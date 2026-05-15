株式会社ReAxel Technologies、使用済みEV・HEVモーター由来 PCRレアアースリサイクル受託試験サービスを開始

株式会社ReAxel Technologies使用済み希土類磁石から回収した混合レアアース炭酸塩(MREC)

株式会社ReAxel Technologies（本社：岡山県岡山市、代表：鳥越誠也、以下「当社」）は、使用済みEV・HEVモーターに含まれる希土類磁石を対象とした、PCR（Post-Consumer Recycled：使用済み製品由来リサイクル材）レアアースリサイクル受託試験サービスを開始いたします。本サービスは、自動車メーカー、部品メーカー、素材メーカー等を対象に、使用済みEV・HEVモーターの調達、分解、磁石回収、レアアース成分の湿式精錬、組成分析、回収コスト評価までを小ロットから支援するものです。

欧州ではCRMA（Critical Raw Materials Act／重要原材料法）をはじめ、重要原材料の安定調達、リサイクル材の活用、永久磁石に関する情報開示への対応が進みつつあります。今後、自動車産業においても、使用済み製品由来のPCR材をどのように回収し、どの程度の品質・コストで再資源化できるのかを、実測データに基づいて把握することが重要になります。

当社は、自動車由来のレアアース資源循環に特化し、使用済みモーターからの磁石回収、湿式精錬による混合レアアース化合物の製造、成分分析、経済性評価に取り組んでまいりました。今回開始する受託試験サービスでは、1台単位の使用済みEV・HEVモーターから試験を開始でき、量産前段階における技術検証、規制対応のための基礎データ取得、リサイクルスキーム設計に活用いただけます。

サービスの主な内容

1. 使用済みEV・HEVモーターの調達・分解評価

対象車両や対象部品に応じて、使用済みモーターを調達し、構造分解、磁石位置の確認、磁石回収方法、作業時間、回収量、作業難易度を評価します。

2. 希土類磁石の回収・前処理

ローター等に含まれる希土類磁石を対象に、取り出し方法、脱磁条件、切断・分離方法、回収歩留まり等を検証します。

3. 湿式精錬によるレアアース成分の回収

回収した希土類磁石を原料として、溶解、pH調整、沈殿、固液分離等の工程を通じて、混合レアアース化合物の回収を行います。

4. 組成分析・品質評価

回収物について、蛍光X線分析等による成分組成の確認を行い、レアアース成分、鉄分、その他不純物の傾向を評価します。

5. コスト・事業性評価

モーター調達費、分解工数、磁石回収量、薬剤費、廃液処理費、分析費等を整理し、PCRレアアースリサイクルの事業性評価に必要な基礎データを提供します。

想定される活用シーン

本サービスは、以下のような企業・部門での活用を想定しています。

- 自動車メーカーのサステナビリティ部門、資源循環部門、材料技術部門、調達部門- モーター、インバーター等を扱う部品メーカー- 磁石メーカー、素材メーカー、リサイクル事業者- サーキュラーエコノミー対応を検討する事業企画部門

特に、現時点で量産規模のリサイクル導入までは決定していないものの、将来の規制対応やサプライチェーン強靭化に向けて、まず実物ベースのデータを取得したい企業に適しています。

背景

電動車の駆動用モーターには、ネオジム、ジスプロシウム、テルビウム等を含む高性能な希土類磁石が使われています。欧州ではCRMA※（Critical Raw Materials Act／重要原材料法）がすでに発効しており、永久磁石を含む製品についても、情報開示やPCR材の使用状況に関する制度対応が段階的に始まっています。レアアースは、採掘・分離・精製工程において特定地域への依存度が高く、自動車産業でも、バージン材だけに依存しない資源循環型サプライチェーンの構築が重要になっています。当社は、使用済みEV・HEVモーターを「走る都市鉱山」と捉え、国内におけるPCRレアアース資源循環の社会実装を目指しています。

代表コメント

「レアアースリサイクルは、単に材料を回収するだけでは成立しません。どの車両から、どのようにモーターを回収し、どれだけの磁石が取り出せて、どの程度の品質・コストで再資源化できるのか。自動車産業に必要なのは、現物に基づいた実測データです。当社は、使用済みEV・HEVモーター由来のPCR材に特化し、分解、磁石回収、湿式精錬、分析、コスト評価までを一気通貫で検証します。日本の自動車産業が、CRMA時代の資源循環に先手を打てるよう、実装に近い形で支援してまいります。」

※CRMA（Critical Raw Materials Act／重要原材料法）：EUが重要原材料の安定供給と資源循環の強化を目的として制定した規則。永久磁石を含む一部製品について、磁石の位置・組成・固定方法・取り外し方法などのリサイクル関連情報の提供や、PCR材の使用状況に関する情報開示への対応が段階的に求められる。

サービス概要

サービス名：使用済みEVモーター由来 PCRレアアースリサイクル受託試験サービス

対象：自動車メーカー、部品メーカー、素材メーカー、磁石メーカー、リサイクル事業者等

対象原料：使用済みEV・HEVモーター、ローター、希土類磁石等

対応内容：モーター調達、分解評価、磁石回収、湿式精錬、組成分析、コスト評価、レポート作成

試験単位：1台単位から相談可能

提供開始日：2026年5月

問い合わせ先：株式会社ReAxel Technologies https://reaxel.jp/contact

会社概要

会社名：株式会社ReAxel Technologies

所在地：岡山県岡山市北区芳賀5303 ORIC内

代表者：代表取締役 鳥越誠也

事業内容：自動車由来資源の循環システム構築、レアアースリサイクル、使用済みEV・HEVモーターの分解・回収・資源化に関する受託試験および事業開発支援

Webサイト：https://reaxel.jp/