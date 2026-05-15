愛犬＆飼い主様が歩んだ長い年月をお祝いする期間限定キャンペーン「うちの子ワン暦キャンペーン！」5月17日（日）より開催

リソルの森株式会社

体験型リゾート施設『Sport & Do Resort リソルの森』（所在地：千葉県長柄町、代表取締役社長：佐治重仁）では、愛犬と泊まれるプライベート温泉付き宿泊エリア「Dear Wan Spa Garden」（全10棟）にて、シニア犬（7歳以上）もしくは還暦を迎えられる飼い主様（59歳以上）のご宿泊を対象に、お部屋のデコレーションと愛犬用ケーキまたは飼い主様用ケーキを無料でご案内する「うちの子ワン暦キャンペーン！」を2026年5月17日（日）～7月17日（金）の期間、開催します。

詳細：https://www.resol-no-mori.com/dearwan/stay/recommend/detail497.html

シニア犬との旅行を後押し。ワンちゃんの還暦＝ワン暦をお祝い！「Dear Wan Spa Garden」でお部屋デコレーション＆選べる無料ケーキ付きプランを提供

「Dear Wan Spa Garden（ディア ワン スパ ガーデン）」は、ホテルクオリティのラグジュアリーヴィラ全棟（全10棟）にプライベート温泉とデッキテラス、プライベートドッグランを完備し、愛犬との贅沢な空間を提供する温泉付き宿泊エリアです。2024年10月のオープン以来、気兼ねすることなくプライベートな空間で愛犬とともに快適にお過ごしいただける施設として好評いただいています。リピーターの皆様には、“うちの子記念日”や飼い主様のお誕生日など、ご家族の大切な節目を祝う特別な家族旅行の宿泊先としても親しまれてきました。

そんな「Dear Wan Spa Garden」にて今回、シニア犬との旅行を後押しする「うちの子ワン暦キャンペーン！」を開催します。本キャンペーンでは、7歳以上のシニア犬を「ワン暦（ワンちゃんの還暦）」と定義し、シニア犬（7歳以上）や還暦を迎えられた方のご宿泊を対象に、愛犬＆飼い主様が歩んだ長い年月を祝福するお部屋のデコレーションと、愛犬用ケーキまたは飼い主様用ケーキを無料で提供します。

愛犬用ケーキは、ペット栄養管理士が手掛けるオーガニック素材をたっぷり使用したプチケーキです。また、愛犬が喜ぶビスコッティのメダルとバースデークラウンもご用意いたします。さらに、飼い主様用には、ホテルパティシエ特製のデザートプレートをご用意。お祝いのシーンに合わせて、お好みのケーキをお選びいただけます。

お食事は、房総自慢の海と山の幸を贅沢に使用した料理をダイニングテーブルにてご堪能いただけます。愛犬用にも、ペット栄養管理士が監修し、千葉県産食材にこだわった手作りメニューをご用意します※。

※愛犬用のお食事は、オプションにてご予約が可能

「うちの子ワン暦キャンペーン！」概要

期間：2026年5月17日（日）～7月17日（金）まで（土曜日を除く）

内容：1日2組限定!期間中、対象プランをご予約いただいた方に、記念日を祝うお部屋のデコレーショ

ンと、愛犬用ケーキまたは飼い主様用ケーキを特典としてご案内します。

対象プラン：

【うちの子ワン暦キャンペーン! お部屋のデコレーションとケーキ無料】

記念日のお祝いに！房総の海と山の幸を贅沢に味わう“創作美膳”

宿泊（VILLA twin/VILLA fourth）、夕食（創作美膳）、朝食（モーニングBOX）、天然温泉『紅葉

乃湯』入浴、インクルーシブエクスペリエンス

条件：7歳以上のシニア犬とご宿泊される方、還暦を迎えられる方（59歳以上）

＊チェックイン時に年齢確認できるものをご提示ください。

特典：１.お部屋のデコレーション

２.愛犬用ケーキまたは飼い主様用ケーキ

料金：37,950円（税込）～/人

■「Dear Wan Spa Garden」概要

所在:〒297-0201 千葉県長生郡長柄町上野468-1

電話番号：0475-35-3333

アクセス：・東京湾アクアラインから圏央道利用 「茂原長柄スマートIC」から約5分。

・東関東自動車道、京葉道路利用 県道67号線「板倉IC」から約5分。

【ご利用条件】 ※詳細につきましては公式WEBサイトをご確認ください

・ご宿泊犬種

小型（10kg未満）4頭／中型（10～20kg未満）3頭／大型（20kg～）2頭

ご宿泊者さま1名あたり2頭まで同伴可能、1室最大4頭まで。2頭目までは無料、3頭目は3,300円/頭

・その他ご利用条件：ワクチン接種証明書、狂犬病証明書持参

ホームページ：https://resol-no-mori.com/dearwan