あの名作を吹替音声で…【吹替シネマCLASSICS ２nd】2026年8月よりリリース決定！前期となる全6タイトルを発表！応募者全員プレゼントキャンペーンも実施！

株式会社ハピネットシベールの日曜日 -ＴＶ吹替音声収録版-Ｚ -ＴＶ吹替音声収録版-サン・セバスチャンの攻防 -ＴＶ吹替音声収録版-ニュールンベルグ裁判 -ＴＶ吹替音声収録版-ワイルド・ギースII -ＴＶ吹替音声収録版-カーツーム -ＴＶ吹替音声収録版-

名作は、声まで含めて復刻する！

スペクタクル大作、戦争アクション、コメディの名作などを厳選し、Blu-ray化＆TV版吹替初収録で贈る TV洋画劇場ファン待望の「吹替シネマ」シリーズ 、今年は【吹替シネマCLASSICS ２nd】と題して2026年8月より毎月リリースが決定！Blu-ray化＆TV版吹替初収録、また作品によっては初ディスク化や貴重な特典映像を追加し、発売いたします。

シリーズ恒例の応募者全員プレゼントキャンペーンの実施も決定！

「吹替シネマCLASSICS ２nd」対象商品のうち、4点購入の方全員にサウンドトラックCD「Ｚ／サン・セバスチャンの攻防」をプレゼント！

※応募方法は商品封入の応募ハガキをご覧ください。

さらにAmazon店舗特典として「ビジュアルシート」が付属！

ラインナップ後期の詳細は近日解禁予定となります。

【吹替シネマCLASSICS ２nd】前期ラインナップ

●2026年8月5日(水)発売

シベールの日曜日 -ＴＶ吹替音声収録版-

1962 (C) Fides. All rights reserved.

傷ついた無垢な魂が巡りあう日曜日――永遠なる純愛の神話。 各国の映画賞に輝く名篇が吹替初収録+特典映像満載でよみがえる！

HPXR-3259／価格：5,500 円（税込）

心に深い傷を負った青年と、聡明でどこか大人びた不思議な少女。冬枯れた霧深い湖畔、ふたりだけの静謐な世界。ベルナール・エシャスリオーの『ビル・ダヴレイの日曜日』を原作に、これが初長編となるセルジュ・ブールギニョン監督が穢れなき悲恋を美しくも儚く綴り、アカデミー賞外国語映画賞に輝いた名作。『太陽がいっぱい』のアンリ・ドカエが手がけた端正なモノクロ撮影が素晴らしく、少女役のパトリシア・ゴッジの初々しい巧演と涙に濡れた大きな瞳がいつまでも記憶に残る。

Ｚ -ＴＶ吹替音声収録版-

(C) 1969 Reggane Films /Valoria Films. All Rights Reserved.

“Ｚ氏”は生きている

――怒りと戦慄が沸騰する政治サスペンス巨編！ 鬼才コスタ＝ガヴラス監督の出世作がコレクターズ仕様で待望の初ブルーレイ化

HPXR-3260／価格：5,500 円（税込）

1963 年、母国ギリシャで実際に起きた政治家暗殺事件「ランブラキス事件」をモデルに、鬼才コスタ＝ガヴラス監督が世に問う衝撃の問題作。ギリシャでは上映禁止処分を受けながらも世界各国でセンセーションを巻き起こし、アカデミー外国語映画賞ほか有名映画賞を総なめにした。“Ｚ”に扮したイヴ・モンタンを筆頭に、冷徹な判事役のジャン＝ルイ・トランティニャン、ギリシャの大女優イレーネ・パパスら芸達者が揃い、熱気溢れる第一級の政治サスペンスに仕上がっている。

●2026年9月2日(水)発売

サン・セバスチャンの攻防 -ＴＶ吹替音声収録版-

1968 (C) Films Cinematografica. All rights reserved.

アンソニー・クイン×チャールズ・ブロンソン

二大スターが対決する骨太のウエスタン大作が、

フィックス声優による吹替初収録で初のディスク化！

HPXR-3261／価格：5,500 円（税込）

２度のアカデミー助演賞に輝く名優アンソニー・クインと、『さらば友よ』でブレイク直前のチャールズ・ブロンソンが対決する骨太の異色ウエスタン。『シェラマドレの決斗』のアンジャネット・カマーをヒロインに、『ベン・ハー』のサム・ジャッフェら個性派バイプレイヤーが脇を固める。フランスの名匠アンリ・ヴェルヌイユ監督をはじめとする国境を越えた豪華スタッフが集結。図らずも弱者のために立ち上がる荒くれ者の活躍を、人馬入り乱れる銃撃戦やダム崩壊などの豪快なスペクタクルシーンを交えて描く娯楽大作だ。

ニュールンベルグ裁判 -ＴＶ吹替音声収録版-

JUDGMENT AT NUREMBERG (C) 1961 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

ナチスドイツの大罪を問う裁判の行方は？社会派の巨匠がオールスターキャストで綴る名作法廷劇。秘蔵の吹替初収録+２Ｋ映像により初ブルーレイ化！

HPXR-3262／価格：5,500 円（税込）

東京裁判と並ぶ国際軍事裁判“ニュールンベルグ裁判”を、史実に脚色を加えたフィクションに再構築。社会派の巨匠スタンリー・クレイマー監督が豪華オールスターキャストで描く反骨の法廷劇。人類史上最大の汚点であるユダヤ人迫害に焦点を絞りつつ、勝者が敗者を裁く戦争裁判の矛盾を鋭く突き、現代にも通じる課題を投げかける。弁護人役のマクシミリアン・シェルが主演男優賞を獲得したほかアカデミー賞９部門にノミネートを果たした入魂の力作である。

●2026年10月7日(水)発売

ワイルド・ギースII -ＴＶ吹替音声収録版-

WILD GEESE II (C) 1985 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

プロのチームプレイが光る冷戦下ベルリンでの救出作戦！ 傭兵たちの生き様を描いた大ヒット作の続編が吹替初収録で初ブルーレイ化！

HPXR-3263／価格：5,500 円（税込）

傭兵たちの孤独と戦いの美学をクールに描いて戦争映画ファンを狂喜させた名作『ワイルド・ギース』の続編が、待望の初ブルーレイ化。アフリカの内戦から一転、冷戦下の西ヨーロッパを舞台にナチス戦犯を巡る国際謀略戦を描くアクション映画の快作だ。前作の主役リチャード・バートンが急死したため、その弟という設定のエドワード・フォックス、傭兵のリーダー格スコット・グレン、そしてヘス役の名優ローレンス・オリヴィエという豪華キャストが話題になった。もちろんロイ・バッドによる勇壮なマーチも健在で、ドイツ統一直前の西ベルリンの今は失われた風景も見どころだ。

カーツーム -ＴＶ吹替音声収録版-

KHARTOUM (C) 1966 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

英雄は英雄を知る――熱砂の大地を揺るがす両雄の激突！ 二大名優の豪華顔合わせによる歴史巨編が吹替初収録で初ブルーレイ化！

HPXR-3264／価格：5,500 円（税込）

19 世紀末のマーディ戦争を舞台に、イギリスの国民的英雄チャールズ・ゴードンとスーダンの解放を目指す救世主マーディとの対立と数奇な友情を描くスペクタクル巨編。大作には欠かせぬハリウッド・スターのチャールトン・ヘストンが屈強なイメージでゴードンを好演する一方で、マーディを演じたイギリス映画演劇界の至宝ローレンス・オリヴィエの威厳ある重厚な役作りも見逃せない。フランク・コーデルの勇壮なスコアも世界観を盛り上げ、迫力ある戦闘シーンは『ベン・ハー』の戦車競争シーンなどで名を馳せたスタントマン出身のヤキマ・カナットが演出している。

後期ラインナップも珠玉の名作が目白押し！乞うご期待！

発売元：株式会社ニューライン

販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング