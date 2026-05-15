湖上を彩る虹の輝き「第46回 錦秋湖湖水まつり」5月30日 開催

西和賀町

錦秋湖湖水まつり実行委員会（事務局：西和賀町観光協会）は、初夏の恒例イベント「第46回 錦秋湖湖水まつり」を、2026年5月30日（土）に開催します。

本イベントは、翌日に開催される「錦秋湖マラソン」の前夜祭として行われるもので、岩手県西和賀町の錦秋湖を舞台に、湖上花火や水上アクティビティ、郷土芸能公演など、西和賀ならではの自然と文化を体感できる催しです。メインイベントとなる「錦秋湖湖水まつり花火」は、今シーズン岩手県内で最も早く開催される花火イベントで、湖面に映り込む幻想的な花火が夜の錦秋湖を彩ります。

また、日中には錦秋湖を巡る湖上遊覧や、SUP・カヤックのショートツアーも実施。夕方からは「湯田こども太鼓」「湯本鬼剣舞」の公演も行われ、地域色豊かなプログラムで来場者を迎えます。

さらに会場周辺には飲食コーナーも設置され、初夏の湖畔を楽しめる一日となります。

静かな湖面に映る花火と、山あいに響く音が一体となる、錦秋湖ならではの幻想的な夜をぜひお楽しみください。

【開催概要】

イベント名：第46回 錦秋湖湖水まつり(https://yamanoideyu.com/event/article.php?p=183)

開催日時：2026年5月30日（土）

会場：川尻湖畔公園（岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割157-11）

主催：錦秋湖湖水まつり実行委員会

後援：北上川統合ダム管理事務所

【お問い合わせ先】

西和賀町観光協会 https://yamanoideyu.com

TEL：0197-81-1135 FAX：0197-81-1136

E-mail： e-tabi@yamanoideyu.com

第46回 錦秋湖湖水まつり チラシ（表）第46回 錦秋湖湖水まつり チラシ（裏）

【主なプログラム】

１）水上アクティビティ

・湖上遊覧 12:30～17:00 小型船で遊覧（現地受付／要協力金）

・SUPショートツアー １.12:30～13:30 ２.14:00～15:00

定員：各回8名（事前予約制／有料）

予約：Water＆Snow SPICE(https://55spice.com/1173/)

予約申し込みページはこちら(https://kosuimatsuri55sup.hp.peraichi.com/)

・カヤックショートツアー １.12:30～13:30 ２.14:00～15:00

定員：各回5名（事前予約制／有料）

予約：NISHIWAGA STYLE(https://travel.nishiwaga-style.com)

予約申し込みページはこちら(https://www.jalan.net/kankou/spt_guide000000220432/activity/l000055B4A/)

SUPショートツアー（Water＆Snow SPICE）カヤックショートツアー（NISHIWAGA STYLE）

２）公演・演舞

・湯田こども太鼓 18:30～18:45

・湯本鬼剣舞 19:00～19:30

公演 湯田こども太鼓演舞 湯本鬼剣舞

3）錦秋湖湖水まつり花火 19:45～20:30

＊雨天決行。荒天の場合中止となる可能性があります。

4）その他

・飲食コーナーあり（16:00～ 西和賀町役場 湯田庁舎前）

・無料送迎バス運行予定

【メインイベント「錦秋湖湖水まつり花火」】

湖面に映り込む幻想的な花火が夜の錦秋湖を彩ります。今年は「湖上を彩る虹の輝き」をテーマに、西和賀百景をイメージしたプログラムなど、約45分間にわたり多彩な花火演出を展開予定です。西和賀町公式キャラクターのカタクリンコちゃんを夜空に描く型物花火やフィナーレのワイドデラックススターマインは見ものです。

花火を手がけるのは、全国の花火大会で数々の受賞歴を持つ花火師・今野義和氏（株式会社北日本花火興業 代表取締役）。令和7年度 黄綬褒章受章のほか「現代の名工」にも選出、「創造花火の第一人者」として知られ、日本三大競技花火大会「大曲の花火」などでも活躍しています。

今シーズン岩手県内で最も早く開催される花火イベント「錦秋湖湖水まつり花火」

【「花火フォトコンテスト」開催】

春の湖面を彩る大輪の花火。湧き上がる歓声。あなたの感性で捉えた渾身の写真を募集します。

詳細・応募要領はこちらから(https://yamanoideyu.com/event/article.php?p=182)

西和賀町観光協会のWEBサイト・SNSにて最新情報を随時発信中(https://yamanoideyu.com)