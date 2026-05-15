UNISEC SPACE Job Fair 5月23日（土）開催
特定非営利活動法人大学宇宙工学コンソーシアム
UNISEC SPACE Job Fair 2026
求職者お申込みフォームはこちら
UNISEC SPACE Job Fair 2026
主催：NPO法人大学宇宙工学コンソーシアム
求職者お申込みフォームはこちら
https://forms.gle/4186wRZMu4GAsHraA
開催日：5月23日（土）UNISEC SPACE Job Fair
場所：コングレスクエア日本橋
東京都中央区日本橋1-3-13東京建物日本橋ビル３F
https://congres-square.jp/nihonbashi/
(日本橋駅直結、東京駅から徒歩圏内)
出展企業は以下サイトをご覧ください。
https://unisec.jp/jobfair
参加対象：大学生・大学院生・ポスドク・卒業生、一般人
（新卒、第二新卒、中途採用）
※UNISEC非会員の皆様も歓迎
参加料無料 （懇親会参加者のみ1千円）
当日プログラム：
10:00~12:00 企業・団体ピッチ（オンラインでの参加）
13:00~17:00 グループ面談（対面、12セッション※）
（対面参加の方は13：00開始です。）
（※12の企業・団体の面談に参加できます！）
17:15~19:00 懇親会（希望者のみ）