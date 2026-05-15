爽やかな甘酸っぱさで続けやすい新フレーバーディエッタパーネ プラス ラズベリー風味

株式会社Dstyleホールディングス

プロポーションづくりの総合コンサルティング企業・株式会社ダイアナ（東京都渋谷区、代表取締役CEO：徳田充孝、代表取締役COO:塩沢義博）は、栄養機能食品「ディエッタパーネ プラス ラズベリー風味」を、2026年5月19日（火）より数量限定で発売いたします。

本製品は、爽やかな甘味とほどよい酸味が特長のラズベリー風味で、毎日の食事に取り入れやすく、無理なく続けられる一品として開発されました。

■ディエッタパーネ プラスとは

ディエッタパーネ プラスは、プロポーションづくりをサポートするために開発された栄養機能食品です。(ビタミンB6 2.9mg)日常の食事に取り入れることで、必要な栄養をバランスよく補いながら、無理のない食習慣づくりをサポートします。

忙しい毎日の中でも手軽に取り入れられ、満足感のある設計により継続しやすいのが特長です。さらに、ごはんやパンなどの主食の代わりとして取り入れることで、ダイエット後の体型維持や、緩やかに取り組むスローダイエットを目的とした“高たんぱく・低糖質”の食生活をサポートします。飲み物や副菜と組み合わせることで、よりバランスの取れた食事としてお召し上がりいただけます。

また、運動時のたんぱく質補給として、BCAA（分岐鎖アミノ酸）を約1,853mg使用。

筋肉の原料となる必須アミノ酸（ロイシン・バリン・イソロイシン）を含み、運動時の栄養補給や筋肉維持をサポートします。

1本あたり141kcalと、カロリーにも配慮した設計となっています。

● バランスよく栄養を補える設計

たんぱく質や食物繊維、ビタミン・ミネラルなどをバランスよく配合し、日々の栄養補給をサポートします。

● 満足感のある食べ応え

食事としての満足感を意識した設計で、置き換えでも無理なく継続できるのが特長です。

● 手軽に続けられるライフスタイル提案

忙しい日常の中でも取り入れやすく、無理なく続けられる食習慣をサポートします。

■商品概要

商品名：ディエッタパーネ プラス ラズベリー風味

価格：\15,120(税込)

内容量：35g×20袋

販売場所:ダイアナ オンラインショップ・サロン

■株式会社ダイアナについて

「女性美の原点はプロポーションの美しさにある」という理念のもと、プロポーションづくりの総合コンサルティング企業として全国に約600サロンを展開し、97万人以上※にコンサルティングを実施。健やかなプロポーションづくりによる美の満足を多くの女性に提供する女性美のトータルソリューションカンパニー。(※202５年12月末現在)

・会社名：株式会社ダイアナ

・Dstyle group.代表 グループCEO代表取締役CEO：徳田充孝

代表取締役COO:塩沢義博

・本社：東京都渋谷区富ヶ谷1-35-23

・カスタマーセンター（ご相談窓口）： TEL 0120-22-8866

・株式会社ダイアナ https://www.diana.co.jp/

■Dstyle group.について

Dstyleホールディングスが有する、ココロとカラダの美と健康と豊かさを中心に事業展開を行っているグループです。

・株式会社Dstyleホールディングス https://www.dstyleholdings.co.jp

・株式会社ダイアナ https://www.diana.co.jp/

・株式会社ディビュース https://lizera.co.jp/

・株式会社美と健康とご褒美 https://shiny-owl.com/

・株式会社Dサクセッションパートナーズ https://www.d-scpt.com/

・株式会社ディープライズ https://deeprise.co.jp/

・株式会社ビューティフルライフ https://btf-sanobi.co.jp/

・株式会社Dリテールクリエイションズ

・株式会社DiaUNGU https://ungu-hair.com/

・株式会社DUAL MEDICAL https://www.mente-s.jp/

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