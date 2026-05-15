「花とゆめ」が誇る大ヒット・逆転ラブコメ『Wジュリエット』が「花とゆめ＋」にて2日間限定・全話無料！

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コミック誌「花とゆめ」が誇る逆転ラブコメ『Wジュリエット』が、5/15(金)0：00～より配信スタート！

さらに！5/15(金)12：00～5/17(日)11：59の2日間限定で全話無料！

※会員限定で無料になる話も含まれます。

【『Wジュリエット』あらすじ】

周りの男子より女子に人気のサバサバ女子高生・三浦糸(いと)が所属する演劇部に入部して来た超美人転校生・天野真琴。その美貌と演技力に驚かされる糸たちだが、ある日、糸は彼女の秘密を知ってしまい…!?

『Wジュリエット』作品ページはこちら！

https://hanayume.com/episodes/89d3f3d31b436

４/20オープン！「花とゆめ」雑誌最新話やオリジナル作品が読める！「花とゆめ＋」

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■雑誌「花とゆめ」の最新話が同時配信！ ※一部作品を除く。

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アニメ化で話題の『多聞くん今どっち！？』から、今冬完結した『暁のヨナ』や、『春の嵐とモンスター』『スキップ・ビート！』『顔だけじゃ好きになりません』などの人気作や、『フルーツバスケット』『学園アリス』『ぼくの地球を守って』『赤ちゃんと僕』『コレットは死ぬことにした』『墜落ＪＫと廃人教師』といった名作も最新話直前までが全話無料です！！

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