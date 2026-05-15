ガラスのような艶感、ぷくっとかわいいシール『ぷくぺた』シリーズよりチロルチョコが登場！

株式会社アニメイトホールディングス

一粒に、幸せぎゅぎゅっと！大人気ロングセラー商品「チロルチョコ」より、ぷくっとかわいいシール『ぷくぺた』が登場！

定番商品のパッケージから、毎年期間限定で発売されている、きなこもちのデザインまで★是非お手元でお楽しみください！

■ご予約：https://www.movic.jp/shop/pages/pukupeta.aspx

■新商品情報（発売元：ムービック）

【商品名】チロルチョコ ぷくぺた

【価格】660円（税込）

【発売日】2026年9月7日頃予定

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

■権利表記：(C) チロルチョコ

■ムービック：https://www.movic.jp

【株式会社ムービック 会社概要】

ムービックはキャラクター商品の企画・制作・販売をトータルで手掛ける〈キャラクター事業〉をはじめ、一般量販向けのトレーディングカード、フィギュアなどの企画・制作・販売を行う〈量販事業〉など、多彩なコンテンツでユーザーに夢、喜び、感動を提供する、アニメイトグループの企業です。