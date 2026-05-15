株式会社ホロニック(本社：神戸市東灘区／代表取締役：長田 一郎)が運営する「セトレグラバーズハウス長崎」は、長崎県東彼杵町で抹茶を生産する株式会社FORTHEESとのコラボレーションにより、体験型イベント「抹茶体験イベント」を2026年6月3日(水)に開催いたします。

本イベントは、洋館の趣を残すホテル空間で、日本の伝統文化である茶道を体験する、長崎ならではの異国情緒あふれるプログラムです。





抹茶とカヌレ

外観





【イベント概要】

開催日 ：2026年6月3日(水)予定

時間 ：第1部 11:00～12:00

第2部 13:00～14:00

※今後、隔週(月2回程度)での開催を予定

定員 ：各回5名

料金 ：3,000円(税込)

お申込み：095-827-7777









【イベント内容】

・講師による茶道の実演

・茶道および長崎抹茶の歴史

・文化に関する解説

・抹茶点て体験

・抹茶とカヌレの試食









■イベントのポイント

・POINT1|洋館×茶道、長崎らしい“意外性”のある体験

本イベントのテーマは、「洋館チックなホテルで日本の茶道文化を味わう、長崎らしい異国情緒体験」。

歴史ある洋館の空間で、日本の伝統文化である茶道を体験するという“意外性”。さらに、抹茶とともに提供されるのは、セトレオリジナルのカヌレ。

和と洋が交差する、長崎ならではの文化背景を体感できる時間をお届けします。





・POINT2|“知る・味わう・整う”五感で楽しむ茶道体験

イベントでは、FORTHEESの講師による茶道の実演とともに、長崎の抹茶や茶文化の歴史的背景についての語りを交えながら進行します。

その後、参加者自身が抹茶を点てる体験を行い、味わいだけでなく所作や音、香りまでを五感で楽しんでいただきます。

単なる体験にとどまらず、

・歴史や背景を“知る”

・抹茶と菓子を“味わう”

・心身を“整える”

そんな時間を提供します。









【講師プロフィール】

株式会社FORTHEES 講師

大里 陽子氏

長崎県東彼杵町にて、そのぎ抹茶の生産・普及に携わる。

茶道に精通し、抹茶の魅力や歴史、文化背景を伝える活動を行う。

地域の風土に根ざした抹茶文化の継承と発信に取り組んでいる。





大里 陽子氏





【株式会社FORTHEESについて】

長崎県東彼杵町にて、そのぎ抹茶の生産・販売を行う企業。地域の自然環境を活かした高品質な抹茶づくりとともに、抹茶文化の発信にも取り組んでいる。

HP： https://www.forthees.com/





株式会社FORTHEES





【セトレグラバーズハウス長崎 概要】

所在地 ： 長崎県長崎市南山手町2-28

TEL ： 095-827-7777

URL ： https://www.hotelsetre.com/nagasaki/

交通 ： 長崎駅より路面電車

「大浦天主堂下電停」下車徒歩5分

総敷地面積： 941m2 延床面積：1,545m2

規模 ： 地下1階地上4階

客室数 ： 22室(24～42平米)

施設 ： ゲストルーム、ラウンジ





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