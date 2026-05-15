所沢駅西口から徒歩約2分のエンターテイメントコラボ ラウンジ「FUNxFAN café（ファンファンカフェ）」にて 2026年4月17日（金）、ライオンズの試合を店内で楽しむ、参加無料の応援上映イベント 「詳しくなくてもOK！ふらっと楽しめる応援観戦NIGHT」を開催しました。

当日は多くのお客様にご来店いただき、誠にありがとうございました！ 初心者からコアファンまで一体となって盛り上がるイベントとなりました。

■ 所沢でライオンズ応援上映イベントを開催｜FUNxFAN café

FUNxFAN caféではこれまで、ライオンズ戦の応援上映を日常的に行ってきましたが、今回、イベント形式での開催は初の試みとなりました。

一般のお客様、親子連れや友人同士での来店、推し選手を応援しに来たファンの方、さらには野球観戦が初めてというお一人のお客様まで、幅広い層にご参加いただきました。

■ 店内がひとつになる熱量｜現地さながらの応援体験

得点シーン、ストライクアウトのシーンでは拍手や歓声が自然と起こり、ホームランの瞬間には参加者同士で立ち上がってハイタッチを交わすなど、会場全体が一体となる盛り上がりを見せました！

店内では応援グッズの無料貸出も行っておりました。 応援バットの音が響き渡る中、応援歌を歌ったりリズムを取ったりフラッグを振ったりと、まるで球場にいるかのような臨場感と一体感を楽しめる空間となりました。

■ ちょっとした参加型企画も実施！ホームラン予想でドリンクプレゼント

当日は来店者向けに、参加型のミニイベントも実施しました。

「本日、7回裏終了までにライオンズからホームランは出るのか！」というテーマで、 来店時に配布した用紙に「◯（出る）」または「×（出ない）」を記入いただく、ホームラン予想企画を開催。

見事予想が的中した方には、お好きなドリンクを1杯プレゼントいたしました。（アルコール・ソフトドリンクいずれも対象） 大変好評いただき、嬉しい限りです！

■ 初心者・お一人でもOK！カジュアルに楽しめる観戦スタイル

FUNxFAN caféの応援上映は、誰でも気軽に参加できるカジュアルなスタイルが特徴です。

ユニフォームや応援グッズの持参は不要で、野球のルールがわからなくても問題ありません。

大画面で推し選手を楽しむ。雰囲気を味わう。 仕事の合間にラジオ感覚で観戦する。など、それぞれのスタイルで、自由に過ごすことができます。

■ ビジター戦も放映！いつでもライオンズを応援できる空間

店内には100インチクラスの大型スクリーンと複数のモニターを設置しており、ビジター戦を含めた、ライオンズの全試合を放映しています。 試合放映日はライオンズの公式試合情報に準じています。 詳しくはライオンズ公式サイトをご覧ください。

■ 飲食持ち込みOK！自由なスタイルで楽しめる

店内では飲み物やお酒、ご飯やおつまみなどの持ち込みが可能です。 もちろん店内でのおつまみやフード、ドリンクの提供もございます！

また、店内ではライオンズコラボフードも提供しており、人気の「ライオンズ焼き（カスタード・あんこ）」を食べながら観戦することもできます。 気分はさながらベルーナドームの現地！

■ 店舗情報・アクセス

・店名：FUNxFAN café ・所在地：埼玉県所沢市日吉町3-5 KRP Ave 1階 ・アクセス：所沢駅西口 徒歩約2分 ・公式サイト：https://cafe.funxfan.jp/ ・公式Instagram：@funfan_face ・公式X (旧Twitter)：@funfan_face

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