COSが名古屋への初出店および東京・京都へのポップアップ出店を発表

COS画像提供：COS

2026年5月、ロンドン発

COSは、日本・名古屋への初出店と、東京・高島屋および京都・京都BALへの2か所のポップアップ出店を発表いたします。今回の出店は、日本におけるCOSのさらなる成長を示すものであり、名古屋店は東海地方への初出店となります。東京・京都の期間限定スペースは、確固たる立地において新たなダイナミックなリテールフォーマットを探求し、COSコミュニティと新鮮かつ意義深いかたちで関わる機会として位置づけられています。

今春夏よりオープンする各店舗では、上質なファブリック、精巧なクラフトマンシップ、そして現代的で意外性のあるディテールによって定義されるタイムレスなシルエットを特徴とする、COSのレディトゥウェアとアクセサリーをご紹介します。

COS NAGOYA

The Landmark HAERA 3F

愛知県名古屋市中区錦3丁目25-1

営業時間：6月11日（木）～ 月～日 10:00～20:00

COS TOKYO POP-UP

新宿高島屋 2F

東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目24-2

営業時間：5月20日（水）～6月2日（火） 月～日 10:30～19:30

COS KYOTO POP-UP

京都BAL 1F

京都府京都市中京区山崎町251

営業時間：6月19日（木）～9月13日（土） 月～日 11:00～20:00

About COS

現代文化にインスパイアされたロンドン発のファッションブランドCOSは、長く愛用できるデザインのアイコニックなワードローブピースとエレベーテッドエッセンシャルで知られています。品質へのこだわりを持ち、COSは独自のアプローチによって機能性とタイムレスなスタイルを兼ね備えたユニークなコレクションを創造しています。

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