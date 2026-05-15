狭い空間の暑さを解消!天井スペースを有効活用する「Jenix 7枚羽根ファン付きライト」を新発売

株式会社コメリ

ホームセンターの「コメリパワー」や「コメリハード＆グリーン」を通し地域のライフラインであり続けたいと願う株式会社コメリ（所在地：新潟県 新潟市、代表取締役社長：捧 雄一郎）は、2026年5月15日（金）より、オリジナルブランド「Jenix（ジェニックス）」の「7枚羽根ファン付きライト」の販売を「コメリパワー」「コメリハード＆グリーン」、オンラインショッピングサイト「コメリドットコム」にて開始いたしました（一部店舗を除く）。

室内熱中症への意識が高まる中、家の中でも意外と見落とされがちなのが、トイレや脱衣所といった「狭く、熱気がこもりやすい場所」です。エアコンの風が届きにくく、扇風機は置くスペースがないからと暑さを我慢しがちなこれらの空間に対し、本製品は、既存の照明器具と付け替えるという新発想でアプローチ。上部から涼しい風を送り出し、空気の循環を促します。生活動線を妨げず、限られたスペースを最大限に活かした暑さ対策を提案します。掃除の邪魔にならない点も大きなメリットです。風量だけでなく調光も、取付場所に合わせて３段階切替が可能です。

一般的な天井の配線器具に対応した「引掛けシーリングタイプ(FNL-TC)」と、電球ソケットにそのまま取り付け可能な「E26口金タイプ(FNL-TS)」を用意。工具不要で簡単に取り付けることができます。

■商品紹介動画

https://youtube.com/shorts/3fwMZRD08Og

■おすすめポイント

1.7枚羽根のなめらかな風

直接浴びても快適。風量を最大にすれば空気攪拌にも使えます。

2.お手入れ簡単

前ガードと羽根が外せるため、お手入れが簡単です。

3.壁スイッチメモリ

使用中に壁スイッチをOFFにすると、その状態を記憶。

再びONにすると、消す前と同じ明るさ・風量で使えます。

4.リモコン操作音

操作時に音でお知らせするため、動作確認がしやすく安心です。

【商品概要】

Jenix 7枚羽根ファン付きライト

照明と送風の１台２役。照明を取り換えるだけで夏も家中快適。ファンとライトはそれぞれ独立して運転できるため、季節を問わず活用いただけます。

・ラインナップ：E26口金タイプ(型番:FNL-TS)

引掛けシーリングタイプ(型番:FNL-TC)

・電源：AC 100V、50/60Hz

・LEDライト：明るさ３段階

・ファン：風量3段階

・角度調整可能。

・サイズ：E26口金 約直径243×高さ204mm

引掛け 約直径243×高さ203mm

・本体重量：約５２０ｇ

・価格：2,980円（税込）

・URL：https://www.komeri.com/shop/g/g2468503/?aaprid=260515

※店舗によりお取り扱いしていない商品がございます。その際は、お取り寄せ対応とさせていただきます。詳しくはお近くの店舗にご確認ください。

※掲載当時の価格です。変更となる場合があります。

■来店前に店舗の在庫をチェック

商品の在庫はオンラインショッピングサイト「コメリドットコム」にて公開しています（一部商品を除く）。店舗に行く前に在庫があるかどうか確認することで、スムーズにお買い物をお楽しみいただけます。また、コメリドットコムで各店舗の商品のお取り置きも可能です。ぜひご利用ください。

https://www.komeri.com/shop/default.aspx

■コメリオリジナルブランド「Jenix（ジェニックス）」について

コメリの家電ブランドであるJenix（ジェニックス）は、冷房用品、暖房用品、照明器具、調理家事家電など、暮らしのあらゆるシーンで活躍する商品を取り揃えています。品質はもちろん、デザイン性、機能性、価格にもこだわった商品をご提供いたします。

https://www.komeri.com/shop/e/e009001037006/?aaprid=260515

＜コメリについて＞

地域の日々を、明るくしていきたい。

地域のライフラインでありたい、と願うコメリは

地域での生活、仕事にとって必要なものを、必要な時に揃え、

いざという時の頼りとなるのはもちろん、

地域で暮らす人たちの笑顔をつくり出す場所でもありたい、と考えています。

コメリがあることで 暮らしがアップデートし、

そこで生きる人たちの気持ちが勇気づけられ、温かくなり、明るくなっていく。

コメリが地域の人々をつないで、元気を生み出すハブになっていく。

「ここにコメリがあって、よかったね」

全国各地の一店一店、そんなお店を目指していきます。

私たちは、プロ向けからホームオーナー向けまで、資材・建材、金物・工具、園芸・農業用品を中心とした幅広い商品ラインナップで店舗を展開するホームセンターチェーンです。独自のシステムとノウハウで、お客様が必要とされる商品を、お求めやすい価格で安定的にご提供することを目標に、流通の近代化にチャレンジしています。これからも、お客様の立場に立った店づくり、お客様の声を反映した品揃え、お客様に喜んでいただける接客を心がけ、「豊かで快適な暮らし」のお役に立てるように取り組んでまいります。

オンラインショッピングサイト コメリドットコム https://www.komeri.com/shop/default.aspx

公式ホームページ https://www.komeri.bit.or.jp/

＜会社概要＞

社名：株式会社コメリ

設立：1962年7月

資本金：188億2百万円

代表者：代表取締役社長 捧 雄一郎

本社所在地：新潟県 新潟市南区清水4501番地1

事業内容：パワーおよびハード＆グリーン等のチェーンストア経営

株式上場：東京証券取引所 プライム市場

店舗数：1,234店舗（2026年4月30日現在）

北海道26、青森県21、岩手県40、宮城県36、秋田県40、山形県27、福島県52、茨城県46、栃木県39、群馬県40、埼玉県35、千葉県51、東京都10、神奈川県8、新潟県79、富山県26、石川県20、福井県21、山梨県20、長野県57、岐阜県39、静岡県23、愛知県10、三重県48、滋賀県28、京都府19、大阪府8、兵庫県30、奈良県16、和歌山県20、鳥取県12、島根県8、岡山県29、広島県22、山口県16、徳島県17、香川県10、愛媛県12、高知県12、福岡県26、佐賀県16、長崎県17、熊本県40、大分県15、宮崎県21、鹿児島県26