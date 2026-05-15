アジア発ブランド「HERE」より新シリーズ『FIILA（フィーラ）Global Stady Wander』を5月15日(金)より公式オンラインストアにて受注開始

株式会社ハシートップイン

株式会社ハシートップイン（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：橋本貴裕）は、アジア発の人気ブランド「HERE」の新シリーズ『FIILA（フィーラ）Global Stady Wander』を2026年5月下旬より、全国の雑貨店・量販店にて順次発売を予定しています。

公式オンラインストアでは、5月15日(金)10:00から受注を開始いたします。

◆発売情報

商品ページはこちら :https://www.hashy-topin.com/product.php?id=697

〇受注開始

2026年5月15日(金)10:00～



※「ハシートップイン公式オンラインストア」「ハシーストア楽天市場店」「ハシーストアAmazon店」にてご購入の方は、5月20日(水)より順次出荷いたします。

◆商品紹介

本シリーズの主人公は、好奇心いっぱいのエルフの少女・FIILA（フィーラ）。

地図を広げながら、世界中のさまざまな学校をめぐる旅に出かけるというストーリーをもとにしたコレクションフィギュアです。

授業に参加したり、クラブ活動を楽しんだり、休み時間には友だちとおしゃべりしたりと、

FIILA（フィーラ）は人間の女の子として学校生活を送っています。

一方で、少し不器用な一面もあり、ときには正体が知られそうになってしまうこともある――

そんな遊び心のある設定も、本シリーズの魅力のひとつです。

約12～13cmサイズで、表情やポージング、衣装のディテールまで丁寧に表現。

キャラクターごとの個性を楽しめる、コレクション性の高い仕上がりとなっています。

ブラインドボックス仕様のため、どのフィギュアが出るかは開けてからのお楽しみです。

【ラインナップ】

・SAKURA FALLING（舞い散る桜）

・ROTATING DANCE（くるくるダンス）

・MAGICAL SCHOOL（魔法学校）

・BREAK TIME（休み時間）

・ENERGETIC SINGING（元気いっぱいの歌）

・BUBBLE ROMANCE（バブルロマンス）

・シークレット：BLOOMING（門出）

※種類は全7種類（シークレット含）。

ブラインドボックス仕様のため、種類を選ぶことはできません。

※6個ご購入で6種類別々のフィギュアを、ディスプレイボックス入りでお届けします。

〇品番：LV-3652 FIILA（フィーラ）Global Stady Wander

〇商品サイズ：約W90×D80×H130(ｍｍ）

〇PKGサイズ：W105×D95×H150(ｍｍ） / DP BOX：W321×D195×H155(ｍｍ)

〇材質 ：[本体] PVC,ABS,MABS,PC

[カード] 紙

〇注意事項 ：対象年齢15歳以上

〇販売価格 ：2,970円(税込)

ハシートップイン

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