ロリータ衣装に身を包んだアンドロイドが街を翔ける！『ペアリングギア』第1巻5月15日(金)発売!!
株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『ペアリングギア』（著者：教祖れい）第1巻を2026年5月15日（金）に発売いたします。
❑あらすじ
アンドロイドが支配する街・新央区──。
ある日、アンドロイドの撲滅を企む科学者・ミヤモトは、
ロリータ服に身を包む謎のアンドロイド・りぼんちゃんと出会う。
人が機械に虐げられる街で、
二人の少女は自由を勝ち取るために銃を取る！
❑見どころ
ロリータ衣装に一家言あり！
超絶カワイいアンドロイドの活躍にご注目ください。
❑書誌情報
『ペアリングギア』書影
『ペアリングギア』第１巻
著者：教祖れい
発売日：2026年5月15日（金）
判型：B6判
ページ数：160ページ
定価：880円（税込）
竹書房公式サイト詳細：
https://www.takeshobo.co.jp/book/b10160051.html
竹コミ！連載ページ：
https://takecomic.jp/series/f6b42b56cc099
❑作家情報
教祖れい
著作に『うちゅちきゅ』（全1巻・KADOKAWA）。
X：https://x.com/cult_57
❑連載サイト「竹コミ！」情報
毎日更新！株式会社竹書房が運営するWEBコミックサイト！
『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。
公式サイト：https://takecomic.jp/
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