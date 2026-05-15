吉祥寺のバーテンダーが集う「吉祥寺カクテルマーケット2026」にKIKAI RUMが参加決定！

株式会社ジャパンインポートシステム

株式会社ジャパンインポートシステム（本社：東京都中央区／代表取締役社長：田中 克彦）は、2026年5月24日（日）に東京・吉祥寺で開催される「吉祥寺カクテルマーケット2026」にて、喜界蒸溜所「KIKAI RUM」のブースを出展いたします。

本イベントは、「吉祥寺にBAR文化を芽生えさせよう」をテーマに活動する吉祥寺カクテルラボラトリーが主催。吉祥寺エリアのバーテンダーが集まり、カクテルや洋酒の魅力を気軽に楽しめるイベントとして開催されます。

会場では、シェイク・ステア・ビルドによる多彩なカクテル提供に加え、洋酒試飲ブースやノンアルコールカクテル体験、武蔵野市産農産物を使用した地産地消カクテルなども展開予定です。

KIKAI RUMブースでは、喜界島で製造されるラム「KIKAI RUM あわひ」を使用したオリジナルカクテルを販売いたします。

提供予定カクテル

KIKAI RUM -あわひ- ティポンシュソーダ

ラムにライムと甘みを加える、カリブで親しまれるスタイル「ティポンシュ」。

「あわひ」が持つ柑橘や発酵由来の香りを、シンプルにお楽しみいただけます。

お好みでソーダアップもおすすめです。

KIKAI RUM -あわひ- ジャパニーズフィズ

黒酢とマンゴーを煮詰めた濃厚な甘酸っぱさに、KIMINO UMEスパークリングジュースの爽やかさを重ねたイベント限定のオリジナルカクテル。

大葉の香りがアクセントとなり、「あわひ」の青さやスパイス感とも調和する味わいに仕上げています。

イベント当日は、KIKAI RUMをより気軽に楽しめるカクテルスタイルを通じて、喜界島ならではのラムの魅力をご提案いたします。

KIKAI RUMボトル販売も実施

イベント当日は、提供カクテルで使用している「KIKAI RUM あわひ」に加え、「KIKAI RUM ひととせ」のボトル販売も会場限定で実施予定です。

実際に味わっていただいた後、そのままご自宅でもお楽しみいただけます。

いずれも数量限定でのご用意となりますので、ぜひ会場にてお立ち寄りください。

【開催概要】

■イベント名

吉祥寺カクテルマーケット2026

■日時

2026年5月24日（日）

12:00～18:00

■会場

コピス吉祥寺 A館3階「GREENING広場」

（東京都武蔵野市吉祥寺本町1-11-5）

■主催

吉祥寺カクテルマーケット実行委員会（吉祥寺カクテルラボラトリー）

■料金

・おひとり様：3,000円（税込）

※リストバンドで会場内のドリンクを自由に楽しめます。

・お手軽チケット：1,000円（税込）

※200円チケット5枚付き