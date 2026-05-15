【ローソンストア100】5月から高まる”涼”需要　100円台で取り入れる、アイス・冷凍フルーツの涼活

株式会社ローソンストア１００

株式会社ローソンストア100（神奈川県川崎市）が運営する「ローソンストア100」（544店舗/2026年4月末現在）は、近年の気温上昇を背景に、当社でも夏本番前からアイスや冷凍フルーツなど、手軽に涼を感じられる商品の動きが見られています。本ニュースレターでは、5月から始まる“早めの涼活”に注目し、物価高の中でも日常的に取り入れやすい商品を紹介します。

（ローソンストア100公式ホームページ：https://store100.lawson.co.jp/）

■販売動向から見る、5月からの“涼”需要

当社の販売動向を見ると、アイスカテゴリーは例年、5月から6月にかけて動きが大きくなりやすい傾向があります。また、前年の気象庁の東京の月別平均気温を見ると、2025年は5月から6月にかけて平均気温が大きく上昇しており、初夏にかけて体感の変化が出やすい時期であることが分かります。2026年も「猛暑」が予想される中、毎日暑い日が続く7月や8月とは違い、「昨日までとの気温差に驚いて、即座に涼を求める」という、この時期特有のクールダウン需要が上昇していくことが予想されます。

エアコンをつけるほどではないけれど、手軽に涼しさを感じたいというニーズに対し、アイスや冷凍フルーツは、調理の手間なくひんやり感を楽しめるアイテムとして取り入れられています。特に冷凍フルーツは、昨今の果物の卸値高騰(※)を背景に、果物の代わりにアイス感覚で楽しんだり、ドリンクに入れて清涼感を加えるなど、手軽に活用できます。

※農林水産省「青果物卸売市場調査」等を参考

■手軽に涼感 コスパ抜群のアイス

１.ひんやり果実感を楽しむアイスバー

果実感のあるアイスバーは、食後や入浴後など、日常の中で手軽に“涼”を取り入れたいシーンにおすすめです。

とろけるようなマンゴーバー

本体価格100円（税込108円）

マンゴー果汁・果肉が入った、とろけるような食感のマンゴーバーです。

とろけるようなマスクメロンバー

本体価格100円（税込108円）

★2026年５月13日新商品

とろけるような食感が特徴のマスクメロンバーです。

2. さっぱり感・食感で涼を感じる氷菓

気温が上がり始める時期には、さっぱりした味わいや食感で涼を感じられる氷菓も選ばれやすくなります。

※パッケージ切り替えのため商品パッケージが異なる場合がございます。

ガリッとソーダ

本体価格140円（税込151円）

外側はガリガリ、中はザクザクの２種類の食感が楽しめます。爽やかなソーダのおいしさが、口の中に広がります。

ガリッと練乳あずき

本体価格140円（税込151円）

やわらかな小豆と濃厚な練乳をたっぷりと使った豊かな味わいの商品です。

3. 果物高騰時にも取り入れやすい冷凍フルーツ

そのまま食べるだけでなく、ヨーグルトやドリンクに加えるなど、手軽なアレンジにも使える商品です。

(左)ぶどう/(右)ストロベリー

各本体価格 140円（税込 151円）

トッピングやおやつにちょうどいい使い切りサイズです。自然解凍で手軽に食べられます。

■「涼」を届けるおトクな値引き施策

本格的な暑さの到来に向けて、人気のアイスや、外出時のコンディション管理に欠かせない塩飴を、期間限定の特別価格で販売いたします。

・対象商品が期間中、税込価格より10円引き！

５月6日(水)～5月19日(火)

対象商品：フタバ食品 サクレ レモン/ぶどう

５月20日(水)～6月2日(火)

対象商品：明治 エッセル スーパーカップ（超バニラ/チョコクッキー/チョコミント/ストロベリーチョコ/ブルーベリーのレアチーズ）

・対象商品が期間中、税込価格より30円引き！

５月27日～6月9日

対象商品：UHA味覚糖 塩サイダー/ UHA味覚糖 特濃ミルク8.2塩ミルク/榮太樓 塩飴 ほんのり梅味

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※記載の価格・規格はリリース時のものです。

※掲載商品はローソンストア100のオリジナル商品です。ローソン、ナチュラルローソンでは販売しません。

※記載の税込価格は軽減税率に準じます。イートイン利用時は標準税率（10％）が適用されます。

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