子育て支援や居場所づくりなど13団体へ助成　贈呈式　5月23日（土）〔山梨 長野〕

パルシステム生活協同組合連合会

生活協同組合パルシステム山梨 長野（本部：山梨県甲府市、理事長：古家滋子）は5月23日（土）13時30分から、ジット甲府プラザ（山梨県甲府市）で市民活動助成金の贈呈式を開催します。2026年度の助成先は、子育て支援や多世代の居場所づくり、農業による地域振興など山梨県と長野県で活動する13団体に決定しました。助成金は総額199万9,550円です。

累計4,300万円超 つながる機会も提供

市民活動助成金制度は、事業活動で得た剰余金を地域貢献に活用するため2002年に創設されました。山梨県と長野県で生活する人たちが、お互いのつながりを広げ、さまざまな課題解決や地域の活性化を目指す活動を応援します。これまでに延べ270を超える団体に4,300万円超を助成しています。

贈呈式では、助成金贈呈状の授与のほか、各団体による活動紹介や団体同士の交流会を予定しています。

▲2025年度市民活動助成金贈呈式

助成団体とは資金面での活動の応援に加え、パルシステム山梨 長野が地域で開催するイベントでの連携や各団体の活動を紹介する交流会を開催するなど、それぞれが向き合う地域の課題への相互理解を深めています。

「2026年度市民活動助成金贈呈式」開催概要

■日時：2026年5月23日（土）13時30分～

■会場：ジット甲府プラザ（山梨県甲府市高畑2-19-2）

2026年度助成団体

[表: https://prtimes.jp/data/corp/6976/table/1192_1_eac7a5c317fbc055e0579043cc3d8a45.jpg?v=202605150251 ]

パルシステム山梨 長野はこれからも、地域課題を市民のつながりで解決する団体との関係を大切にし、誰ひとり取り残されない社会づくりを目指します。

生活協同組合パルシステム山梨 長野

所在地：山梨県甲府市古上条町225-1、理事長：古家滋子

出資金：26.5億円、組合員数：5.9万人、総事業高：82.3億円（2025年3月末現在）

HP：https://www.palsystem-yamanashi.coop/



パルシステム生活協同組合連合会

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 ラクアス東新宿、理事長：渋澤温之

13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,604.2億円/組合員総数176.2万人（2025年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/