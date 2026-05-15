あなたはどっち派？“観光付き”と“フリー”で選べる、7月3連休の釜山旅

株式会社サンスターライン

株式会社サンスターラインが展開する旅行ブランド「ミラクルツアーズ」は、2026年7月の3連休に合わせ、大阪～釜山を結ぶクルーズフェリー「パンスターミラクル号」を利用した特別ツアーを販売開始いたしました。

ミラクルツアーズは、“移動そのものも旅として楽しむ”をコンセプトに、クルーズ・観光・滞在を一体で楽しむ新しい旅行スタイルを提案しています。

本ツアーでは、人気スポットを効率よく巡る「1日観光付きプラン」と、自分のペースで釜山を楽しめる「完全フリープラン」の2種類をご用意。

旅のスタイルに合わせて選べる、新しい韓国クルーズ旅をご提案します。

“1日観光付き”で楽しむ、王道・釜山満喫プラン

「1日観光付きプラン」では、甘川文化村や国際市場、松島海上ケーブルカーなど、釜山を代表する人気スポットを巡ります。

さらに、昔ながらの市場の雰囲気を残す東莱（トンネ）市場や、歴史を感じられる東莱邑城周辺も散策。東莱エリアは、観光地としての華やかさだけでなく、釜山のローカルな暮らしや歴史を感じられる地域です。

昼食には釜山カルビをご用意。

初めての釜山旅行の方はもちろん、釜山を何度か訪れたことがある方にも楽しんでいただける内容となっています。

また、釜山での最終日は自由時間もご用意しております。

“完全フリー”で楽しむ、自分だけの釜山時間

甘川文化村松島海上ケーブルカー東莱邑城

一方の「完全フリープラン」は、釜山到着後、全くの自由時間。カフェ巡りやショッピング、韓国グルメなど、自分のスタイルで釜山を満喫したい方におすすめです。

近年、韓国旅行では「自分の好きな場所を自由に巡る旅」へのニーズも高まっており、SNSで話題のスポットやローカルエリアを自由に楽しめる点も魅力です。

友人同士や一人旅など、それぞれの旅のスタイルに合わせた自由な時間をお過ごしいただけます。

ターミナル～ホテル間のシャトルバスもご利用可能

海雲台ブルーラインパークオーシャンビューが人気のカフェ旅の思い出を作る体験も

本ツアーでは、希望されるお客様向けに、釜山港国際旅客ターミナル～ホテル間のシャトルバスをご用意しております。

フリープランでは、韓国入国日の「ターミナル→ホテル」、出国日の「ホテル→ターミナル」の送迎をご利用いただけます。

また、観光付きプランでは、出国日の「ホテル→ターミナル」の送迎をご利用いただけます。

ご希望のお客様は、ツアーお申込み時にあわせてお申し付けください

移動時間そのものが、旅になる

本ツアーで利用する「パンスターミラクル号」は、大阪～釜山を結ぶクルーズフェリー。

瀬戸内海を航行する国際フェリーとして、移動そのものも旅として楽しめる点が特徴です。

船内には、レストラン、ラウンジ、ショップ、大浴場などを備え、海を眺めながらゆったりとした時間をお過ごしいただけます。さらに、インフィニティプールやジャグジーなど、クルーズならではの施設もお楽しみいただけます。

韓国料理を中心に多彩なメニューの夕食・朝食ビュッフェは本プランはもちろん、船のみのご予約でも運賃に含まれています。バルコニースイートをご利用の方にはメインディッシュのサーブも。

また、船内ではクルーによるエンターテインメント公演も開催。

7月は日が長く、トップデッキからは明石海峡大橋や瀬戸大橋、瀬戸内海に浮かぶ島々の景色を、明るい時間帯にゆっくり眺められるのも魅力です。

飛行機移動では味わえない、“海を渡る旅時間”を体験いただけます。

旅の終わり、名残惜しくなる帰路の時間さえ、クルーズフェリーでは特別な思い出の一部へと変わります。

スケジュール

クルーによるエンターテインメント多彩なビュッフェプールの横にはジャグジーも

7月17日（金）午後 大阪をパンスターミラクル号にて出発（船中泊）

18日（土）午前 釜山へ到着 （釜山観光ホテルにて1泊）

＜1日観光付きプラン＞専用車にて観光

＜完全フリープラン＞フリー

19日（日）午前 ＜両プランともフリー＞

午後 釜山をパンスターミラクル号にて出発（船中泊）

20日（月）午前 大阪へ到着

ツアー概要

【ツアー名】＜1日観光付きプラン＞海を渡る非日常、3連休で楽しむ釜山ミラクル旅 1日観光付き

＜完全フリープラン＞海を渡る非日常、3連休で楽しむ釜山自由旅

【出発日】2026年7月17日（金）発

【旅行日数】4日間

【宿泊】パンスターミラクルクルーズ2泊、釜山観光ホテル1泊

【利用船舶】パンスターミラクル号

【料金】・インサイドキャビン 49,800円

・オーシャンビューキャビン 57,800円

・バルコニスイート 99,800円

※燃油サーチャージ等、別途お支払い 船室貸切のご希望や人数によって追加料金設定あり

【ツアー詳細】

＜1日観光付きプラン＞https://www.panstar.jp/tour/detail/id/259/dt/4/ye/2026/mon/7#calender

＜完全フリープラン＞https://www.panstar.jp/tour/detail/id/264/dt/4/ye/2026/mon/7#calender

※写真はイメージです

※トップ写真 @youlike_pic : https://www.instagram.com/youlike_pic/

パンスターミラクル号【パンスターミラクルクルーズとは】

・2025年4月就航の新造船

・航路：大阪・南港～韓国・釜山（瀬戸内海を通過）を定期運航

（大阪発：月水金、釜山発：火木日）

・総トン数2万2000トン、長さ171メートル、幅25.4メートル

・客室数は計102室。355人の乗客を収容

・定期運航のフェリーながら、バルコニー付き客室、バーのあるVIPラウンジ、キッズスペース、屋外プール（季節限定営業）、スパ、ソファー席のあるトップデッキなど多彩な施設を完備

・メニュー豊富な夕食・朝食ビュッフェは運賃に含まれます

・公式サイト https://www.panstarcruise.com/ (https://www.panstarcruise.com/)

パンスターミラクルツアーズ