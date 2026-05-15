【ラーメン無料クーポン配布！】今年の創業感謝祭は初の3日間実施！昨年は2日間で約22万名様がご来店！

株式会社魁力屋京都北白川ラーメン魁力屋をチェーン展開する株式会社魁力屋（https://corp.kairikiya.co.jp/本社：京都市中京区、代表取締役 社⾧執行役員：藤田 宗、以下魁力屋）は、2026年6月5日(金)～7日(日)の３日間「創業感謝祭」を実施いたします。

一杯食べれば、一杯無料！

ラーメン魁力屋は2005年6月に創業し、今年で21周年を迎えます。

今年もこの日を迎えることができるのは、いつも魁力屋をご愛顧くださっているお客様のおかげです。

魁力屋を愛してくださる皆さまへ感謝の気持ちを込めまして、今年も創業感謝祭を開催いたします！

店内飲食にてラーメンを一杯ご注文につき、「京都背脂醤油ラーメン(並)1杯無料アプリクーポン」*1の引換券を1枚進呈いたします。

ぜひこの機会にお好きなラーメンをお召し上がりいただき、お得な無料クーポンをゲットしてください。*2

しかも！今年は初の3日間開催！

今まで週末でお越しいただけなかったお客様にもぜひご来店いただきたく、金曜日も開催いたします。

1年で最もお得な3日間！

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

※1無料クーポンご使用の際は、「京都背脂醤油ラーメン(並)」以外のラーメンも差額をお支払いいただくことでご注文が可能です。

※2無料クーポンの引き換えには必ずラーメン魁力屋公式アプリのダウンロードと会員登録が必要です。

キャンペーン概要

＜創業感謝祭＞

実施内容 ： ラーメン１杯ご注文につき「京都背脂醤油ラーメン(並)１杯 無料アプリクーポン」引換券配布

実施期間 ： 2026年6月5日(金)～7日(日)

実施店舗 ： ラーメン魁力屋 全店舗（店舗情報 https://shop.kairikiya.co.jp/）

配布条件 ： ラーメン１杯ご注文で１枚進呈

※お子さまラーメン、お子さまセットは対象外です。

※店内飲食に限ります。テイクアウト・デリバリーは対象外です。

使用条件 ：

・使用期間：6月8日(月)～6月30日(火)

・ラーメン魁力屋公式アプリにて引換券を読み取り、「無料クーポン」に引き換えていただき、ご使用いただけます。

・京都背脂醤油ラーメン(並)以外を注文することも可能です。その際は、京都背脂醤油ラーメン(並)との差額をいただきます。

・1回のお会計で、ラーメン一杯につき1枚のみ使用可能です。

・他の無料券・割引券とは併用できません。

・テイクアウト・デリバリーは対象外です。

・お子さまラーメン、お子さまセットにはご利用いただけません。

・臨時休業などにより営業時間が変更になる場合があります。

・無料クーポンの使用にはラーメン魁力屋公式アプリのダウンロードと会員登録が必要です。

2026年創業感謝祭 特設サイト :https://www.kairikiya.co.jp/sogyo-kansyasai-26

『ラーメン魁力屋公式アプリ』

魁力屋を好きでいてくださる方に、もっと魁力屋を好きになってもらいたい。

そんな想いでアプリを作りました。

創業感謝祭のラーメン一杯無料クーポンは、ラーメン魁力屋公式アプリよりお受け取りください。

また、アプリでしか手に入らないクーポンやお楽しみコンテンツを多数ご用意しております。

ぜひ、お楽しみいただけますと幸いです。

■ダウンロード(https://x.gd/kfBbv)

ラーメン魁力屋について

「京都北白川 ラーメン魁力屋」は2005年6月に京都の北白川、ラーメンの激戦区で誕生しました。全国に182店舗、チェーン展開しています。（2026年5月15日現在）

看板商品は、あっさりしている中にもコクと深みのある「京都背脂醤油ラーメン」。老若男女問わずたくさんの方に食べていただける、どこか懐かしいラーメンとして支持をいただいております。

サイドメニューも充実しており、人気No.1の「焼きめし」は魁力屋こだわりの醤油ダレで仕上げることでラーメンとの相性抜群です。

郊外型の店舗では駐車場・ボックス席もご用意しているため、お子さま連れのお客様にも心地よくご利用いただける店舗づくりを行っています。

「笑顔」「元気」「気くばり」で、お客様にまた来たいと思って頂けるお店づくりを目指してまいります。

会社概要

＜運営会社＞

社 名： 株式会社 魁力屋（かいりきや）

設 立： 2003年2月(2005年6月ラーメン魁力屋1号店オープン)

代表取締役 社⾧執行役員：藤田 宗

資本金： 9億2,516万円（2025年12月31日現在）

上場 ： 東証スタンダード

証券コード： 5891

ブランド： ラーメン魁力屋（182店舗）

からたま屋（3店舗）

とりサブロー（6店舗）

タンメンと餃子KIBARU（1店舗）

■ラーメン魁力屋

ブランドサイト： http://www.kairikiya.co.jp/

公式アプリ ：https://x.gd/an9OM

Facebook ： https://www.facebook.com/kyoto.kairikiya/

Instagram ： https://www.instagram.com/ramen.kairikiya/

X ： https://twitter.com/kyoto_kairikiya

■からたま屋

Instagram ：https://www.instagram.com/karatamaya_k/

X ：https://twitter.com/karatamaya

■とりサブロー

Instagram ：https://www.instagram.com/torisaburo_official/

X ：https://twitter.com/TorisaburoMama

■タンメンと餃子KIBARU

店舗情報 ：https://shop.kairikiya.co.jp/stores/144