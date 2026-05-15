ロリータ衣装に身を包んだアンドロイドが街を翔ける！『ペアリングギア』第1巻5月15日(金)発売!!

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株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『ペアリングギア』（著者：教祖れい）第1巻を2026年5月15日（金）に発売いたします。




❑あらすじ

アンドロイドが支配する街・新央区──。


ある日、アンドロイドの撲滅を企む科学者・ミヤモトは、


ロリータ服に身を包む謎のアンドロイド・りぼんちゃんと出会う。


人が機械に虐げられる街で、


二人の少女は自由を勝ち取るために銃を取る！


❑見どころ

ロリータ衣装に一家言あり！


超絶カワイいアンドロイドの活躍にご注目ください。





❑書誌情報

『ペアリングギア』書影

『ペアリングギア』第１巻



著者：教祖れい
発売日：2026年5月15日（金）


判型：B6判


ページ数：160ページ


定価：880円（税込）



竹書房公式サイト詳細：


https://www.takeshobo.co.jp/book/b10160051.html


竹コミ！連載ページ：


https://takecomic.jp/series/f6b42b56cc099







❑作家情報

教祖れい
著作に『うちゅちきゅ』（全1巻・KADOKAWA）。
X：https://x.com/cult_57


❑連載サイト「竹コミ！」情報

毎日更新！株式会社竹書房が運営するWEBコミックサイト！


『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。


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