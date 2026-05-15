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Audi RS 5、F1マイアミグランプリでホットラップカーとしてデビュー
＊本リリースは、AUDI AG配信資料の翻訳版です。
＊本資料に記載の装備、諸元データは、いずれもドイツで販売予定のもので、日本仕様とは異なります。
Audi Sport初のハイパフォーマンス プラグインハイブリッドモデルが、今後のFormula 1のサポートプログラムの一環として走行
ゲストはプロのレーシングドライバーの運転によりF1サーキットを体験
F1施策により米国市場におけるアウディのモデル戦略をサポート
Audi Sport初のハイパフォーマンス プラグインハイブリッドモデルである新型Audi RS 5は、電動化されたパワー、優れたパフォーマンス性能に加え、世界初の技術革新であるダイナミックトルクコントロール付quattroを備え、パフォーマンスの新たな幕開けを象徴するモデルです。電気機械式トルクベクタリングは、駆動トルクをグリップの高いホイールへ精密に配分することで、特にコーナリング時においてAudi RS 5のダイナミックなポテンシャルを最大限に引き出します。これにより、鋭く機敏でありながら、常に高い安定性とコントロール性を備えたドライビングエクスペリエンスを実現します。
精密でスポーティなドライビングとハイブリッドパワートレインの両立
システム最大出力470 kW（639 hp）、最高速度285 km/hに達する新型Audi RS 5は、Formula 1 サポートプログラムの一環であるF1® Pirelli Hot Lapsに最適なモデルとして採用されました。グランプリ開催期間中、ゲストはプロのレーシングドライバーとともにスポーティな市販モデルのコックピットに乗り込み、サーキットを体験することができます。アウディはAudi RS 5を通じて、鋭いコーナリング性能と高性能なハイブリッドパワートレインの両立が可能であることを示しています。Audi Sportは 新型Audi RS 5に、375 kW（510 hp）を発生する強力な2.9リッターV6ツインターボエンジンと130 kWの電動モーターを初めて組み合わせました。これにより、本モデルはパフォーマンスと燃料効率の両立という点で、同クラスにおける新たな基準を確立しています。
アウディの歴史を支えてきたプロのレーシングドライバーがハンドルを握る
現在2台のAudi RS 5が、特別な技術的改造を施さない市販モデルとして一部のFormula 1レースで走行を開始し、その優れたダイナミックなドライビングパフォーマンスを実証しています。Audi R26レーシングカーのカラーパレットから着想を得た、フロント、リヤ、およびブラックリムのホイールハブキャップに施された特別なチタンカラーとラヴァレッドのAudi ringsが、さりげないアクセントを加えています。
車両の準備およびメンテナンスは、Audi Sportの経験豊富なレーシングエンジニアが担当します。ステアリングを握るのは、過去にアウディで数々の大きな成功を収めてきた2人のプロレーシングドライバー、ディンド カペロ（Dindo Capello）とマルクス ヴィンケルホック（Markus Winkelhock）です。カペロは米国においても高い実績を誇り、セブリング12時間レースで5度の優勝、アメリカン ル マン シリーズで2度のタイトルを獲得しています。ヴィンケルホックはニュルブルクリンク24時間レースで3度の優勝を誇り、2007年には自身唯一のFormula 1参戦で一時トップに立ち、センセーションを巻き起こしました。
ヴィンケルホックは次のように述べています。「ゲストの皆様にFormula 1のサーキットをご案内できること、そして何よりも新型Audi RS 5の俊敏性とダイナミックな走りを体感していただけることを大変楽しみにしています。特にマイアミのハードロック スタジアム周辺のサーキットのようなタイトなコーナーでは、ダイナミックトルクコントロール付quattroの性能が存分に発揮されます。アウディにとって、これはVorsprung durch Technik（技術による先進）の具現化であり、アウディのドライバーは、卓越したスポーティさと日常の快適性が高次元で融合した走りを体験することができます」。
F1：成長市場を支える強力なプラットフォーム
Audi RS 5がホットラップカーとしてデビューする場所に今回この地が選ばれた背景には、明確な理由があります。アウディは、世界第2位の自動車市場である米国において、ブランドの存在感を高めることを目指しています。アウディは今年、新型Audi Q9の導入、および新型Audi Q7の発売を通じて、SUVラインアップの刷新と拡充を進めています。さらに、3月より米国で販売している新型Audi Q3では、新たなブランドキャンペーンに俳優のモーガン フリーマン（Morgan Freeman）とチェイス インフィニティ（Chase Infiniti）を起用し、年末までに米国市場における最も新しいプレミアムSUVポートフォリオの提供を目指しています。
AUDI AG セールスおよびマーケティング担当取締役 マルコ シューベルト（Marco Schubert）は、次のように述べています。「Formula 1は、世界中でますます多くの人々を魅了しています。私たちは、この勢いを活かし、アウディブランドにエモーショナルな魅力を吹き込みます。同時に、米国における持続的な成長の実現を目指しており、その一環として、すでにアウディの変革を路上で具現しています。米国市場向けに最適化されたAudi Q9は、アウディのポートフォリオにおいてフラッグシップモデルとなるでしょう。今年後半に予定されているその発売を、今からとても楽しみにしています」。
アウディは車両の安全性においてプレミアムブランドをリードしており、今年4月には米国の道路安全保険協会（IIHS）から、6つのアウディモデルが最高評価を獲得しました。
米国におけるFormula 1の著しい成長
Formula 1は現在、米国において大きなブームになっており、本レースシリーズの中でも、これほど著しい成長を遂げている市場は他にありません。2025年のマイアミ、オースティン、ラスベガスの米国3レースはすべて完売し、シーズンを通してテレビ視聴率も過去最高を記録しました。Audi of AmericaとAudi Revolut F1 Teamは、この大きなポテンシャルを活かし、マイアミにおいてさまざまなアクティベーションを展開しています。例えば、独創的な壁画で有名なウィンウッド アート ディストリクト（Wynwood Art District）での体験型イベントなどが挙げられます。また、マイアミグランプリの開催に合わせ、adidas x Audi Revolut F1 Teamコレクション初となるスペシャルアイテムも発表されます。
アウディは北米のモータースポーツにおいて長年にわたり数多くの成功を収めてきました。アウディは2021年にニューヨークで開催されたFormula Eレース以来初めて、Audi R26と、ドイツで開発されたFormula 1ハイブリッドパワートレインによって、ファクトリーチームとして米国のレースに参戦しています。
本件に関するお問合わせ先
フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社
アウディ ジャパン 広報部
関連リンク
日本語版リリース
https://www.audi-press.jp/press-releases/2026/s5n52g000000675m.html
ドイツ本国英語版リリース
https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/audi-rs-5-to-debut-as-hot-lap-car-at-formula-1-miami-grand-prix-17115
アウディ プレス センター
https://www.audi-press.jp/
アウディ ジャパン
https://www.audi.co.jp/jp/web/ja.html