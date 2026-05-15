オーロラやパステルが彩る、初夏に映える最新ネイルチップ３種が新登場♪
オーロラ×ニュアンスミラーフレンチネイル
https://jp.michimall.com/?pid=191701677
2,350円(税込)
ミルキーベージュのシアーカラーをベースに、ニュアンスミラーフレンチを合わせたシンプルなネイルです。
オーロラフレークとミラーラインのキラキラで華やかさをプラスしています。
くすみパステルネイル
https://jp.michimall.com/?pid=191705959
2,350円(税込)
砂糖菓子のようなパステルカラーのカラフルネイル。
優しくなじむ淡いくすみカラーに、ザクザクのラメがアクセント。
普段使いにも特別な日にもキュンとときめくような指先に。
クラウドダンサーホワイトネイル
https://jp.michimall.com/?pid=191679304
2,350円(税込)
ふんわりと透明感のあるバランスの取れた白をテーマに、マグネットやオーロラパウダーを使ってどんなスタイルやシーンにも合わせやすいデザインに仕上げました。
バカラデザインもポイント！
「ミチネイル」のサービス
「ミチネイル」は、丸井織物株式会社が提供するECサイトです。ネイルチップを始めとするネイル関連商品を取り揃え、手元から美しくなりたい人を応援しています。そんな「ミチネイル」では、毎日新作を発表中です。
ミチネイル｜公式サイト：https://jp.michimall.com/
即日販売品：https://jp.michimall.com/?mode=grp&gid=1031481&sort=n(https://jp.michimall.com/?mode=grp&gid=1031481&sort=n)
オーダーメイドチップ：https://jp.michimall.com/?tid=13&mode=f160(https://jp.michimall.com/?tid=13&mode=f160)
LINE登録：https://jp.michimall.com/?mode=f159
■会社概要
会社名 ： 丸井織物株式会社
所在地 ： 石川県鹿島郡中能登町久乃木井部15
代表者 ： 代表取締役社長 宮本 好雄
設立 ： 1956年4月
事業内容： 各種織物の製造・販売、ウェブサービスを利用した販売・企画制作
URL ： https://www.maruig.co.jp/