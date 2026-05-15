クラスター×明治、話題の“あの家”「FOREST HILLS KINOKONOYAMA」「FOREST TOWER TAKENOKONOSATO」に遊びに行こう！5月12日より一般公開！

クラスター株式会社

クラスター株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：加藤直人）は、株式会社 明治（本社：東京都中央区、代表取締役社長：八尾文二郎）と共同で展開してきた「きのこの山」「たけのこの里」のバーチャル空間「FOREST HILLS KINOKONOYAMA」「FOREST TOWER TAKENOKONOSATO」について、より多くのお客さまに「存在しないはずの場所を味わう」体験をお届けするため、各エリアの一部を、5月12日（火）14時より無料で楽しめる「FREEエリア」として一般公開いたします。

無料エリアは2029年3月10日（土）まで体験いただけます。

※両プロジェクトは、長年親しまれてきたブランドの世界観を拡張する試みとして、「FOREST HILLS KINOKONOYAMA」を2026年3月31日より、「FOREST TOWER TAKENOKONOSATO」を2026年4月14日より、パッケージに描かれた「あの家」をバーチャル空間で具現化した分譲販売として開始しています。

▽「FOREST HILLS KINOKONOYAMA」の詳細はこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000412.000017626.html

▽「FOREST TOWER TAKENOKONOSATO」の詳細はこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000426.000017626.html

これまでは物件購入者のみに限定されていた空間ですが、「存在しないはずの場所を味わう」という新しい体験価値をより多くの方へ提供するため、このたび無料エリアの公開を決定いたしました。

無料エリア公開およびキャンペーン概要

1. 無料エリアの公開

「FOREST HILLS KINOKONOYAMA」および「FOREST TOWER TAKENOKONOSATO」の一部エリアを、期間限定で体験いただけます。

公開期間： 2026年5月12日（火）～ 2029年3月10日（土）

体験内容： エントランスからヘリコプターで移動し、広大な世界を散策可能。友人とフォトスポットを巡り、隠れたモチーフを探すなどの楽しみ方が広がっています。

【エリアについて】

・「FREEエリア」と「オーナー（購入者・当選者）&招待者限定エリア」マップ

「FREEエリア」は以下サイトよりご確認いただけます。

https://cluster.mu/w/41cc37fa-8d24-40b9-8a73-cb6e50acd960

2. 抽選で「あの家」（スーペリア）が当たるキャンペーン

対象商品の購入・応募を通じて、パッケージに描かれた「あの家」の所有権が抽選で当たるキャンペーンを5月19日（火）より開始します。当選住戸は"スーペリア"グレードとなっており、当選者には実在するカードキーおよび権利証書をお届けします。当選者はバーチャル空間上で友人を招き、2029年3月10日（土）まで交流や体験をお楽しみいただけます。

■対象商品：「きのこの山」「たけのこの里」シリーズ各種

■応募方法：LINEで応募

■応募条件：対象商品を500円以上購入

■レシートアップロード期間※2： 5月19日（火）～8月11日（火）

■景品：１.きのたけ不動産が運営するバーチャル空間にある「あの家」：200名様

（実在する「カードキー」と「権利証書」を送付いたします）

-フォレストヒルズ きのこの山 SUPERIOR：100名様

-フォレストタワー たけのこの里 SUPERIOR：100様

２.選べるデジタルポイント※3：総計200万pt／1万名様

※2：応募締め切りは8月18日（火）までです。

※3：選べるポイントはPayPayポイント/楽天ポイント/dポイント/Vポイント

キャンペーンURL：https://kinotake-fudosan-cp.spexperts.jp/?openInAppBrowser=0

キャンペーン詳細はこちら :https://kinotake-fudosan-cp.spexperts.jp/?openInAppBrowser=0

きのたけ不動産公式サイト：https://www.meiji.co.jp/products/brand/kinotake/foresthills/

きのたけ不動産公式サイト :https://www.meiji.co.jp/products/brand/kinotake/foresthills/

各世界観の構築

この企画は「もしも、きのこの山が実在したら？」 「もしも、たけのこの里が実在したら？」という発想をかたちにしたもので、パッケージに描かれてきた“空想の風景”を現代のテクノロジーと解釈によって再構築しています。

「FOREST HILLS KINOKONOYAMA」（きのこの山）の世界観

長年親しまれてきた「きのこの山」のパッケージ。そこに描かれながらも謎に包まれていた風景を、最新テクノロジーと現代的な解釈でcluster上に再構築しました。誰もが心に描いていた「あの家」の原風景を、懐かしくも新しい空気感とともに体験いただけます。

「FOREST TOWER TAKENOKONOSATO」（たけのこの里）の世界観

「きのこの山」のその奥にたけのこの里があったとさ。

「たけのこの里」は、きのこの山のさらに奥に存在した-- 。そんなワクワクするような物語を背景に、愛され続けてきたあの情景をバーチャル空間に再現しました。

見上げるほど大きな竹林や、そこから見渡す景色など、細部までこだわりを詰め込んでいます。パッケージで見ていたあの世界を、アバターで自由に散策いただけます。懐かしくも新しい「たけのこの里」でのひとときをぜひ味わってください。

アクセス方法

【アプリからの参加方法】

１.「cluster」アプリをダウンロード スマートフォンやタブレット、PC、VR専用機器などから、アプリ「cluster」を事前にダウンロード（無料）してください。

ダウンロードURL：https://cluster.mu/downloads

ダウンロードはこちら :https://cluster.mu/downloads

２.アカウント設定～基本操作の説明 アプリ内で表示される名前など各種設定を行います。 アカウント設定後は基本操作の説明なども兼ねた練習画面に移行します。

３.バーチャル空間の「フォレストヒルズ /フォレストタワー」へのアクセスはこちら

▽以下のリンクボタンや、下部に記載のURLよりアクセスしてください▽

https://cluster.mu/w/41cc37fa-8d24-40b9-8a73-cb6e50acd960

アクセスはこちら :https://cluster.mu/w/41cc37fa-8d24-40b9-8a73-cb6e50acd960

■アプリケーション「cluster」について

clusterは、”クリエイターが思い描く世界”を、自由自在に具現化し共有できるバーチャル空間構築プラットフォームです。

ブラウザ・スマホ・VRに対応しており、複数人が共同制作できる「ワールドクラフト機能」や、3Dアセットやアバター/アイテムを売り買いできる「ストア機能」など、表現したい世界観を構築するためのシステムが揃っています。

ゲームやイベント空間としてはもちろん、製造・建築分野のデジタルツイン構築まで、多様なユースケースを支えます。

clusterはあらゆるヒト・モノ・技術をつなげる共創空間のOSとして進化を続けています。

＜アプリケーション概要＞

名 称：cluster

運 営：クラスター株式会社

価 格：無料

ダウンロードURL：https://cluster.mu/downloads

■クラスター株式会社について

クラスター株式会社は、「あらゆるヒト、モノ、技術をつなげる共創空間のOSをつくる」をビジョンに掲げ、日本最大級のメタバースプラットフォームを開発・運営するテクノロジーカンパニーです。独自開発した大規模同時接続基盤を核に、リアルとバーチャルを融合する共創空間インフラを提供しています。製造・建設・教育・国際会議・エンターテインメントなど多様な業界で採用され、スマートフォン／PC／VRなどマルチデバイスに対応。最大10万人が同時接続できるリアルタイム空間を構築し、多数のIPコンテンツや大型イベントで実績を重ねています。高い信頼性と拡張性を兼ね備え、商業利用とスケールの両立を実現するBtoB型プラットフォームとして成長を続けています。

また、研究所を社内に設置し、ユーザー行動解析、バーチャルAIエージェント、AIによる3D制作自動化などのR&Dを推進。外部研究機関・大学との共同研究や実証実験も積極的に展開し、メタバース技術の進化を加速させています。

テクノロジーと創造力を融合し、バーチャル体験の未来を切り拓く―クラスターは次世代の社会インフラをつくり続けます。

https://corp.cluster.mu/

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