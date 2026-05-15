【5/22 (金)】「アフリカの日」に向けたイベントを実施。ウガンダなんだ、こうなんだ！～ガイドブックには載らない真珠の国の正体～

認定NPO法人テラ・ルネッサンス

認定NPO法人テラ・ルネッサンス（理事長：吉田真衣、所在地：京都府京都市、以下テラ・ルネッサンス）は、2026年5月22日(金) 20時よりオンライントークイベントを開催いたします。本イベントは5/25のAfrica Dayに向けて、アフリカで活動する4団体が共同で行う「4つの現場から見つめる、アフリカの今と未来 - Future with Africa -」のリレーイベントの最終回となります。

●イベント参加申し込み： https://africaday20260522.peatix.com(https://africaday20260522.peatix.com)

◯イベント概要

「アフリカの真珠」と呼ばれる国、ウガンダ。

急速に発展する都市部、活気あふれる市場、美しい自然。田舎に行けば、伝統的な土でできた小屋で暮らし、牛を追って暮らす人々も。

カラフルなドレスを身にまとう女性もいれば、サッカーボールを頭にかぶったおじさんも。（どういうこと！？）そう、ここは、とても多彩で、冒険がのこる国！

テラ・ルネッサンスは、ウガンダで21年前から、元子ども兵の社会復帰支援に取り組み、

2022年からは、飢餓問題が深刻な地域で、緑の畑をつくる活動もしています。

今回は、現地で共に食べ、笑い、働いて、一緒に過ごしているからこその、

ガイドブックにはまず載らない日常を通して、

ウガンダ第3の都市「グル」と北部の「カラモジャ地方」、そこに生きる人たちの姿をお届けします。

●イベント参加申し込み： https://africaday20260522.peatix.com(https://africaday20260522.peatix.com)

◯こんな方におすすめ

●アフリカに興味はあるけど、遠く感じてしまう

●行ってみたいけど、ちょっとコワい

●アフリカが好き

●旅が好き

●国際協力について知りたい方

開催概要

日時: 2026年5月22日（金）20:00～21:00

参加費: 無料

定員：100名

参加方法: オンライン（お申し込み後にzoomリンクをお送りします）

◯この3人が、皆さまをアテンドします

ガイドNo1：川島 綾香（かわしま あやか） ウガンダ・カラモジャ事務所長

ガイドNo2：今成 祥（いまなり あきら） 国際運動推進部／啓発事業部スタッフ ※ウガンダ・グルでの在住経験あり

ガイドNo3：下野 久美（しもの くみ） 広報室マネージャー

この件に関するお問い合わせ（取材）について

認定NPO法人テラ・ルネッサンス 広報室

電話 : 075-741-8786

メール : contact@terra-r.jp

認定NPO法人テラ・ルネッサンス

「すべての生命が安心して生活できる社会の実現」を目的に、2001年に鬼丸昌也によって設立。現在では、カンボジア、ラオスでの地雷や不発弾処理支援、地雷埋設地域の生活再建支援、ウガンダ、コンゴ、ブルンジでの元子ども兵の社会復帰支援を実施。また、日本国内では、平和教育（学校や企業向けの研修）や、岩手県大槌町で大槌刺し子を運営。2022年にはハンガリー、ウクライナにおける避難民への支援を開始。主な受賞歴：地球市民賞（独立行政法人国際交流基金）、社会貢献者表彰（公益財団法人社会貢献支援財団）、日経ソーシャルイニシアチブ国際 部門賞ファイナリスト（日本経済新聞社）、 第４回ジャパンSDGsアワード 副本部長（外務大臣）賞（外務省）、第52回毎日社会福祉顕彰（毎日新聞東京・大阪・西部社会事業団）、第１回SDGsジャパンスカラシップ岩佐賞「平和の部」（公益財団法人岩佐教育文化財団）、第18回西日本国際財団アジア未来大賞（公益財団法人西日本国際財団）、第10回エクセレントNPO課題解決力賞（エクセレントNPOを目指そう市民会議）、ほか多数。国連経済社会理事会特殊協議資格NGO。



名称：特定非営利活動法人テラ・ルネッサンス

所在地：京都府京都市下京区五条高倉角堺町21番地jimukinoueda bldg. 403号室

URL：https://www.terra-r.jp

理事長：吉田 真衣

設立：2001年10月31日（2014年5月30日より認定NPO法人）

事業内容：『地雷』『小型武器』『子ども兵』の課題に対するアジア・アフリカでの支援活動、および国内での『平和教育』を中心とした啓発活動 など