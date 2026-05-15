【6月4日開催】「ヒト・モノ・カネの壁を打ち破る、DX組織変革の最前線」DX / AI RUNNER EXPO2026 開催決定

株式会社CLOUD WIN

株式会社CLOUD WIN（本社：東京都港区、代表取締役：小原陸）は、2026年6月4日（木）、「ヒト・モノ・カネの壁を打ち破る、DX組織変革の最前線」をテーマにしたオンラインカンファレンス「DX / AI RUNNER EXPO2026」を開催いたします。

DX / AI RUNNER EXPO2026 とは

お申し込みはこちら :https://dxairunnerexpo2026.cloudwin.co.jp/

本イベントでは、「ヒト・モノ・カネの壁を打ち破る、DX組織変革の最前線」をコンセプトに、AI時代に求められるDX推進の実践知や、成果創出につながる組織変革のリアルをお届けします。

近年、DXは単なるSaaSツール導入のフェーズから、事業成長に直結する“成果創出フェーズ”へと移行しています。一方で、多くの企業では「DXを推進しているが現場で止まってしまう」「ツールを導入したものの成果につながらない」「ROIを説明できず投資判断が進まない」といった課題を抱えており、DX人材不足や生成AI活用への対応なども含め、推進難易度は年々高まっています。

本カンファレンスでは、そうした企業課題に対し、最前線でDXを推進する企業による実践事例をもとに、限られたリソースの中でも成果を生み出すDX戦略や、現場で機能する組織づくりについて解説します。

また、実業家の 三崎優太氏、AI・DX領域の第一人者である 茶圓将裕氏がゲスト登壇。

AI時代における競争優位の築き方や、企業変革に必要な視点について語ります。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/130566/table/4_1_feafff98920e26c1faa66d1a6dd4d96b.jpg?v=202605150151 ]お申し込みはこちら :https://dxairunnerexpo2026.cloudwin.co.jp/

主催：株式会社CLOUD WIN

【お問い合わせ】メール：sales@cloudwin.co.jp

カンファレンス 登壇者について(敬称略)

ゲスト

三崎 優太（三崎未来ホールディングス株式会社 代表取締役）

実業家・投資家・インフルエンサー。

18歳で起業し、健康食品事業で年商130億円規模へ成長。

その後挫折を経て再起し、現在は実業・投資・発信を軸に活動。

SNS総フォロワー300万人の影響力を持つ。

茶圓 将裕（株式会社デジライズ 代表取締役）

AI研修、業務用生成AIの開発・販売、AIシステム開発等を手掛ける。

GMO AI & Web3(株)顧問、Google Japan Official Geminiアドバイザー、生成AI活用普及協会評議員。

SNS総フォロワー数23万人以上のAIインフルエンサー。メディア出演も多数。起業家、AI専門家として活躍。

ゲスト企業

・株式会社アンドエスティHD

DX本部 部長 兼 株式会社アンドエスティ プラットフォーム開発部長

飯塚 将司

・オムロン株式会社

データソリューション事業本部 データ活用ソリューション事業部 戦略統括部長

金子 陽平

スポンサー企業

■ゴールドスポンサー

・株式会社on the bakery

代表取締役

井戸 裕哉

・NEXT INNOVAITION株式会社

代表取締役

黒山 結音

■シルバースポンサー

・株式会社SoloptiLink

代表取締役

小貫 太秀

・株式会社リモートワーククラウド

代表取締役

早川 周作

■ブロンズスポンサー

・Cursorvers株式会社

Founder

大田原 正幸

・StockSun株式会社

カリトルくん事業責任者

小原 一輝

・発注ナビ株式会社

小椋 康平

・株式会社リンクアカデミー

未定

本カンファレンスの特徴

■こんな方におすすめ

・DX推進が現場で止まってしまっている企業様

・DX投資の成果やROIに課題を感じている方

・生成AI活用を事業成長につなげたい方

・DX組織の立ち上げ・推進を担う経営者／責任者の方

・AI・DXを活用した競争優位を構築したい方

■本カンファレンスで得られること

・DXを「成果につなげる」ための具体的な進め方

・現場で止まらないDX組織のつくり方

・生成AIを活用した業務改善/生産性向上のリアル事例

・限られた人材/予算でも実現できるDX戦略

・明日から実践できるアクションのヒント

お申し込みはこちら :https://dxairunnerexpo2026.cloudwin.co.jp/