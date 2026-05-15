【横浜高島屋】“行くべき世界の旅行先” に日本で唯一の選出！今世界が注目する 「山形」 のグルメや工芸品が大集結！〈山形展〉開催！

株式会社高島屋

会期：5月27日（水）～6月2日（火） 場所：8階 催会場

※連日午後8時まで。最終日は午後5時閉場。

主催:山形の観光と物産展実行委員会・紅花の山形路物産振興会・山形市

協賛：（一社） 山形市観光協会・蔵王温泉観光協会

詳細はこちら :https://www.takashimaya.co.jp/yokohama//special/yamagata/index.html※横浜高島屋のホームページは、5月19日（火）午後5時よりご覧いただけます。

横浜高島屋では、5月27日（水）から6月2日（火）まで山形県のグルメや工芸品の店舗が約90店舗集まる＜第25回 紅花の山形路 物産と観光展＞を開催します。

海・山・川の豊かな自然に囲まれ、その恵みを活かしたグルメや温泉、寺社などが人気の山形県。昨年10月に発表された米誌『ナショナル ジオグラフィック(National Geographic)』 では、「2026年に行くべき世界の旅行先25選（Best of the World 2026）」に国内で唯一選出され、海外からの旅行者の人気も年々高 まっています。

今催事では、昔から山形市民が愛するご当地グルメや、人気の菓子処の看板商品をアレンジしたここでしか味わえない限定の和菓子などをご紹介。また山形の自然を活かした美しい工芸品なども取り揃えます。 初日の5月27日（水）には、お得な特別企画品や 「やまがた舞子」 による演舞なども開催いたします。

昔から愛されるご当地グルメの出来立てをどうぞ！

【イートイン】［栄屋本店］（山形市）

【横浜高島屋限定品】 特製冷しらーめん（1人前） 1,600 円〈各日40食限り〉

冷たいラーメンの元祖！牛肉と醤油ベースの澄んだスープともちもちの麺が相性抜群、盛りだくさんのトッピングも楽しんで。

【初登場】【イートイン】［そば処 三百坊］（山形市）

米沢牛そば（1人前） 1,850円

山形が誇る米沢牛の旨みをいかした特製の温かい出汁と、石臼挽きした山形県産のそばが［三百坊］の自慢。手打ち板そばならではの旨味もご賞味ください。初登場の味をぜひ！

【初登場】【イートイン】［そば処 三百坊］（山形市）

手打ち板そば（1人前） 1,850円〈各日40食限り〉

【高島屋限定品】【イートイン】［後藤屋］（高畠町）

晩菊ごはん・いも煮セット（1人前） 1,620円〈各日100食限り〉

山形自慢の郷土料理「いも煮」と山形名産のお漬物「晩菊」の混ぜごはんを

セットに。

※山形名物のいも煮（1人前）は、1,100円にてお召しあがりいただけます。

人気の菓子処の看板商品をアレンジ！新「名品」和菓子

【横浜高島屋限定品】［老舗 長榮堂］（山形市）

富貴豆あんバター最中（4個） 1,458円〈各日40点限り〉

山形銘菓富貴豆のあんとバターを合わせた新感覚もなか。

写真左）富貴豆（100g） 519円

【横浜高島屋限定品】［乃し梅本舗 佐藤屋］（山形市）

あつめてはやし(1本・15×3.5×3.5cm) 1,620円

乃し梅が浮かぶ最上川の流れに見立てた、乃し梅入りの棹菓子です。

写真左）乃し梅（5枚入） 756円

【横浜高島屋限定品】［D.TERRASSE］（山形市）

水まんじゅう（1個）レモン・べリー・抹茶・カシス 各350円

レモンケーキの発想をいかした水まんじゅう。

写真左）レモンケーキ（1個） 400円

【横浜高島屋限定品】 【実演】［松月堂布川］（村山市）

いちごのモンブラン(1個) 734円

伝統のあんこと山形県産いちごがベストマッチ。

写真左）羊羹 三平撰（小口切・1個） 330円

山形のうまみが “ぎゅっ”！横浜高島屋限定＆実演販売のお弁当

【横浜高島屋限定品】 【実演】［米沢 琥珀堂］（米沢市）

米沢牛ステーキ&八代目酢屋清内の塩麹を使用した

照り焼きたれのカルビ焼肉弁当（1折） 2,970円〈各日50点限り〉

【横浜高島屋限定品】【店内厨房調理】

［肉のくろぬま］（中山町）

山形牛サーロイン&山形県産豚肉の塩梅麹漬け重（1折） 2,500円

【横浜高島屋限定品】【実演】［なごみ農産］（天童市）

山形牛「和の奏」・天姫豚・最上どり使用の3種の贅沢なDX弁当（1折） 2,160円

【実演】 ［魚亭岡ざき］（鶴岡市）

十の恵み 庄内浜産さくらます使用の海千ばらちらし（1折） 2,376円

名産品や定番グルメも！

【横浜高島屋限定品】［やまがた鳳凰 倶楽部］（東根市）

佐藤錦 露地栽培バラ詰め（L玉中心、350g×2パック、発泡スチロール箱、保冷剤、送料込み、冷蔵便) 6,980円

※産地直送、6月下旬～7月上旬お届け予定。

※お届け時期は天候等により多少前後する場合がございます。

【実演】［新杵屋］（米沢市）牛肉どまん中（1折） 1,620円

【実演】［明友庵］（尾花沢市）ずんだん餅（4個入） 945円

【横浜高島屋限定品】【実演】［楢下宿 丹野こんにゃく］（上山市）

こんにゃくの辛味噌田楽（5枚入）600円〈各日50点限り〉

ご当地の恵みたっぷりスウィーツ＆パン

【実演】［高橋フルーツランド］（上山市）

【横浜高島屋限定品】 自家製グラノーラとフルーツパフェほうじ茶こんにゃくゼリー入り（1個） 1,650円

【横浜高島屋限定品】 【実演】 ［グランロック］（山形市）

やまがた鳳凰倶楽部のさくらんぼを使ったさくらんぼモンブランパフェ（1個） 1,480円

【高島屋限定品】【実演】 ［松月堂布川］（村山市）

いちごのタルト（タルトフレーズ） （1個） 880円

【初登場】 ［十一屋］（山形市）生だだちゃ餅（4個入） 1,102円

【横浜高島屋限定品】 【実演】［ボー・ション ド ブレ］（山形市）

パイルコルネ モカ（1個）432円

パイルコルネ3個セット 1,188円

たっぷりチーズと庄内豚ベーコンのジェノベーゼ（1個）540円 ほか

【5月27日（水）限定 お得な特別企画品＆イベント】

■お得な特別企画品■

【販売場所】

8階 催会場 「紅花の山形路 物産と観光展」特別企画品承りカウンター

【販売方法】

各時間、販売場所にて〈数量確認券〉を配布いたします。（離列無効）

各時間の商品はすべてお一人様各1点限りとさせていただきます。

午前10時・・・山形展25周年特別食料品おたのしみ袋 2,500円〈50点限り〉

午後1時・・・［やまがた鳳凰倶楽部］ハウスさくらんぼ佐藤錦（M玉以上・100g）500円〈50点限り〉

午後2時・・・［大商金山牧場］米の娘ぶた コマ切れ （300g） 1,200円〈50点限り〉

午後3時・・・［肉のくろぬま］山形牛の切り落とし （300g） 1,800円〈50点限り〉

■やまがた舞子の舞披露■

■5月27日（水）午後0時30分・午後1時30分

■屋上 特設ステージ （ビアガーデンマイアミ内）

やまがた舞子による演舞を披露いたします。

山形で育まれてきたおもてなし文化をぜひご堪能ください。

※雨天・荒天時は中止とさせていただく場合がございます。

※どなたでもご覧いただけます。

【お買上げ抽選会開催！】

期間中、会場で税込5,000円以上お買上げのお客様は山形の名産品などが当たる抽選会にご参加いただけます。

先着特典として「オリジナルエコバッグ」を各日先着250名様（5月27日（水）・30日（土）・31日（日）は各日先着500名様）に進呈いたします。

■お渡し場所：8階 観光コーナー

※期間中レシート合算可

※賞品がなくなり次第終了とさせていただきます。

【タカシマヤアプリ会員様限定はWチャンス！】

アプリクーポンご提示でプラス1回ご参加いただけます。

※価格は消費税を含む総額にて表示しております。

※盛り付けはイメージです。

※品数に限りがございますので、売切れの節はご容赦ください。

※都合により、出品店舗・出店商品が一部変更、または中止になる場合がございます。

お問い合わせ：横浜高島屋（代表）045-311-5111