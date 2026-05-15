アジア発ブランド「HERE」より新シリーズ『FIILA（フィーラ）Global Stady Wander』を5月15日(金)より公式オンラインストアにて受注開始

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株式会社ハシートップイン


株式会社ハシートップイン（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：橋本貴裕）は、アジア発の人気ブランド「HERE」の新シリーズ『FIILA（フィーラ）Global Stady Wander』を2026年5月下旬より、全国の雑貨店・量販店にて順次発売を予定しています。
公式オンラインストアでは、5月15日(金)10:00から受注を開始いたします。


商品ページはこちら :
https://www.hashy-topin.com/product.php?id=697

◆発売情報

〇受注開始
2026年5月15日(金)10:00～

※「ハシートップイン公式オンラインストア」「ハシーストア楽天市場店」「ハシーストアAmazon店」にてご購入の方は、5月20日(水)より順次出荷いたします。


◆商品紹介









本シリーズの主人公は、好奇心いっぱいのエルフの少女・FIILA（フィーラ）。
地図を広げながら、世界中のさまざまな学校をめぐる旅に出かけるというストーリーをもとにしたコレクションフィギュアです。



授業に参加したり、クラブ活動を楽しんだり、休み時間には友だちとおしゃべりしたりと、
FIILA（フィーラ）は人間の女の子として学校生活を送っています。
一方で、少し不器用な一面もあり、ときには正体が知られそうになってしまうこともある――
そんな遊び心のある設定も、本シリーズの魅力のひとつです。



約12～13cmサイズで、表情やポージング、衣装のディテールまで丁寧に表現。
キャラクターごとの個性を楽しめる、コレクション性の高い仕上がりとなっています。


ブラインドボックス仕様のため、どのフィギュアが出るかは開けてからのお楽しみです。



【ラインナップ】


・SAKURA FALLING（舞い散る桜）


・ROTATING DANCE（くるくるダンス）


・MAGICAL SCHOOL（魔法学校）


・BREAK TIME（休み時間）


・ENERGETIC SINGING（元気いっぱいの歌）


・BUBBLE ROMANCE（バブルロマンス）


・シークレット：BLOOMING（門出）



※種類は全7種類（シークレット含）。


　 ブラインドボックス仕様のため、種類を選ぶことはできません。


※6個ご購入で6種類別々のフィギュアを、ディスプレイボックス入りでお届けします。





〇品番：LV-3652　FIILA（フィーラ）Global Stady Wander
〇商品サイズ：約W90×D80×H130(ｍｍ）


〇PKGサイズ：W105×D95×H150(ｍｍ）　/　DP BOX：W321×D195×H155(ｍｍ)
〇材質　　　：[本体]　PVC,ABS,MABS,PC


　　　　　　　[カード]　紙
〇注意事項　：対象年齢15歳以上
〇販売価格　：2,970円(税込)







ハシートップイン


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