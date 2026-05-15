【LAPUIS】 Kinetics WOMEN 自由が丘にて期間限定POP-UPを開催

株式会社キャセリーニ

バッグやアクセサリーをはじめとしたレディース服飾雑貨の製造・販売を行う株式会社キャセリーニ（本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:北方靖人）が運営する「LAPUIS（ラピュイ）」のPOP-UPを、セレクトショップ「Kinetics WOMEN（キネティクス ウィメン）自由が丘」にて期間限定で開催いたします。

本POP-UPでは、2026春夏の新作アイテムに加え、FRUIT OF THE LOOM×LAPUIS Special T-shirtなど、幅広いラインナップをお手に取ってご覧いただけます。

PICK UP ITEMS

Sammy charm necklace

価格：\5,500（税込）

カラー：シルバー / ゴールド

Sammy charm pierced earrings

価格：\7,700（税込）

カラー：シルバー / ゴールド / マルチ

Pearl leather choker

価格：\8,800（税込）

カラー：マルチ

Pearl hook ring

価格：\5,500（税込）

カラー：マルチ

Pearl hook ring

Pearl hook pierced earrings

価格：\8,250（税込）

カラー：マルチ

【FRUIT OF THE LOOM × LAPUIS】Special T-shirt

価格：\7,150（税込）

カラー：ホワイト / ブラック

開催概要

▼開催日時

2026年5月22日（金）～2026年5月31日（日）

▼開催店舗

Kinetics WOMEN 自由が丘

東京都目黒区自由が丘2-10-16

About 「Kinetics WOMEN（キネティクス ウィメン）」

Kineticsの新たな挑戦。 2003年より東京・原宿にて、「Kinetics=動力源」をコンセプトにストリートカルチャーを基盤としたワンアンドオンリーなスタイルを提案する『提案型ファッション・セレクトショップ』を展開。 2023年9月に節目となる20周年を迎え、Kinetics初となるウィメンズレーベルがデビュー。

メンズレーベルのバックグラウンドを継承しながらも、"ウィメンズ"ならではの独自の観点から選び抜いたマテリアル、ディティール、デザインを加え、自由な発想、自己表現を楽しむ『it girl』に向けた新たなスタイルを提案。 情報過多な時代だからこそ周りを気にせず、自分らしさを一緒にアレンジメントできるエディトリアルなショップを展開。 Kineticsの重要なファクターであるストリート、スポーツ、アウトドア、アートを軸として、女性らしさを表現できるシアー・レースなどの素材をMIXしたレイヤードスタイルを提案。

Kinetics WOMEN 公式オンラインストア

https://kinetics-tokyo.com/pages/kineticswomen

Kinetics WOMEN 公式Instagram

https://www.instagram.com/kinetics_women/

About 「LAPUIS（ラピュイ）」

這う。 沿う。 彩る。

マテリアルと曲線が織りなす装飾。

自然やアートからのインスピレーションを元に

繊細で、美しく、日常と洋服の中に佇む存在でありたい。

アクセサリーをスタイリングの一部と捉え、合わせる洋服を引き立て、

身に付ける人の魅力も引き出すようなデザインを提案。

「デイリー使い」できるアクセサリーを主軸に考え、

パッと目を引く、印象的なディテールがブランドの特徴です。

LAPUIS 公式オンラインストア

https://www.casselini-online.com/lapuis/

LAPUIS 公式Instagram

https://www.instagram.com/lapuis_official/

株式会社キャセリーニ

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社キャセリーニ 広報担当：伊達

date@casselini.co.jp

電話：03-3475-0225