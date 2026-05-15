「営業疲れ」時代に3,000社支援の著者が名古屋で講演

セルフメディアエイジェント株式会社『つながり力の教科書』（共同文化社）

セルフメディアエイジェント株式会社（札幌・代表取締役 和久井海十）は、新刊『つながり力の教科書』（共同文化社・2026年1月24日刊）の出版記念講演を、2026年5月21日（木）10:00から名古屋国際センター第3研修室にて開催する。副業を容認する企業が6割を超え、フリーランスが国の基幹統計（総務省・令和4年就業構造基本調査）に初めて計上されるなど、「自分で売る」働き方は確実に広がっている。本講演では「営業疲れ」「売り込みが苦手」「人付き合いで損をする」というコミュニケーションの悩みに対し、本書第8章「嫌われたくない症候群」を仕組みで解除する具体策を、中部圏のひとり社長・専門職向けに直接公開する。

本講演のニュース性

1. 「コミュニケーション疲れ」社会への処方箋を中部圏で初公開

副業を認める企業が増え、フリーランスが国の基幹統計に初めて計上される時代（総務省・令和4年就業構造基本調査）。「営業しなければならないが、売り込むのが嫌」「人脈作りに疲れた」「クロージングが怖い」--こうした声は、会社員の営業職にとどまらず、ひとり社長やひとり専門職にも広がっている。本書はこの悩みを、第8章「嫌われたくない症候群」という言葉で正面から捉え、メンタルブロックを「仕組み」で解除する具体的方法を提示した。中部圏のひとり社長・ひとり専門職（ヨガ／エステ／コーチ／士業など）に向け、初の本書講演となる。

2. 「売る人」から「助ける人」へ - 選べる側の働き方論

本書最終章は「好きな人・好きな場所・好きな仕事へ ─ 選べる側の働き方、今日から。」と題し、好き比率（好きな人×好きな場所×好きな仕事の時間割合）という具体的指標で働き方の質を測る方法を提示。「セールス疲れ」を生む既存のセールス観から、「助ける人」へセールスを再定義する転換は、中部圏の独立志向・副業志向の働き手にとって日常で実装可能な視点となる。

3. 30日実践ワーク13本付き ─ ワークブック型として中部圏でも初公開

本書は巻末に30日実践ワークを13本収録。アイスブレイク・ドリル30本／WOBS式セールストーク台本／切り返し練習帳／コミュニティ戦略キャンバス／1on1キット／AIプロンプト雛形／KPIダッシュボード／好き比率測定シート など、読者が手を動かしながら自分のコミュニケーションを30日で再設計できる構成。本講演ではこのワークの活用方法を中部圏初公開する。

講演開催概要

日時：2026年5月21日（木）10:00～11:30（受付9:30～）

会場：名古屋国際センター 第3研修室（〒450-0001 名古屋市中村区那古野1-47-1）

アクセス：地下鉄桜通線「国際センター駅」直結／JR名古屋駅 徒歩7分

参加費：3,000円（書籍1冊付き）

定員：30名

主催：株式会社共同文化社／和久井海十事務所

申込：https://cool-valkyrie-5ac2f0.netlify.app

講演内容（予定）

第1部（30分）：「嫌われたくない症候群」を仕組みで解除する

第2部（30分）：「売る人」から「助ける人」へ ─ 選べる側の働き方

第3部（30分）：30日実践ワーク／質疑応答／著者サイン会

書籍概要

書名：『つながり力の教科書』

副題：地方発、人脈が広がり、売上が伸びるコミュニティ経営術

著者：和久井 海十（わくい かいと）

出版社：株式会社共同文化社

発売日：2026年1月24日

判型：単行本（ソフトカバー）

定価：1,870円（本体1,700円+税10%）

ISBN：978-4-87739-435-6

Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4877394354

章構成

はじめに「雪のカフェ、出会いの必然」／第1章「先に与える」と「順番」／第2章 正しいコミュニティの選び方／第3章 信用と信頼を場で設計する／第4章 BGFとWOBSの連携／第5章 アイスブレイクは設計で勝てる／第6章 WOBS式・5ステップ／第7章「成約率が上がらない理由」／第8章「嫌われたくない症候群」を外す／第9章「売る人から助ける人へ」／最終章「選べる側の働き方」／巻末 30日実践ワーク13本

著者プロフィール

和久井海十氏（撮影：ATSUSHI.KATO）

和久井 海十（わくい かいと）

セルフメディアエイジェント株式会社 代表取締役社長。ひとり社長プロデューサー。札幌観光大使（2014年～）。

東証一部上場企業3社、外資系IT企業役員を経て独立。リーマンショックで44歳でリストラされ、居酒屋の皿洗いアルバイトで家族を支えた経験を経て、経営者コミュニティに救われ起業。YouTubeで1000日連続ライブ配信を達成（総視聴800万人）。

支援企業3,000社／指導者12,500人／クライアント売上倍増率約80%／2024年 東久邇宮記念賞受賞。著書4冊。

記者・編集者の皆様へ

5/21名古屋講演には報道関係者の取材枠を優先確保いたします。撮影・録画は編集利用まで可能です。

取材で撮れる絵

・開場前：受付に並ぶ中部圏のひとり社長・専門職

・登壇シーン：3,000社支援の実績を背景に語る著者

・講演中：メモを取る経営者、質疑応答のやり取り

・講演後：著者サイン会の列、地元名古屋の参加者と著者の写真撮影タイム

単独インタビュー枠（先着3社）

・講演前：9:00～9:30（1社）

・講演後：12:00～12:30／12:30～13:00（各1社）

・撮影・録画・編集利用すべて可

・申込締切：2026年5月19日（火）18:00

メディア用素材

・本リリース掲載の書影・著者写真は、PR TIMESページよりダウンロードいただけます

・高解像度の著者ポートレート、過去の講演写真、支援実績データは、取材窓口までご請求いただければ提供いたします

取材申込窓口

株式会社アイワード 馬場 康広（編集長）

Email：y.baba@iword.co.jp

TEL：011-241-9341（平日9:00～18:00）

件名に「中部圏（媒体名）／取材ご相談」とお書きください。

本件に関するお問い合わせ先（取材窓口）

株式会社アイワード（PR窓口） 馬場 康広（編集長）

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著者直通：和久井海十事務所 kaito.wakui@gmail.com