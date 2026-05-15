５月23日(土)・24日(日)開催！おおたイチ推しマルシェ

写真拡大 (全4枚)

公益財団法人大田区産業振興協会


公益財団法人大田区産業振興協会（理事長：川野正博、東京都大田区）は2026年5月23日（土）、24日（日）の2日間、イトーヨーカドー大森店（東京都大田区）１階催事スペース・屋外入口前スペースで、大田区の注目店が集結する「おおたイチ推しマルシェ」を開催します。


昨年も多くのお客様にご来場いただき、ご好評いただきました。今回は、21店舗の飲食・雑貨店が出店。このうち14店舗はおおたイチ推しマルシェ初出店となります。会場ではセブン＆アイ共通商品券が当たるお買い物ラリーを実施するほか、大田区公式PRキャラクター「はねぴょん」が登場し、会場を盛り上げます。


★キャンペーン１　



【スタンプを2つ集めてくじ引きにチャレンジ！】


異なる2店舗でお買い物をしてくじ引きにチャレンジ！ステキな景品をゲットしよう！






★キャンペーン2



【会えたらラッキー！はねぴょんが遊びにくる！】


大田区公式PRキャラクター「はねぴょん」が会場に遊びに来ます！いつ登場するかは当日のお楽しみ！





【開催概要】


日　時：５月23日（土）、24日（日）10時～18時 （2日間）


会　場：イトーヨーカドー大森店（1階催事スペース・屋外入口前スペース）


　　　　〒143-0016東京都大田区大森北2-13-1


　　　　京浜急行線「大森海岸」駅から徒歩3分


主　催：公益財団法人大田区産業振興協会


共　催：大田区


入場料：無料


出店数：21店舗


公式HP：https://www.pio-ota.jp/marche/



【出店者情報一覧】　（初）は初出店


＜1階催事スペース＞


[表1: https://prtimes.jp/data/corp/101693/table/64_1_a26cd0d36442c45565c26b8366c520f5.jpg?v=202605151251 ]

＜屋外入口前スペース（キッチンカー）＞



[表2: https://prtimes.jp/data/corp/101693/table/64_2_357950e13685e5726483b9ec14109676.jpg?v=202605151251 ]

※出店者は現時点での予定であり、変更となる場合がございます。



2025年開催時

◇おおたイチ推しマルシェについて


「いつもの場所で　いつもとは違うお店に出会えるマルシェ。」をコンセプトに、大田の逸品を紹介するイベントです。魅力あふれるお店との出会いをぜひお楽しみください。



【おおたイチ推しマルシェに関するお問い合わせ先】


公益財団法人大田区産業振興協会　商いサービス部・商いセールス係


Tel：03-3733-6476 （9時～17時）


Mail：akinai■pio-ota.jp（■は@に変えてメールを送信してください）