【入場無料】5月27日(水)松竹芸能 東劇ライブMake・座・お笑い劇場 in Ginza～～予測不能のお笑いアリーナ～開催

松竹芸能株式会社

松竹芸能株式会社は、2026年5月27日（水）松竹案内処（東京都中央区築地4-1-1 東劇ビル1階）にて、お笑いライブ「松竹芸能 東劇ライブMake・座・お笑い劇場 in Ginza ～予測不能のお笑いアリーナ～」を開催いたします。

本イベントは、松竹芸能所属の若手芸人・タレントが出演する、毎月恒例の無料お笑いライブです。

銀座という好立地で、仕事帰りやお買い物の合間にも気軽に立ち寄れるエンターテインメントとして、多くのお客様にご好評をいただいております。

当日は、注目の若手芸人によるネタ披露に加え、来場者参加型のジャンケン大会も実施予定です。

ギフトが当たる企画も用意しており、観るだけでなく参加して楽しめる内容となっています。

入場無料・予約不要で、どなたでもご観覧いただけます。ぜひお気軽にお立ち寄りください。

イベント概要

■イベント名

松竹芸能 東劇ライブMake・座・お笑い劇場 in Ginza ～予測不能のお笑いアリーナ～～

■日時

2026年5月27日（水）18:30～19:30

■会場

松竹案内処（東京都中央区築地4-1-1 東劇ビル1階）

■内容

お笑いライブ

■出演

トワイライト渚（アンバサダー）

池城どんぐし

おーしゃんず

ぱーるおばさん

大平萌笑

■入場料

無料

■ 公式HP

https://www.shochikugeino.co.jp/topics/events/162546/