【UNION STATION by MEN′S BIGI】Summer Collection 2026 を公開

株式会社ビギ

株式会社ビギ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：中野 仁）が展開するメンズアパレルブランド『UNION STATION by MEN'S BIGI（ユニオンステーション バイ メンズビギ）』は、 2026 Summer Collection を公式オンラインストアにて公開、全国の店舗にてカタログを配布いたします。

今シーズンは、夏を快適に過ごすための“機能性”にフォーカスしたコレクションを展開。接触冷感やウォッシャブル仕様、優れた通気性など、暑い季節に嬉しい機能を備えたアイテムを豊富にラインナップしました。軽やかな着心地と扱いやすさを兼ね備え、日常のさまざまなシーンに自然と馴染む、実用性の高いコレクションに仕上げています。

■2026 SUMMER COLLECTION

■機能性アイテム特集

summer collection :https://store.mens-bigi.co.jp/unionstation/catalog/26summer

ここでしか手に入らない、こだわりを凝縮した機能性アイテムコレクション。

インドの伝統的な感性を活かして編み立てた、表情豊かなクロシェ生地



インドの生産背景ならではの温かみのある質感が、シンプルな装いに洗練された奥行きをプラス。全体に風を通すメッシュ状の作りにより、真夏でも肌離れが良く、抜群の涼しさをキープします。クラフト感のある上質な風合いと、軽やかな着心地を両立したこだわりの一着。

インドクロシェオープンカラーシャツ

[M0862FBH005] \9,350 All tax included

驚異の伸縮性と清涼感を備え、シーンを問わず着回せるドットメッシュ素材



細かなメッシュが熱を逃がし、街着からレジャーまで活躍する万能素材。シャツやパンツなど3パターンのセットアップが可能で、着回し力を誇ります。この夏一着は持っておきたい、機能性抜群のシリーズ。

※左から

ドットメッシュスラックス

[M0862FP001] \7,920

ドットメッシュドローコードTシャツ

[M0862UTS008] \5,500

ドットメッシュレギュラーカラーシャツ

[M0862FBH002] \7,700

ドットメッシュ5分袖カーディガン

[M0862UTS013] \7,700 All tax included

デニムの表情を活かしつつ、驚きの軽さと通気性を実現したメッシュ素材



見た目はデニムそのままに、独自のメッシュ構造で「重さ・蒸れ」を解消。優れたストレッチ性と軽量感で、アクティブな動きにも快適にフィットします。自宅で洗えるイージーケア性も備えた、夏に最適な新感覚デニム。

＜ITEM＞

メッシュデニムクロップドスリーブシャツ

[M0862FBH409] \8,690

メッシュデニムワイド3Dパンツ

[M0862FP003] \9,900 All tax included

■ブランド紹介

functional item :https://store.mens-bigi.co.jp/unionstation/contents/fc26

アイビールック（IVY）のクラシックで知的な印象と、アウトドアファッションの実用性・機能性・無骨さを掛け合わせた都会でも自然でも通用する、洗練されたミックススタイルをUNIONSTATION 流にモダンにアレンジしたスタイルを提案します。

【HP】https://store.mens-bigi.co.jp/unionstation

【instagram】https://www.instagram.com/unionstation_official/



- クレジット表記 -

欧文： UNION STATION by MEN'S BIGI

和文：ユニオンステーション バイ メンズビギ

☎：03-5428-0378