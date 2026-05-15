メイドインジャパンの精度が旅を変える「ソリッドナイト」 にシリーズ初のフロントオープンモデルが登場 国内線機内持ち込みサイズ・全5色を2026年6月発売

アジア・ラゲージ株式会社

アジア・ラゲージの人気シリーズ「ソリッドナイト（SOLID KNIGHT）」に、シリーズ初となるフロントオープンモデルが登場。メイドインジャパンの精度とAIRLENT(R)静音キャスターを備え、全5色で2026年6月より発売します。

メイドインジャパン × フロントオープン × エクスパンダブル × AIRLENT(R) 静音キャスター

旅のストレスを軽減する進化を1台に

フロントオープン機能と荷物が増えても安心のエクスパンダブル機能を搭載。

さらに移動時の静音性と旋回性に優れた AIRLENT(R) 60mm極静音ダブルキャスターを採用し、

旅のリアルに寄り添う実用性を追求しました。

メイドインジャパン

旅のリアルに寄り添う。

日本のラゲージブランド アジア・ラゲージ の人気シリーズ

ソリッドナイトに、シリーズ初となる フロントオープンモデル が新登場。

国内線機内持ち込みサイズ・全5色 を揃え、2026年6月より販売を開始 いたします。

立てたまま出し入れできるフロントオープン構造

ソリッドナイト（SOLID KNIGHT）カラー：マットシャンパン／マットブルー／マットブラック／クロームシルバー／メタルグリーン

アジア・ラゲージ株式会社（所在地：東京都／代表取締役社長：金村徳厚）は、「ジャパンブランドの品質・機能・デザイン、その先を目指す」ブランド哲学のもと、徹底した品質管理と国際保証のアフターサービスを通じて、誠実な職人技で広く支持を得ております。

新型ソリッドナイト（SOLID KNIGHT）は、従来の堅牢性と機能性を継承しながら、新設計のフロントオープン構造 を採用。PC・書類・周辺機器を、スーツケースを横に広げることなく、立てたままスムーズに出し入れできる 実用的なポケット機能が特徴です。

AIRLENT(R) 静音キャスター × ワンタッチキャスターロック

移動時の音が非常に静かと評判の、日本メーカー 日乃本錠前と共同開発した「AIRLENT(R)」60mm極静音ダブルキャスター（ストッパー付き）を搭載。

さらに、業界初・実用新案取得済みの ポップアップフック（フック付きトローリーバー）、ワンタッチキャスターロック を備え、旅のリアルに寄り添うストレスフリーな操作性を実現しました。

全5色のカラー展開（マット×鏡面）

SOLID KNIGHT（ソリッドナイト）カラー：マットシャンパン

カラーは、（マット仕上げ）マットブラック／マットシャンパン／マットブルー（鏡面仕上げ）メタルグリーン／クロームシルバー の計5色展開です。

発売について

本製品は、直営店、公式オンラインストア、全国の量販店・専門店にて2026年6月より順次販売を開始いたします。

【製品情報】

SOLID KNIGHT（ソリッドナイト）シリーズ

・ジャパンメイドの精度

・フロントオープン（PC収納対応）

・エクスパンダブル機能

・AIRLENT(R) 60mm極静音ダブルキャスター（ストッパー付き）

・ワンタッチキャスターロック

・ポップアップフック（実用新案取得済）

・ボトムハンドル

・内装生地抗菌加工

・スーツケースカバー付属

・YKKファスナー採用

・4桁TSロック

・10年保証

素材：ポリカーボネイト100％

カラー：マットブラック／マットブルー／マットシャンパン／メタルグリーン／クロームシルバー

サイズ：18サイズ（国内線機内持ち込みサイズ）

価格：59,400円（税込）

生産国：日本

【会社概要】

SOLID KNIGHT（ソリッドナイト）カラー：メタルグリーン[表: https://prtimes.jp/data/corp/177329/table/7_1_e2a340f8fcc926e9f493b9cd3fb86e53.jpg?v=202605151251 ]

会社名：アジア・ラゲージ株式会社

所在地：東京都千代田区神田練塀町68番地 ムラタヤビル1F・2F

代表者：代表取締役社長 金村徳厚

設立：2003年

事業内容：スーツケース、カバン、トラベルグッズの企画・製造・販売

主要コレクション：

MAXBOX／デカかる／KABUKI／SOLID KNIGHT／GRANMAX／Dream Light

主要販売先：

ASIA LUGGAGE AKIBA SHOP

東京都千代田区神田練塀町68番地 ムラタヤビル1F

ビックカメラ／ヨドバシカメラ／渋谷ロフト ほか

公式オンラインストア：https://asialuggage.asia

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