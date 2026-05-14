生成AIで発明提案書作成を革新。特許実務に最適化した発明提案書作成支援機能をリリース～アイデア整理から従来技術調査・提案書生成までをフルサポート

パテント・インテグレーション株式会社ついに提案書作成支援機能までをも搭載。あらゆる特許業務をサマリアで

パテント・インテグレーション株式会社（本社：東京都、Founder CEO・弁理士：大瀬 佳之）は、2024年5月27日に、特許情報サービス事業者として日本初（※1）となるAIエージェント（※2）を搭載した特許読解支援アシスタント「サマリア」を提供しております。

（※1 日本国内の特許情報サービス事業者における調査、2026年5月11日 当社調べ）

（※2 拒絶対応を支援する「拒絶支援ワークフロー機能」において、ワークフロー型AIエージェントとして提供）

この度、新たに「提案書作成支援機能」をリリースいたしました。

本機能は、トヨタグループの中央研究所にて未来社会インフラの研究に従事した経験を持つ弁理士である大瀬 佳之（当社Founder CEO）が、自ら設計・監修を行っています。

企業研究開発の現場を知るCEOが製品開発に直接携わることで、「特許の文脈を理解したAI」を、研究開発の現場感覚から作り込みました。

さらに、失敗学・創造学の権威として知られる畑村 洋太郎氏の「試動フレームワーク」をAIで実装。構成・機能・課題の3軸から思考実験を行い、構成不足・論理飛躍を自動で検出し、AIがそのまま修正まで実行する論理検証機能を搭載しました。

加えて、TRIZ・KJ法・SCAMPERをはじめとする12種類のアイデア創出フレームワークもAIで実行可能とし、従来は人手で数時間かかっていたアイデアブラッシュアップを自在に行えるようにしています。

あわせて、JP・US・EP・WOを網羅した従来技術調査から、新規性・進歩性コメントを含む調査報告書の自動生成までを一気通貫でサポートします。

発明者の現場負荷を抜本的に下げ、特許実務の現場で本当に使える機能の実現を目指して設計されています。

また、当社では角渕 由英 氏（弁理士法人レクシード・テック パートナー弁理士・博士（理学））、川上 成年 氏（株式会社知財デザイン 代表取締役/弁理士）など、第一線で活躍する実務家の方々と連携し、他社に先駆けた先進的な機能の開発・提供にも取り組んでおります。

開発背景

特許出願の現場では、「汎用の生成AIを活用しても、実務で使えるドキュメントが得られない」「アイデアブラッシュアップの時間が確保できず、発明の可能性十分に広げられない。」といったような声が多く聞かれます。

また、従来技術調査や発明提案書の作成は専門知識を要するため、特許出願に不慣れな担当者にとって大きな負担となっています。

本機能は、こうした現場の課題を解決するために設計されました。

人間の判断・確認を中心に据えながら、生成AIが発明の構造化・調査・ブラッシュアップを高度にサポートすることで、発明者の負荷を下げながら質の高い提案書作成を実現します。

提案書作成支援機能

本機能は、構造的な発明メモの作成からヒアリング補強や調査、さらに提案書・明細書作成まで、サマリア内で一気通貫して完結することができます。

1．機能の特徴

本機能の特徴

（1）構造的な発明整理

発明を「課題・構成・効果」など特許の観点でAIが構造化します。不足情報はAIが自動で質問・補完するため、特許実務に不慣れな方でも整理された発明メモを作成できます。



（2）Agentモードによる編集・ブラッシュアップ

「Ask（質問）」と「Agent（編集）」の2つのモードを切り替えながら、AIと対話することで、発明メモ・提案書を継続的にブラッシュアップできます。



（3）試動フレームワーク

失敗学・創造学で著名な畑村洋太郎氏の「試動フレームワーク」をAIで実現しました。構成・機能・課題の3軸から論理矛盾・構成不足・冗長構成を自動検出します。そのままAIに修正を依頼することも可能です。

（4）12種のアイデアブラッシュアップ

TRIZ・KJ法をはじめとする12種のアイデア創出フレームワークをAIで実行し、アイデアを自動的にブラッシュアップします。実施例の量と質を高め、発明の可能性を多角的に広げます。

（5）一気通貫の従来技術調査

特許検索式の自動生成から特許調査・ウェブ調査・文献査読まで、JP・US・EP・WOの主要国を網羅して実行します。新規性・進歩性コメントや権利化ポイントを含む調査報告書を作成できます。

（6）発明提案書の自動生成

調査結果をもとに権利化ポイントと請求項骨子を含む提案書をAIが自動生成します。AIとの対話によるさらなるブラッシュアップも可能です。

また、作成した提案書はそのまま「明細書作成支援機能」・「調査支援ツール」へシームレスに連携できます。

2．ワークフロー概要

4ステップからなるワークフロー

STEP1：発明ドキュメントを取り込み、AIが「構造化した発明メモ」を自動生成します。

STEP2：特許検索式を自動生成して査読までを行う特許調査や、ウェブ調査・文献査読を実行し

ます。

STEP3：調査結果をもとにAIが発明提案書を自動生成します。生成後もAIエージェントや各種フ

レームワークを使って自由に編集・ブラッシュアップが可能です。

STEP4：調査報告書と発明提案書をまとめて出力・管理します。



本機能の詳細は、当社「サマリア」公式サイトのマニュアルページにてご紹介しております。ぜひあわせてご覧ください。

・「提案書作成支援機能(https://patent-i.com/summaria/manual/preparing)」

・「提案書作成支援機能（使い方）(https://patent-i.com/summaria/manual/preparing_2)」

当社では、ユーザ様へのサポートの一環として、月1～2回のペースでウェビナーを定期開催しております。

この度、本機能のリリースにともない特別ウェビナーを開催する運びとなりました。事前申し込みいただければ、どなたでもご参加いただけます。

今回は、発明者として出願に携わる開発部・研究部・技術部などの技術系部門の方にもご覧いただきたい内容です。ぜひお誘い合わせのうえ、お気軽にご参加ください。

【サマリアウェビナーの御案内】

5月サマリア特別ウェビナー

【日時】2026年05月21日(木) 15:00-16:00 (1時間の予定) (1時間の予定)

【講師】大瀬 佳之（パテント・インテグレーション株式会社CEO／弁理士）

【内容】新機能『発明提案書作成支援機能』の紹介

パテント・インテグレーション株式会社について

ウェビナー詳細 :https://patent-i.com/summaria/manual/S_20260521

当社は、知財情報サービスを提供する企業です。

当社の独創的な取り組みは、公益財団法人りそな中小企業振興財団と日刊工業新聞社が主催、中小企業基盤整備機構と経済産業省中小企業庁が後援する「第37回中小企業優秀新技術・新製品賞・優良賞(https://biz.nikkan.co.jp/sanken/shingizyutu/37shingizyutu.html)」、特許庁主催の第４回 IPBASE AWARDS(https://ipbase.go.jp/learn/ceo/page40.php)を受賞しており、様々な団体様から広く御評価頂いております。

また、当社では、経済産業省のグレーゾーン解消制度(https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/index.html)等を活用した事前確認を実施しており、知財情報サービスベンダーとして、法令遵守の姿勢を一貫して大切にしております。

知財情報サービス事業者の中でも、グレーゾーン解消制度を適切に活用している事業者は、弊社を含めてごく少数にとどまっています。ツールや事業者をご選定される際には、こうした取り組みもあわせてご考慮いただけますと幸いです。

【主な受賞歴】

・2025年 第27回 中小企業優秀新技術・新製品賞 優良賞受賞

公益財団法人りそな中小企業振興財団、日刊工業新聞社主催

中小企業基盤整備機構と経済産業省中小企業庁後援

・2023年 第4回 IP BASE AWARDエコシステム部門 奨励賞受賞

特許庁主催

代表取締役CEOの大瀬佳之は情報サービス領域に精通した弁理士かつAIエンジニアです。生成AI利活用に関する新たなアイデアの発明創出から実装、サービス提供まで一貫して行う独自のアプローチで、知財業界に新風を吹き込んで参ります。

また、Udemyにて「特許の書き方講座」「特許の読み方講座」などの実務家向けの有益なオンライン講座を提供しています。今回、知財情報フェアへの出展を記念して、以下の通り割引クーポンをご提供させていただきます。以下のクーポンよりご購入頂くと割引価格にてご購入いただけます(なお、Udemy for Businessに契約されている会社の従業員は無料でご視聴頂けます)。

提供する情報サービス

未来へのコミットメント

- 特許の書き方講座（受講者数 3,138人, 評価 4.5/5.0(621件の評価), 2026/05/14現在）- - 割引クーポン【特許の書き方講座】(https://www.udemy.com/course/patentlearning/?couponCode=C90ED4B7FEB6F34EEE3B)- 特許の読み方講座（受講者数 925人, 評価 4.0/5.0(198件の評価), 2026/05/14現在）- - 割引クーポン【特許の読み方講座】(https://www.udemy.com/course/patentreading/?couponCode=F7EABBF0B77697C4EFE9)- サマリア(https://patent-i.com/summaria)AI駆動の高品質特許サマリ作成 https://patent-i.com/summaria- パテント・インテグレーション(https://patent-i.com/)統合特許検索・分析ソリューション https://patent-i.com/- パテント・インテグレーション・レポート(https://patent-i.com/report/)無料の特許レポートサービス https://patent-i.com/report/- ブランドテラス(https://patent-i.com/tm/)商標情報提供サービス https://patent-i.com/tm/

知財実務における生成AIの利活用は、営業現場・実務現場を含め、いまだ発展途上の段階にあると当社は認識しています。

汎用的な生成AIでは、専門性の高い知財情報の取り扱いや、実務に即した適切なアウトプットを得ることが難しい場面も多く、技術的な課題は依然として残されています。

当社では、こうした課題に真摯に向き合い、実務家の視点を起点とした研究開発と機能強化を続けることで、知財業界に本当に役立つサービスの提供を目指してまいりました。

本年は、これまでの特許調査・分析・明細書作成・権利化支援に加え、発明者の業務支援にまで範囲を広げ、知財業務全体においてより一層実務に即したAI活用の実現を目指し、機能拡充を進めてまいります。

また、強みを持つ各種サービスとの連携を積極的に進めることで、より実践的で価値のある業務環境の提供につなげていきたいと考えています。

生成AIの可能性を最大限に引き出し、知財業務の「効率化」と「判断の質の向上」を両立させること。

その実現に向けて、今後も皆さまの実務に寄り添いながら、取り組みを続けて参ります。

引き続き、どうぞよろしくお願い申し上げます。

【お問い合わせフォーム】

https://patent-i.com/ja/contact/

特許文章読解支援AIアシスタント「サマリア」

パテント・インテグレーション株式会社

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パテント・インテグレーション株式会社

東京都千代田区九段南1-5-6りそな九段ビル5階

電話番号：050(3000)6561

◆ 統合特許サービス パテント・インテグレーション

https://patent-i.com/

◆ 特許文書読解支援アシスタント「サマリア」

https://patent-i.com/summaria/

◆ 技術レポートサービス パテント・インテグレーション レポート

https://patent-i.com/report/

◆ YouTubeチャンネル

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□メールでのお問い合わせ：

https://patent-i.com/ja/contact/

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