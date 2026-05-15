UNISEC SPACE Job Fair 5月23日（土）開催

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特定非営利活動法人大学宇宙工学コンソーシアム

UNISEC SPACE Job Fair 2026

主催：NPO法人大学宇宙工学コンソーシアム


求職者お申込みフォームはこちら
https://forms.gle/4186wRZMu4GAsHraA



開催日：5月23日（土）UNISEC SPACE Job Fair


場所：コングレスクエア日本橋


　東京都中央区日本橋1-3-13東京建物日本橋ビル３F


　https://congres-square.jp/nihonbashi/


　(日本橋駅直結、東京駅から徒歩圏内)


出展企業は以下サイトをご覧ください。


https://unisec.jp/jobfair


参加対象：大学生・大学院生・ポスドク・卒業生、一般人


　　　　　（新卒、第二新卒、中途採用）


　　　　　※UNISEC非会員の皆様も歓迎


参加料無料　（懇親会参加者のみ1千円）


当日プログラム：


　10:00~12:00 企業・団体ピッチ（オンラインでの参加）


　13:00~17:00 グループ面談（対面、12セッション※）


　　　　（対面参加の方は13：00開始です。）


　　　　（※12の企業・団体の面談に参加できます！）


　17:15~19:00 懇親会（希望者のみ）