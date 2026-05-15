5月17日(日)は「ぼのぼのの日」！記念サイト＊特番＊配信盛りだくさんな1日！

株式会社ADKエモーションズ

エイケン（ADKエモーションズ グループ会社）が制作するTVアニメ『ぼのぼの』の最新情報をお知らせいたします。

１.『ぼのぼの』連載40周年&放送10周年記念サイト「ぼのぼのと40年のこと。」が正式OPENを迎えます！

いよいよ今週末 5月17日(日)は、「ぼのぼのの日」！



＜2つの年表＞

40年の歴史を、いがらし先生のイラストとともに楽しめる「連載40年『ぼのぼの』年表」と、アニメの10年をぎゅっと詰め込んだ「アニメ『ぼのぼの』10年のあゆみ すごろく」です。アニメ年表は、その名の通りすごろくとして楽しめるギミックも盛り込んでいるので、ぜひ遊んでみてください！



＜100名以上からのお祝いメッセージ＞

これまで『ぼのぼの』に携わってくださった皆さまから、お祝いのメッセージが到着しました！ぼのぼのが40年にわたりメディアミックスしてきた映画、テレビアニメ、ゲームに関わるキャスト＆スタッフや主題歌アーティスト、親交・ゆかりのある映画監督や漫画家、芸能人、そして歴代の担当編集やアシスタント、ご家族まで、その数100名以上。『ぼのぼの』に出会い、ともに歩んでくださったたくさんの皆さまの愛あるメッセージを、存分にご覧くださいませ！



『ぼのぼの』連載40周年&アニメ放送10周年記念サイト

「ぼのぼのと40年のこと。」

https://eiken-anime.jp/bono40-10/

２. ＜アニメ『ぼのぼの』全500話期間限定無料配信が決定！＞

アニメ『ぼのぼの』の放送10周年を記念して、約10年分、全500話の無料配信が決定しました！5月17日(日)0:00から、毎週10話ずつ50週にわたって、FOD、TVer、YouTubeにて特別無料配信を実施します。ぼのぼのたちの変わらない森の営みの10年を、ぜひこの機会にご視聴ください。



FOD https://fod.fujitv.co.jp/title/5353/

TVer https://tver.jp/series/sr3qdvdu8a

YouTube https://www.youtube.com/c/BONOBONOchannel

３. ＜5/17(日)いよいよ特別番組が放送！＞

アニメ専門チャンネル「アニマックス」にて、ぼのぼのの日である5月17日(日)11:00～17:00に『ぼのぼの』ざんまい6じかん～連載40周年×アニメ10周年スペシャル～を放送。「選りすぐりのエピソード」×「知られざる舞台裏」として『ぼのぼの』の魅力を6時間ノンストップでお届けします！

「知られざる舞台裏」では、ぼのぼのがナビゲーターとなり、原作者・いがらしみきお先生が故郷・宮城県加美町にあるぼのぼの館でインタビューを受ける様子や、アニメ制作スタジオ・エイケンでアニメの制作過程を学ぶ『ぼのぼの聖地を巡る』と、韓国ソウルで、『ぼのぼの』の300点の原画を展示した「ぼのぼの特別展」やPOP UPを訪れた『ぼのぼの韓国へ行く』の2本立てで、作品の歩みとグローバルな人気の現状を深掘りしていきます。

アニメの一挙放送では選りすぐりの名エピソードをラインアップ。声の出演は、アニメでぼのぼの役を演じる雪深山福子が務める豪華な特別番組を是非ご覧ください。

【放送作品概要】

タイトル：『ぼのぼの』ざんまい６じかん～連載40周年×アニメ10周年スペシャル～

放送日時：2026年5月17日(日) 11:00～17:00



ぼのぼの聖地を巡る 11:00～11:30

ぼのぼの厳選エピソード 11:30～14:00

ぼのぼの韓国へ行く 14:00～14:30

ぼのぼの厳選エピソード 14:30～17:00



https://www.animax.co.jp/special/bonobono_zanmai

(https://www.animax.co.jp/special/bonobono_zanmai)

４. ＜コミックス最新50巻が7/16(木)発売です！＞

祝・連載40周年！



アライグマくんが、おもしろい遊びを思いつきました。

その名も「カッサー」。



最初はただの不思議な遊びだったのが、

いつしかチームを作って対戦することに！？

おなじみの仲間たちも勢ぞろいし、

笑いありドキドキありで大盛り上がり！



長く愛され続けてきた『ぼのぼの』は、

このたび連載40周年を迎えました。

記念すべき50巻は、森のみんなが力を合わせて挑む

カッサーの試合を中心に、

元気いっぱいのエピソードを収録しています。

ぼのぼの（50）

発売日：2026/7/16

価 格：1,100円（税込）

サイズ：A5変型判

発売元：株式会社竹書房

５. ＜5/20(水)～開催「ぼのぼの ぽかぽかカフェ in E-DINER」＞

いよいよ5月20日(水) より、E-DINER 池袋本店にて、コラボカフェ「ぼのぼの ぽかぽかカフェ in E-DINER」が開催です！期間中はピクニックをテーマにしたオリジナルフードがお楽しみいただけます！新デザインのグッズも販売予定！各種特典もご用意しております。さらに大阪HEP FIVEの「イーアニ -EDITH ANIME SHOP-」でもグッズを販売！皆さまのご来店をお待ちしております！



◆コラボメニュー◆

※価格はすべて税込です。 ※詳細は特設サイトをご覧ください。

[FOOD]

・ぼのぼののひなたぼっこシチュー 1,430円

・シマリスくんとアライグマくんの追いかけっこおにぎり 1,320円

・みんなでピクニック サンドイッチセット 1,430円

・ぼのぼのの青空パフェ 1,320円

・シマリスくんのバウムクーヘン 1,320円

・アライグマくんのチーズケーキ 1,320円



[DRINK]

・ぼのぼののブルーソーダフロート 990円

・シマリスくんのイチゴミルク 990円

・アライグマくんのカフェラテ 990円



[コラボフード購入特典]

オリジナルフード・ドリンクを1品ご注文ごとに

オリジナルコースター（全6種）

をランダムで1枚プレゼント！



▼詳細は特設サイトをチェック！

https://www.edith.co.jp/lp/bonobono-ediner/



◆ ぼのぼの ぽかぽかカフェ in E-DINER ◆

期間 2026年5月20日(水)～5月31日(日)

場所 E-DINER 池袋本店 11:00～20:00

〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-23-1 ソシアルビル1F

イーアニ -EDITH ANIME SHOP- 11:00～21:00

〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町5-15 HEP FIVE 6階



※営業時間は変更になる場合がございます。

※HEP FIVE「イーアニ -EDITH ANIME SHOP-」では

コラボフードの販売はございませんのでご了承ください。



EDITH inc. 公式X https://x.com/EDITH_official_

E-DINER 公式X https://x.com/E_DINERofficial

-ぼのぼの-

1986年から連載が続き、累計発行部数950万部を超えるいがらしみきお原作の大人気コミックス。

テレビアニメがフジテレビにて（毎週土曜日あさ5:22より）好評放送中。FODにて見逃し配信実施中。

へんな事や不思議な事に興味を示してしまうラッコの子供『ぼのぼの』を中心にゆるくてかわいい

キャラクターたちが、生きる事の真理をゆったり感じたり、見せたりしてくれます。



◯アニメ 「ぼのぼの」DVD 第38巻 販売中

●コミックス 「ぼのぼの」50巻 7月16日発売予定

「ぼのぼのS 1～2巻」「ぼのちゃん」シリーズ 全8巻

「でぶぼの」「いぬぼの」「ぼのぼの人生相談」全2巻 販売中

ぼのぼのえほん『ボクたちの森のこと』 販売中 (いずれも 竹書房 刊)



■放送情報

毎週土曜日 5:22～ フジテレビ

アニマックス 放送中



■配信情報

毎週土曜日放送後より 最新話を追加

FOD https://fod.fujitv.co.jp/s/genre/anime/ser5353/

制作 フジテレビ・エイケン



『ぼのぼの』連載40周年&アニメ放送10周年記念サイト

「ぼのぼのと40年のこと。」

https://eiken-anime.jp/bono40-10/



ぼのぼの公式HP https://www.bonoanime.jp/

ぼのぼの公式X https://x.com/BONOBONO_nokoto

ぼのぼのイベント情報公式X https://x.com/BN_event_nokoto

ぼのぼの公式Facebook https://www.facebook.com/1986bonobononokoto/

ぼのぼの公式Instagram https://www.instagram.com/bonobono_nokoto/

ぼのぼの公式オンラインショップ「ぼのグッズのこと」 https://www.bonoshop.jp/

YouTube＿アニメぼのぼの公式チャンネル https://www.youtube.com/c/BONOBONOchannel

DVD/BD情報 https://www.takeshobo.co.jp/sp/bono_anime/



エイケンHP https://eiken-anime.jp/

YouTube＿エイケン公式チャンネル https://www.youtube.com/c/Eiken_Anime



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