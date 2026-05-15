8月4日、ＮＡＮＫＡＩが福岡ソフトバンクホークス大阪主催試合「南海ホークス復刻ナイターin大阪」のゲームデースポンサーに

株式会社NANKAI

株式会社ＮＡＮＫＡＩ（社長：岡嶋 信行、以下「ＮＡＮＫＡＩ」）は、8月4日（火）に京セラドーム大阪で開催される福岡ソフトバンクホークス主催試合「南海ホークス復刻ナイターin大阪」のゲームデースポンサーとなり、福岡ソフトバンクホークスとのコラボ企画を実施します。本試合は、福岡ソフトバンクホークスにとって今シーズン唯一の大阪での主催試合となります。ＮＡＮＫＡＩがゲームデースポンサーになるのは昨シーズンに引き続き２度目です。

当日は、選手が「南海ホークス復刻ユニフォーム 1959 -'68」を着用。入場者には同デザインのレプリカユニフォームを配布します。さらに試合当日は、なんばパークス・なんばCITY・駅ナカに加え、南海沿線の商業施設のminapitaポイント加盟店で利用できる「総額100万minapitaポイントが当たる」デジタル抽選会を実施します。

また、試合開催に先立ち、「minapita会員（登録無料）」を対象とした事前エントリーキャンペーンを実施し、抽選でペア観戦チケットを50組100名様にプレゼントします。エントリー方法などの詳細については、後日minapitaキャンペーンページ等でお知らせします。

「南海ホークス復刻ユニフォーム 1959 -'68」表「南海ホークス復刻ユニフォーム 1959 -'68」裏ユニフォーム襟にロゴを掲出

福岡ソフトバンクホークスは、2025年シーズンに2年連続となるパシフィック・リーグ優勝を達成。クライマックス・シリーズを勝ち抜き、SMBC 日本シリーズでは5年ぶりの日本一に輝きました。前身の南海ホークスは1938年に9番目のプロ球団として創立し、1946年に初優勝して以来、パ・リーグ優勝12回、1959年と1964年には日本一に輝き、ファンに親しまれました。1988年10月15日、大阪球場に超満員のファンを集めて、近鉄バファローズと最終戦を行い、惜しまれながら球団創立50年の歴史に幕を閉じました。その後、南海ホークスの本拠地であった大阪球場跡地にオープンしたなんばパークスは、ユニフォーム等が展示されている南海ホークスメモリアルギャラリーの設置や、ホームベースとピッチャーマウンドがあった場所にそれぞれの形を模した記念プレートが埋め込まれているなど、大阪球場の歴史を継承しています。ＮＡＮＫＡＩは、南海ホークスが1964年から1966年に達成して以来となる、60年ぶりのリーグ3連覇を目指す福岡ソフトバンクホークスの大阪での一戦を、ファンの皆さまとともに盛り上げていきます。

１．試合情報

開催日時：2026年8月4日（火） 18時～（開場16時）

場所：京セラドーム大阪

対戦相手：北海道日本ハムファイターズ

チケット購入方法：福岡ソフトバンクホークスの公式サイトからご確認ください。

URL：https://www.softbankhawks.co.jp/news/detail/202601009438.html

２．事前エントリーキャンペーン

「minapita会員（登録無料）」を対象とした事前エントリーで、ペア観戦チケットを50組100名様にプレゼントいたします。

「なんばまるっとアプリ」または「南海アプリ」をダウンロードすることで、minapita会員への登録が可能です。応募詳細は、後日、minapitaキャンペーンページ等でお知らせします。

minapitaキャンペーンページ :https://minapita.jp/info/campaign/

３．試合当日のNANKAIコラボ企画実施内容

１.「南海ホークス復刻ユニフォーム 1959 -'68（レプリカ）」を入場者全員配布（ビジター応援席を除く）

当日、選手は「南海ホークス復刻ユニフォーム 1959 -'68」を着用して試合に臨みます。

２.さらに試合当日は、「総額100万minapitaポイントが当たる」デジタル抽選会を実施

minapitaポイントは、なんばパークス・なんばCITY・駅ナカなどのminapitaポイント加盟店でご利用いただけます。

詳細は後日、minapitaキャンペーンページ等でお知らせします。

【参考】福岡ソフトバンクホークス株式会社 プレスリリース

「南海ホークス復刻ナイターin大阪」開催

URL：https://www.softbankhawks.co.jp/news/detail/202601010263.html