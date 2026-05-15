【ＢＳ日テレ】おぎやはぎの愛車遍歴「日本最大級のクラシックモーターショー“ノスタルジック２デイズ” 岡田圭右と行くぶらり旧車さんぽ」5月16日（土）夜9時放送

株式会社ＢＳ日本

(C)︎ＢＳ日テレ

愛車遍歴を辿れば、人生がみえてくる！「おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE！」。

5月16日（土）の放送では、パシフィコ横浜で開催された日本最大級のクラシックモーターショー“ノスタルジック2デイズ”を訪問します。前回、主に旧車販売店ブースを堪能した一行が、今回はさらなる深みを目指して、自動車メーカーや博物館、そして未来の整備士が集う自動車整備学校のブースを直撃！180社、280台もの旧車が集結した熱気あふれる会場で岡田圭右さんと共にぶらり散歩を楽しみます。

自動車メーカーのブースでは、小木が「まるで新車！」と、メーカーが誇るヘリテージサービスの本気を大絶賛！また、博物館ブースでは世界に一台しか現存しない“幻の車”が登場し、一同を圧倒します。さらに、整備学校の学生たちが情熱を注ぎ、廃車寸前の状態から蘇らせた“旧車劇的ビフォーアフター”は、車への愛が詰まった必見のクオリティです。車内に潜む、昭和世代には堪らない「あの懐かしのアイテム」にも注目！お宝車両がひしめく至福の空間を、今週もたっぷりとお届けします！

■メーカーの本気！ 小木が「まるで新車！」と唸った最新ヘリテージ技術とは？

スバルに続き、一行が訪れたのは「ホンダヘリテージワークス」のブース。2026年4月に始動したばかりのこのプロジェクトは、旧型スポーツ車種を対象に部品の復刻やレストアを行うホンダの新たな挑戦です。その記念すべき第一弾として登場したのが、伝説の名車・NSX。まるで新車のような輝きを取り戻したその姿に、小木は「メーカーが手がけているんだから間違いない。もはや新車だよ！」と目を丸くして大はしゃぎ！思わず「買っちゃおうかな……」と本音が漏れるほど、究極の再生技術を絶賛しました。細部まで完璧にケアされた、まさに“新車のNSX”。誰もが驚くその気になるお値段とは!?

■世界に1台！ 誰もが驚く「幻の車」が姿を現す…！

(C)︎ＢＳ日テレ(C)︎ＢＳ日テレ

愛知県にあるトヨタ博物館のブースを訪れた一行は、歴史的に極めて価値の高い１台ともいえるセリカGT-FOURと1995年の東京モーターショーに出展されたサイノスという世界に１台しかない車２台を目の前に大興奮！館長はセリカGT-FOURについて、トヨタ悲願の一台だったというとWRC挑戦から２２年目にして日本初メーカー部門＆ドライバー部門で２冠を獲得した当時のエピソードを明かしてくれました。また、2012年富士６時間耐久レースで優勝したレーシングカーも登場！一同が驚いたこのレーシングカーに乗っていたドライバーとは!?

■魂のレストア！整備学校の学生が挑んだ廃車寸前からの“劇的ビフォーアフター”

(C)︎ＢＳ日テレ(C)︎ＢＳ日テレ

次に向かった自動車整備学校のブースでは、学生たちが魂を込めてレストアした車両が並びます。中でも、美しく可愛らしく佇む「ホンダZ」に注目。しかし、その“ビフォー”の写真を見た矢作は「山に不法投棄されているような状態だよ！」と、原型を留めない姿に驚きを隠せません。

「よくこれをやろうと思ったね！」と、廃車寸前の状態から再生に挑んだ学生たちを一同は大絶賛。しかも、わずか3～4ヶ月という短期間で完成させたと聞きさらに驚愕しますが、何より一同を仰天させたのはその「入手ルートと驚愕の費用」でした……。

ボロボロに朽ち果て、穴の開いていたエンジンルームはいかにして蘇ったのか？ボディ再生の軌跡とともに、昭和世代が色めき立つ「懐かしのアイテム」が施された内装も必見です。他にも、学生10人がかりで制作した渾身の一台や、トヨペット・コロナ（RT20型）など、廃車寸前からの劇的なビフォーアフターはまさに感動モノ。若き整備士たちの手によって奇跡の復活を遂げた名車たちをお見逃しなく！

(C)︎ＢＳ日テレ(C)︎ＢＳ日テレ

【番 組 名】 おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!

【放送日時】 毎週土曜 よる9時～9時54分

【放 送 局】 ＢＳ日テレ

【出 演 者】 おぎやはぎ、今井優杏（自動車ジャーナリスト）

【ゲ ス ト】 岡田圭右 ５月16日放送

https://www.youtube.com/watch?v=YteuVi554lo

【番組 ＨＰ】 https://www.bs4.jp/aisya_henreki

【公式X】 https://x.com/Aisya_Henreki

【公式Instagram】 https://www.instagram.com/bs4_aisya

【クレジット】 (C)︎ＢＳ日テレ

【番組概要】 車をこよなく愛するおぎやはぎが、ゲストを迎え、ゲストがこれまで愛した車の「愛車遍歴」を、実際に見たり乗ったりしながら紹介します。「愛車遍歴を辿れば、その人の人生が見えてくる!」をキーワードに繰り広げるカートークバラエティー。