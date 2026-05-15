【入場無料】5月27日(水)松竹芸能 東劇ライブMake・座・お笑い劇場 in Ginza～～予測不能のお笑いアリーナ～開催
松竹芸能株式会社
松竹芸能株式会社は、2026年5月27日（水）松竹案内処（東京都中央区築地4-1-1 東劇ビル1階）にて、お笑いライブ「松竹芸能 東劇ライブMake・座・お笑い劇場 in Ginza ～予測不能のお笑いアリーナ～」を開催いたします。
本イベントは、松竹芸能所属の若手芸人・タレントが出演する、毎月恒例の無料お笑いライブです。
銀座という好立地で、仕事帰りやお買い物の合間にも気軽に立ち寄れるエンターテインメントとして、多くのお客様にご好評をいただいております。
当日は、注目の若手芸人によるネタ披露に加え、来場者参加型のジャンケン大会も実施予定です。
ギフトが当たる企画も用意しており、観るだけでなく参加して楽しめる内容となっています。
入場無料・予約不要で、どなたでもご観覧いただけます。ぜひお気軽にお立ち寄りください。
イベント概要
■イベント名
松竹芸能 東劇ライブMake・座・お笑い劇場 in Ginza ～予測不能のお笑いアリーナ～～
■日時
2026年5月27日（水）18:30～19:30
■会場
松竹案内処（東京都中央区築地4-1-1 東劇ビル1階）
■内容
お笑いライブ
■出演
トワイライト渚（アンバサダー）
池城どんぐし
おーしゃんず
ぱーるおばさん
大平萌笑
■入場料
無料
■ 公式HP
https://www.shochikugeino.co.jp/topics/events/162546/