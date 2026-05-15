ガラスのような艶感、ぷくっとかわいいシール『ぷくぺた』シリーズよりチロルチョコが登場！
株式会社アニメイトホールディングス
一粒に、幸せぎゅぎゅっと！大人気ロングセラー商品「チロルチョコ」より、ぷくっとかわいいシール『ぷくぺた』が登場！
定番商品のパッケージから、毎年期間限定で発売されている、きなこもちのデザインまで★是非お手元でお楽しみください！
■ご予約：https://www.movic.jp/shop/pages/pukupeta.aspx
■新商品情報（発売元：ムービック）
【商品名】チロルチョコ ぷくぺた
【価格】660円（税込）
【発売日】2026年9月7日頃予定
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。
■権利表記：(C) チロルチョコ
■ムービック：https://www.movic.jp
【株式会社ムービック 会社概要】
ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。