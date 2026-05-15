撮影OK！プラネタリウムで星に願いを『七夕ウェルカムドーム』　6/5(金)からスタート！

コニカミノルタプラネタリウム株式会社

エンタテインメントプラネタリウム施設「コニカミノルタプラネタリウム」全5館(有楽町・池袋・押上・横浜・名古屋/運営：コニカミノルタプラネタリウム株式会社/代表取締役社長：本由美子)では、2026年6月5日(金)から7月7日(火)までの期間、今年もプラネタリウム本編上映前の待ち時間に、撮影OKのウェルカム映像『七夕ウェルカムドーム』を上映します。プラネタリウムで、きらめく天の川を眺めながら七夕に思いを馳せてみませんか。

夏の星座と織姫・彦星が輝く『七夕ウェルカムドーム』

プラネタリウム本編上映が始まるまでの時間、ドーム内では七夕にまつわる夏の星空が広がります。

夏の星座たちや、頭上に流れる天の川、その両岸で瞬く織姫星(ベガ)と彦星(アルタイル)が、皆様をお迎えします。さらに、あなたの願い事を運ぶように流れ星も出現します。見つけたらそっと願いを込めてみてください。

梅雨の季節でも、天候を気にせず満天の星をお楽しみいただけます。涼しく快適なプラネタリウムで、きらめく天の川を眺めながら、撮影可能な星空と七夕伝説に思いを馳せる特別な時間をお過ごしください。

ウェルカムドームの楽しみ方

「ウェルカムドーム」とは、ドームへの入場時に上映している幕間(まくあい)映像のこと。対象のプラネタリウム作品の鑑賞券でご入場いただくと、本編が始まるまでの間、七夕をテーマにした映像をお楽しみいただけます。

ウェルカムドームの終了後、プラネタリウム本編の上映が始まります。

上映時間は、開場から作品上映開始までの5分～10分間のため、早めの入場がおすすめです。

ウェルカム映像は撮影OKなので、ぜひこの季節限定の思い出をカメラに収めてお楽しみください。

『七夕ウェルカムドーム』概要

●開催期間

2026年6月5日(金)～7月7日(火)

●開催館

プラネタリアTOKYO(有楽町) プラネタリアYOKOHAMA(横浜) プラネタリウム満天(池袋)

プラネタリウム天空(押上) プラネタリウム満天NAGOYA(名古屋)

●鑑賞料金

対象作品のチケット料金に含まれます。

●鑑賞時間について

・ドームが開場してから対象作品の上映前約5分～10分間ご鑑賞いただけます。

・本編上映をお待ちいただく間の映像のため、ゆったりお楽しみになりたい方は開場後お早めにご入場ください。

・上映開始直前に入場された場合、ウェルカムドームがすでに終了している場合がございますのでご注意ください。

●注意事項

・一部「七夕ウェルカムドーム」対象外の作品もございます。

・対象作品および各館の休館日は、下記公式ウェブサイトよりご確認ください。

●七夕ウェルカムドーム詳細ページ

https://planetarium.konicaminolta.jp/event/tanabata/?rl=260515_all_tanabatawd

プラネタリアTOKYO(有楽町)/プラネタリウム満天(池袋)/ プラネタリウム天空(押上)で楽しめる、七夕ウェルカムドーム対象のおすすめ作品

『フィジーヒーリング ～南十字星と幸せの島～』

癒やしの夜に、幸せが満ちてゆく

南太平洋に浮かぶフィジー共和国。

美しい海と雄大な自然に囲まれたここは、世界で一番幸せな国とも呼ばれています。それは「自分が幸せ」と感じている人の割合が、何度も世界で一番になっているから。

フィジーの豊かな自然や文化に触れながら、オリジナルアロマの香りとともに、満天の星を眺める贅沢なひとときをお楽しみいただけます。

■ナレーション 江口拓也

■上映館 プラネタリウム天空(押上) プラネタリアTOKYO(有楽町) プラネタリウム満天(池袋)

■作品詳細

https://planetarium.konicaminolta.jp/program/fiji_healing/?rl=260515_all_tanabatawd

プラネタリアYOKOHAMA(横浜)/プラネタリウム満天NAGOYA(名古屋)で楽しめる、七夕ウェルカムドーム対象のおすすめ作品

『星の旅 -世界編- 特別ロングバージョン 』

KAGAYA作品「星の旅 -世界編- 特別ロングバージョン」をLEDドームで体験

(C)KAGAYA studio

映像美で高い評価を集めるKAGAYA氏が手掛けた本作を、LEDドーム用リマスター版として上映。

ここでしか体験できない「世界の星空」を巡る旅へと出かけませんか。旅をすると風景が変わっていくように、星空にもその土地の見え方があります。南十字星や天の川、ウユニ塩湖の水鏡に映る満天の星。映像クリエイターKAGAYA氏が世界各地を3年の歳月をかけて撮影した星空実写映像いっぱいの作品です。

■撮影・CG・脚本 KAGAYA（カガヤ）

■ナレーション 安元洋貴

■上映館 プラネタリアYOKOHAMA(横浜) プラネタリウム満天NAGOYA(名古屋)

■作品詳細

https://planetarium.konicaminolta.jp/program/hoshinotabi/?rl=260515_all_tanabatawd

コニカミノルタプラネタリアTOKYO(有楽町)

■名称 コニカミノルタプラネタリアTOKYO

■所在地 東京都千代田区有楽町二丁目5-1 有楽町マリオン9階

■営業日 定休日なし(作品入替期間は休館)

■営業時間 平日10:30～21:15/土日祝10:00～21:45

※詳細は公式ウェブサイトでご確認ください。

https://planetarium.konicaminolta.jp/planetariatokyo/

コニカミノルタプラネタリアYOKOHAMA(横浜)

■名称 コニカミノルタプラネタリアYOKOHAMA

■所在地 神奈川県横浜市西区高島一丁目2-5

横濱ゲートタワー2階

■営業日 定休日なし(作品入替期間は休館)

■営業時間 平日10:30～20:30／土日祝10:00～21:00

※詳細は公式ウェブサイトでご確認ください。

https://planetarium.konicaminolta.jp/planetariayokohama/

コニカミノルタプラネタリウム満天 in サンシャインシティ(池袋)

■名称 コニカミノルタプラネタリウム満天 in サンシャインシティ

■所在地 東京都豊島区東池袋三丁目1-3 サンシャインシティ

ワールドインポートマートビル屋上

■営業日 定休日なし(作品入替期間は休館)

■営業時間 平日10:00～21:00／土日祝10:00~22:00

※詳細は公式ウェブサイトでご確認ください。

https://planetarium.konicaminolta.jp/manten/

コニカミノルタプラネタリウム天空 in 東京スカイツリータウン(R)(押上)

■名称 コニカミノルタプラネタリウム天空 in 東京スカイツリータウン(R)

■所在地 東京都墨田区押上一丁目1-2

東京スカイツリータウンイーストヤード7階

■営業日 定休日なし(作品入替期間は休館)

■営業時間 平日10:30～22:00／土日祝9:30~22:00

※詳細は公式ウェブサイトでご確認ください。

https://planetarium.konicaminolta.jp/tenku/

コニカミノルタプラネタリウム満天NAGOYA(名古屋)

■名称 コニカミノルタプラネタリウム満天NAGOYA

■所在地 愛知県名古屋市西区則武新町三丁目1-17

イオンモール Nagoya Noritake Garden 3階

■営業日 定休日なし(作品入替期間は休館)

■営業時間 10:00～21:00

※詳細は公式ウェブサイトでご確認ください。

https://planetarium.konicaminolta.jp/manten-nagoya/

見出し、本文などで、施設名称が長すぎて入りきらない場合、次の優先順位で省略形をお使いください。

★コニカミノルタプラネタリアTOKYO

(略)プラネタリアTOKYO

★コニカミノルタプラネタリアYOKOHAMA

(略)プラネタリアYOKOHAMA

★コニカミノルタプラネタリウム満天 in サンシャインシティ

(1)コニカミノルタプラネタリウム満天(池袋)

(2)プラネタリウム満天(池袋)

なお、文章中に繰り返しで出てくる場合、2回目以降は 満天(池袋) と記述していただいて構いません。

★コニカミノルタプラネタリウム天空 in 東京スカイツリータウン(R)

(1)コニカミノルタプラネタリウム天空

(2)プラネタリウム天空

なお、文章中に繰り返しで出てくる場合、2回目以降は 天空 と記述していただいて構いません。

★コニカミノルタプラネタリウム満天NAGOYA

(略)プラネタリウム満天NAGOYA

なお、文章中に繰り返しで出てくる場合、2回目以降は 満天NAGOYA と記述していただいて構いません。