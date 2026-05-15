神戸紅茶 水出しシリーズより、南国フルーツ香る「ジャスミントロピカル」と「ルイボスライチ」が新発売。気分で選べる5つのフレーバーへ拡充。

■「ルイボス」と「ジャスミン」で挑む、神戸紅茶の新たな可能性。

株式会社ジーライオンCold Brew Tea -水出し茶-

昨今、幅広い世代に親しまれているノンカフェインの「ルイボスティー」と、すっきりとした味わいで人気の高い「ジャスミンティー」。神戸紅茶はこの2つの素材に南国果実の香りを掛け合わせることで、現代のライフスタイルに寄り添う「水出し茶の新たな可能性」に挑戦しました。長年培ってきたブレンド技術により、茶葉本来の個性を活かしつつ、これまでにない清涼感あふれる一杯が出来上がりました。

■夏香る、南国果実が広がる限定フレーバー

2種類の限定フレーバーは、完熟した南国フルーツの甘い香りが広がる『ジャスミントロピカル』とみずみずしいライチの香りが広がる『ルイボスライチ』。水出しならではの茶葉の甘み引き立つクリアな味わいが、夏を彩ります。

作り方は、水にティーバッグを1個入れ、2～3時間待つだけ。抽出力に優れたこだわりの茶葉を使用し、すっきりと飲める飲みやすさを追求しました。

水出しは熱湯で抽出するものとは異なり、渋みが抑えられるため飲みやすくなっております。蒸し暑くなるこれからの季節、グラスに広がる華やかな香りが、贅沢なリフレッシュタイムに最適です。

Cold Brew Tea 水出し茶 ジャスミントロピカル■ジャスミントロピカル

すっきりとしたジャスミン茶に南国フルーツの香りをプラスした水出しジャスミンティーです。完熟したフルーツの華やかな香りが広がる一杯です。

価格：702円（税込）

内容量：4g×10ティーバッグス

ご購入はこちら :https://shop.kobetea.co.jp/shopdetail/000000000601

Cold Brew Tea 水出し茶 ルイボスライチ■ルイボスライチ

まろやかな味わいのルイボスに甘いライチの香りをつけた水出しルイボスティー。

口に残るライチの甘さとすっきりとした味わいが絶妙にマッチします。

価格：702円（税込）

内容量：5g×10ティーバッグス

ご購入はこちら :https://shop.kobetea.co.jp/shopdetail/000000000600

Cold Brew Tea(水出しシリーズ)は全部で5種類

『Cold Brew Tea』シリーズは、新登場の2種を加えて全5種類に。その日の気分やシーンに寄り添う、バラエティ豊かなフレーバーが揃いました。

Cold Brew Tea 水出し紅茶のアールグレイ/シャイニーマスカット/スウィートピーチ、水出しルイボスティーのルイボスライチ/水出しジャスミン茶のジャスミントロピカルCold Brew Tea 一覧はこちら :https://shop.kobetea.co.jp/shopbrand/Coldbrew

■美味しい水出し茶の作り方も！

パッケージの裏面には美味しい水出し茶の淹れ方も記載。水出し初心者の方にもわかりやすい表記にしています。お好みでホットティーでも淹れることが可能です。

美味しい水出し茶の作り方

■マイボトルにも便利

お出かけ前にマイボトルにセットすればお出かけ先でも水出し紅茶が楽しめます。ペットボトルゴミも出さない、地球に優しいティータイムをお楽しみください。

紅茶だけではない、神戸紅茶の新たな水出しティーをこの夏、ぜひお試しくださいCold Brew Tea 水出し茶 ジャスミントロピカル/ルイボスライチ[表: https://prtimes.jp/data/corp/36445/table/719_1_6be203b1855fae61697f227ce90c1340.jpg?v=202605151251 ]神戸紅茶をもっと楽しむ公式ページ

神戸紅茶 コーポレートサイト：https://kobetea.co.jp/

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公式Instagram：https://www.instagram.com/kobe_tea.official/

神戸紅茶について

1925年に地元神戸で創業した紅茶メーカー。日本で初めてティーバッグの製造を開始した紅茶業界のパイオニアです。独自の技術で抽出力に優れたコットン素材のフィルターを使用し、こだわりのティーバッグを製造しています。世界160か所以上の優良茶園から届く紅茶サンプルを、日本では数少ない“紅茶鑑定士”が厳しく審査・買い付けをし、選りすぐった高品質の茶葉だけを日本の水に合わせてブレンドしています。こだわりのブレンド紅茶をお楽しみください。

ジーライオングループについて

ジーライオングループはBMWをはじめ、輸入車及び国産車合わせて34ブランドの正規ディーラー事業を主とした企業です。日本全国はもちろんのこと海外にも拠点を展開しており、自動車に関するあらゆる事業を手掛けております。また、近年では「より多くのお客様へ、より多くの満足をお届けしたい」という想いから、自動車関連の事業のみに止まらず、飲料事業・ウエディング事業・旅館事業など、フィールドを広げております。洗練されたブランドをおもてなしでジーライオングループにしかできない「感動」をお客様へお届けいたします。

代表者名：代表取締役社長 菊地 秀武

所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町11-1 GLION Awa-s Building

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