メイドインジャパンの精度が旅を変える「ソリッドナイト」 にシリーズ初のフロントオープンモデルが登場 国内線機内持ち込みサイズ・全5色を2026年6月発売

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アジア・ラゲージ株式会社

アジア・ラゲージの人気シリーズ「ソリッドナイト（SOLID KNIGHT）」に、シリーズ初となるフロントオープンモデルが登場。メイドインジャパンの精度とAIRLENT(R)静音キャスターを備え、全5色で2026年6月より発売します。



メイドインジャパン × フロントオープン × エクスパンダブル × AIRLENT(R) 静音キャスター


旅のストレスを軽減する進化を1台に

フロントオープン機能と荷物が増えても安心のエクスパンダブル機能を搭載。
さらに移動時の静音性と旋回性に優れた AIRLENT(R) 60mm極静音ダブルキャスターを採用し、
旅のリアルに寄り添う実用性を追求しました。



メイドインジャパン


旅のリアルに寄り添う。



日本のラゲージブランド アジア・ラゲージ の人気シリーズ
ソリッドナイトに、シリーズ初となる フロントオープンモデル が新登場。
国内線機内持ち込みサイズ・全5色 を揃え、2026年6月より販売を開始 いたします。




ソリッドナイト（SOLID KNIGHT）カラー：マットシャンパン／マットブルー／マットブラック／クロームシルバー／メタルグリーン

立てたまま出し入れできるフロントオープン構造

アジア・ラゲージ株式会社（所在地：東京都／代表取締役社長：金村徳厚）は、「ジャパンブランドの品質・機能・デザイン、その先を目指す」ブランド哲学のもと、徹底した品質管理と国際保証のアフターサービスを通じて、誠実な職人技で広く支持を得ております。



新型ソリッドナイト（SOLID KNIGHT）は、従来の堅牢性と機能性を継承しながら、新設計のフロントオープン構造 を採用。PC・書類・周辺機器を、スーツケースを横に広げることなく、立てたままスムーズに出し入れできる 実用的なポケット機能が特徴です。


AIRLENT(R) 静音キャスター × ワンタッチキャスターロック

移動時の音が非常に静かと評判の、日本メーカー 日乃本錠前と共同開発した「AIRLENT(R)」60mm極静音ダブルキャスター（ストッパー付き）を搭載。
さらに、業界初・実用新案取得済みの ポップアップフック（フック付きトローリーバー）、ワンタッチキャスターロック を備え、旅のリアルに寄り添うストレスフリーな操作性を実現しました。



SOLID KNIGHT（ソリッドナイト）カラー：マットシャンパン

全5色のカラー展開（マット×鏡面）

カラーは、（マット仕上げ）マットブラック／マットシャンパン／マットブルー（鏡面仕上げ）メタルグリーン／クロームシルバー の計5色展開です。


発売について

本製品は、直営店、公式オンラインストア、全国の量販店・専門店にて2026年6月より順次販売を開始いたします。


【製品情報】


SOLID KNIGHT（ソリッドナイト）シリーズ

・ジャパンメイドの精度


・フロントオープン（PC収納対応）


・エクスパンダブル機能


・AIRLENT(R) 60mm極静音ダブルキャスター（ストッパー付き）


・ワンタッチキャスターロック


・ポップアップフック（実用新案取得済）


・ボトムハンドル


・内装生地抗菌加工


・スーツケースカバー付属


・YKKファスナー採用


・4桁TSロック


・10年保証



素材：ポリカーボネイト100％


カラー：マットブラック／マットブルー／マットシャンパン／メタルグリーン／クロームシルバー


サイズ：18サイズ（国内線機内持ち込みサイズ）


価格：59,400円（税込）


生産国：日本



SOLID KNIGHT（ソリッドナイト）カラー：メタルグリーン

[表: https://prtimes.jp/data/corp/177329/table/7_1_e2a340f8fcc926e9f493b9cd3fb86e53.jpg?v=202605151251 ]

【会社概要】


会社名：アジア・ラゲージ株式会社
所在地：東京都千代田区神田練塀町68番地 ムラタヤビル1F・2F
代表者：代表取締役社長 金村徳厚
設立：2003年
事業内容：スーツケース、カバン、トラベルグッズの企画・製造・販売


主要コレクション：
MAXBOX／デカかる／KABUKI／SOLID KNIGHT／GRANMAX／Dream Light


主要販売先：
ASIA LUGGAGE AKIBA SHOP


東京都千代田区神田練塀町68番地 ムラタヤビル1F
ビックカメラ／ヨドバシカメラ／渋谷ロフト ほか


公式オンラインストア：https://asialuggage.asia



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