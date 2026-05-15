オーロラやパステルが彩る、初夏に映える最新ネイルチップ３種が新登場♪

丸井織物株式会社オーロラ×ニュアンスミラーフレンチネイル

https://jp.michimall.com/?pid=191701677

2,350円(税込)

ミルキーベージュのシアーカラーをベースに、ニュアンスミラーフレンチを合わせたシンプルなネイルです。

オーロラフレークとミラーラインのキラキラで華やかさをプラスしています。

くすみパステルネイル

https://jp.michimall.com/?pid=191705959

2,350円(税込)

砂糖菓子のようなパステルカラーのカラフルネイル。

優しくなじむ淡いくすみカラーに、ザクザクのラメがアクセント。

普段使いにも特別な日にもキュンとときめくような指先に。

クラウドダンサーホワイトネイル

https://jp.michimall.com/?pid=191679304

2,350円(税込)

ふんわりと透明感のあるバランスの取れた白をテーマに、マグネットやオーロラパウダーを使ってどんなスタイルやシーンにも合わせやすいデザインに仕上げました。

バカラデザインもポイント！

「ミチネイル」のサービス

「ミチネイル」は、丸井織物株式会社が提供するECサイトです。ネイルチップを始めとするネイル関連商品を取り揃え、手元から美しくなりたい人を応援しています。そんな「ミチネイル」では、毎日新作を発表中です。

ミチネイル｜公式サイト：https://jp.michimall.com/

即日販売品：https://jp.michimall.com/?mode=grp&gid=1031481&sort=n(https://jp.michimall.com/?mode=grp&gid=1031481&sort=n)

オーダーメイドチップ：https://jp.michimall.com/?tid=13&mode=f160(https://jp.michimall.com/?tid=13&mode=f160)

LINE登録：https://jp.michimall.com/?mode=f159

■会社概要

会社名 ： 丸井織物株式会社

所在地 ： 石川県鹿島郡中能登町久乃木井部15

代表者 ： 代表取締役社長 宮本 好雄

設立 ： 1956年4月

事業内容： 各種織物の製造・販売、ウェブサービスを利用した販売・企画制作

URL ： https://www.maruig.co.jp/