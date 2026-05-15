【西武園ゆうえんち】わんちゃんを新たな顧客として迎え入れました　わんちゃんが遊園地を楽しめるイベント「わんわん西武園ゆうえんち」本日より開催！

株式会社 横浜八景島

西武園ゆうえんち（所在地：埼玉県所沢市、総支配人：西田知宏）では、大規模リニューアル後初となる、わんちゃんが遊園地を楽しめるイベント「わんわん西武園ゆうえんち」が本日初日を迎え、多くのわんちゃん連れのゲストで賑わいました。２０２６年５月１５日（金）～１７日（日）の３日間の開催で１，５００匹の来園を見込んでいます。

「わんわん西武園ゆうえんち」では、“ゆうえんち”という非日常空間で愛犬と「一緒」に体験することにこだわった多彩なコンテンツをご用意しております。１９６０年代の街並みを再現した夕日の丘商店街では写真映えスポットで愛犬と一緒にお写真を撮る姿や、アトラクションの同伴乗車では初めて乗るアトラクションに緊張気味のわんちゃんに笑顔で声をかける様子など、愛犬と一緒に思い思いの時間を過ごす飼い主さまの姿がありました。また、夏日となった本日にピッタリの夏を先取りする「じゃぶじゃぶプール」では気持ちよさそうに水浴びをするわんちゃんと、愛犬の楽しそうな姿に、飼い主さまからは「一日中愛犬と一緒に色んな体験ができてとても楽しかった。ぜひこれからもわんわんゆうえんちを続けてほしい」とのお声をいただきました。

西武園ゆうえんちは、人とペットの豊かな暮らしを支える西武グループ横断プロジェクト「西武ペットスマイルプロジェクト」の一環として本イベントを開催し、今後も、ペットと過ごす時間の価値をさらに高めていくとともに、ペットと一緒がもっとたのしくなるようなサービスを通じて、「ペットフレンドリーな西武園ゆうえんち」の実現を目指します。なお、秋以降にも同イベントの開催を予定しています。

＜関連資料＞

２０２６年４月３日（金）発表「わんわん西武園ゆうえんち」について

https://www.seibuen-amusement-park.jp/2026-0403-d-newsrelease.pdf

２０２６年５月１５日（金）発表「わんわん西武園ゆうえんち」第２弾について

https://www.seibuen-amusement-park.jp/20260515_newsrelease.pdf

■「わんわん西武園ゆうえんち」開催期間中の営業時間について

５月１５日（金）～５月１７日（日） １０：００～１７：００

※わんちゃんをお連れのお客さまは１７：００～１８：００の間貸し切り営業となります。

※内容は予告なく変更・中止になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

〇お客さまのお問合せ先

西武園ゆうえんちコールセンター TEL.（０４）２９２９-5354

[受付時間 開園３０分前～閉園時間]