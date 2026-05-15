湖上を彩る虹の輝き「第46回 錦秋湖湖水まつり」5月30日 開催

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西和賀町


錦秋湖湖水まつり実行委員会（事務局：西和賀町観光協会）は、初夏の恒例イベント「第46回 錦秋湖湖水まつり」を、2026年5月30日（土）に開催します。



本イベントは、翌日に開催される「錦秋湖マラソン」の前夜祭として行われるもので、岩手県西和賀町の錦秋湖を舞台に、湖上花火や水上アクティビティ、郷土芸能公演など、西和賀ならではの自然と文化を体感できる催しです。メインイベントとなる「錦秋湖湖水まつり花火」は、今シーズン岩手県内で最も早く開催される花火イベントで、湖面に映り込む幻想的な花火が夜の錦秋湖を彩ります。



また、日中には錦秋湖を巡る湖上遊覧や、SUP・カヤックのショートツアーも実施。夕方からは「湯田こども太鼓」「湯本鬼剣舞」の公演も行われ、地域色豊かなプログラムで来場者を迎えます。


さらに会場周辺には飲食コーナーも設置され、初夏の湖畔を楽しめる一日となります。



静かな湖面に映る花火と、山あいに響く音が一体となる、錦秋湖ならではの幻想的な夜をぜひお楽しみください。



【開催概要】


イベント名：第46回 錦秋湖湖水まつり(https://yamanoideyu.com/event/article.php?p=183)


開催日時：2026年5月30日（土）


会場：川尻湖畔公園（岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割157-11）


主催：錦秋湖湖水まつり実行委員会


後援：北上川統合ダム管理事務所



【お問い合わせ先】


西和賀町観光協会　 https://yamanoideyu.com


TEL：0197-81-1135　 FAX：0197-81-1136


E-mail： e-tabi@yamanoideyu.com




第46回 錦秋湖湖水まつり　チラシ（表）


第46回 錦秋湖湖水まつり　チラシ（裏）


【主なプログラム】

１）水上アクティビティ


・湖上遊覧　12:30～17:00　小型船で遊覧（現地受付／要協力金）



・SUPショートツアー　１.12:30～13:30　２.14:00～15:00


　定員：各回8名（事前予約制／有料）


　予約：Water＆Snow SPICE(https://55spice.com/1173/)


　　　　予約申し込みページはこちら(https://kosuimatsuri55sup.hp.peraichi.com/)



・カヤックショートツアー　１.12:30～13:30　２.14:00～15:00


　定員：各回5名（事前予約制／有料）


　予約：NISHIWAGA STYLE(https://travel.nishiwaga-style.com)


　　　　予約申し込みページはこちら(https://www.jalan.net/kankou/spt_guide000000220432/activity/l000055B4A/)




SUPショートツアー（Water＆Snow SPICE）

カヤックショートツアー（NISHIWAGA STYLE）


２）公演・演舞


・湯田こども太鼓　18:30～18:45


・湯本鬼剣舞　　　19:00～19:30



公演　湯田こども太鼓

演舞　湯本鬼剣舞


3）錦秋湖湖水まつり花火　19:45～20:30


　＊雨天決行。荒天の場合中止となる可能性があります。



4）その他


・飲食コーナーあり（16:00～ 西和賀町役場 湯田庁舎前）


・無料送迎バス運行予定



【メインイベント「錦秋湖湖水まつり花火」】

湖面に映り込む幻想的な花火が夜の錦秋湖を彩ります。今年は「湖上を彩る虹の輝き」をテーマに、西和賀百景をイメージしたプログラムなど、約45分間にわたり多彩な花火演出を展開予定です。西和賀町公式キャラクターのカタクリンコちゃんを夜空に描く型物花火やフィナーレのワイドデラックススターマインは見ものです。



花火を手がけるのは、全国の花火大会で数々の受賞歴を持つ花火師・今野義和氏（株式会社北日本花火興業 代表取締役）。令和7年度 黄綬褒章受章のほか「現代の名工」にも選出、「創造花火の第一人者」として知られ、日本三大競技花火大会「大曲の花火」などでも活躍しています。



今シーズン岩手県内で最も早く開催される花火イベント「錦秋湖湖水まつり花火」


【「花火フォトコンテスト」開催】

春の湖面を彩る大輪の花火。湧き上がる歓声。あなたの感性で捉えた渾身の写真を募集します。


詳細・応募要領はこちらから(https://yamanoideyu.com/event/article.php?p=182)




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