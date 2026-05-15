アクシージア創業15周年&上場5周年

株式会社アクシージア

株式会社アクシージア（本社：東京都新宿区、代表取締役：段 卓）は、2026年に創業15周年および上場5周年を迎えます。

アクシージアは、2011年12月21日の創業以来、「アジアの美を日本から、世界へ発信する」という企業理念のもと、美容と真摯に向き合った製品・ブランドづくりを続けてまいりました。市場環境やトレンドがめまぐるしく変化する中においても、一時的な流行に左右されることなく、品質・安全性・独自性を追求し続けてきたその姿勢が、15年という歩みの基盤となっています。

そして、創業からおよそ10年となる2021年には、株式上場を果たしました。上場以降は、より高い透明性と社会的責任を伴う企業として、国内外における事業基盤の拡充やブランド価値の向上に取り組んでまいりました。上場5周年という節目は、成長の過程を社会と共有しながら、企業としての持続可能性をより一層高めてきた時間でもあります。

2026年、創業から15年、上場して5年という記念の年を迎えるにあたり、日頃よりご支援を賜っておりますお客様、お取引先の皆様、株主の皆様、関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。アクシージアは、さらなる成長と企業価値の向上を目指し、新たな取り組みを進めてまいります。

15周年特設サイト

創業“15年”、上場“5年”を掛け合わせた「5月15日」に、アクシージア15周年特設サイトを開設いたします。特設サイトでは、創業から現在に至るまでの15年の歩みを振り返るとともに、これまでに培ってきた強みや、次の成長フェーズに向けた当社の成長戦略をご紹介します。

■アクシージア創業15周年&上場5周年特設サイト

https://axxzia.co.jp/15th/(https://axxzia.co.jp/15th/)

「Be AXXZIA」

「Be」には、Become（なり続ける）、Beyond（超えていく）、そしてBe という存在そのものの意味を込めています。この周年は、ひとつの到達点であると同時に、新たな挑戦の始まり。アクシージアはこれからも、“Be AXXZIA”のもと、進化を止めることなく、次のステージへ進み続けます。

アクシージア周年ロゴ

創業15周年、上場5周年を記念して、周年ロゴを制作いたしました。

■周年ロゴに込めた想い

「15」と「5」の数字が有機的に絡み合い、円の中で躍動する造形。15年の感謝と5年の信頼が循環し続ける様を示し、未来へ向かうエネルギーを内包。美の創造を担う存在としての決意を表しています。

今後の展開

創業15周年という節目を迎え、当社はこれまでに培ってきた基盤をもとに、次の成長フェーズへと歩みを進めてまいります。その第一弾の取り組みとして、現在2つのプロジェクトを始動しております。

■LisBlanc（リスブラン）のブランドアンバサダー就任

2025年10月にブランドコンセプトを刷新した、ゆらぎがちな肌でも本格的なエイジングケア*¹が叶うスキンケアブランド「リスブラン」。2026年6月に予定している新製品発売に先立ち、2026年5月にブランドアンバサダーを迎えることが決定しました。ブランドアンバサダーおよび関連施策の詳細については、2026年5月21日（木）に公開予定です。

■AXXZIA×クリエイターコラボレーション

2026年8月、アクシージアとクリエイターのコラボレーションプロジェクトを始動いたします。本プロジェクトでは、クリエイターとの共創を通じて、ブランドの新たな表現や価値創出に取り組んでまいります。本プロジェクトの詳細については、2026年7月頃の発表を予定しております。

本プロジェクトに続き、15周年を通じて複数の取り組みを順次予定しております。

アクシージアヒストリー年表

2011年 株式会社アクシージア設立、エステサロン向け化粧品ブランドの開発・販売を開始

2013年 サロン専売品スキンケアブランド「ルシエル ド ローブ」から製品を発売

2016年 インナーケアドリンク「ヴィーナスレシピ AGドリンク」、目もと用シートマスク「アクシージア ビューティーアイズ エッセンスシート」発売

2018年 上海、香港に連結子会社を設立

2019年 中国大手ECプラットフォーム「RED（小紅書）」「Tmall Global（天猫国際）」にアクシージア旗艦店を出店

2021年 東京証券取引所マザーズ市場上場、初の直営店舗「AXXZIA GINZA SIX店」オープン

2022年 株式会社ユイット・ラボラトリーズがグループジョイン

2023年 シンガポールに連結子会社を設立

2024年 株式会社エムアンドディがグループジョイン、米国、深圳に連結子会社を設立

2024年 スキンケアブランド「エイジーセオリー」リニューアル発売、アクシージア「ビューティーアイズ エッセンスシート」シリーズ累計販売数600万個*²を突破

2026年 エイジーセオリー「AGドリンク」シリーズ累計販売数200万箱*³突破

2026年 創業15周年、上場5周年を迎える

AXXZIA（アクシージア）について

アクシージアは、2011年にエステサロン専売スキンケアブランドとして誕生しました。2016年に「目もとエステのエッセンスをホームケアへ」というコンセプトで開発された“ビューティーアイズ”シリーズは、中国を含むアジアで大ヒット。現在、中国、シンガポールなどのアジア各国をはじめ、アメリカ、カナダ、オーストラリアなどでも展開しています。日本国内では、直営店舗の「AXXZIA GINZA SIX店」「AXXZIA 大丸心斎橋店」「AXXZIA 京王百貨店新宿店」「AXXZIA 渋谷ヒカリエShinQs店」「AXXZIA なんばCITY店」をはじめ、百貨店やバラエティショップなど多くの店舗で、みなさまにご好評をいただいています。

アクシージア公式サイト・SNS

- 公式HP：https://axxzia.co.jp/(https://axxzia.co.jp/)- 公式EC：https://axxzia.jp/- お取り扱い店舗：https://axxzia.co.jp/stores/(https://axxzia.co.jp/stores/)- 公式Instagram：＠axxzia_jp https://www.instagram.com/axxzia_jp/(https://www.instagram.com/axxzia_jp/)

*¹ 年齢に応じたお手入れ

*² 2016年10月発売開始～2024年10月末迄（当社調べ）エッセンスシートシリーズの累計販売個数

*³ 「AGドリンク」シリーズの累計販売数：2016年8月発売開始～2026年1月末まで（当社調べ）