医療機関におけるセルフヘルプグループの情報提供に関する調査報告会を開催

一般社団法人wreath

セルフヘルプグループ（※）のプラットフォームを運営する一般社団法人 wreath（リース）（所在地：兵庫県神戸市、代表理事：下村真代）は、医療機関におけるセルフヘルプグループの情報提供に関する調査報告書を公開いたしました。そこで、調査結果を広く共有する機会として調査報告会を開催いたします。

※ セルフヘルプグループとは「共通の悩みや生きづらさがある当事者が運営しているグループ」のことをいいます。病気や障害、依存症、不登校、引きこもり、子育て、介護、性的マイノリティなど、本人や家族を対象にしたさまざまな領域のグループがあります。

一般社団法人wreathは「医療機関におけるセルフヘルプグループの情報提供に関する調査」を実施し、このたび調査報告書を公開いたしました。

こちらよりご覧いただけます。

『医療機関におけるセルフヘルプグループの情報提供に関する調査報告書』(https://www.wreath.or.jp/pdf/%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%A9%9F%E9%96%A2%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E3%82%BB%E3%83%AB%E3%83%95%E3%83%98%E3%83%AB%E3%83%95%E3%82%9A%E3%82%AF%E3%82%99%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%9A%E3%81%AE%E6%83%85%E5%A0%B1%E6%8F%90%E4%BE%9B%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B82026.pdf)



そこで、調査結果を広く共有する機会として調査報告会を開催します。ゲストには、NPO法人Social Change Agency・横山北斗様をお招きします。



■調査報告会について





イベント名：「医療機関におけるセルフヘルプグループの情報提供に関する調査報告会」

日時：2026年6月17日（水）19:00～20:10（開場18:55）

会場：オンライン（Zoom）

参加費：無料

申込方法：Peatixページ(https://wreathplus260617.peatix.com/)よりお申込みください。

申込締切：2026年6月15日（月）23時59分



■調査概要

・調査タイトル：医療機関におけるセルフヘルプグループの情報提供に関する調査

・調査期間：2025年12月22日～2026年4月17日

・インタビュー対象者：医療機関での勤務経験があるソーシャルワーカーの方 18名

セルフヘルプグループを運営している方 9名

・調査方法：インタビュー調査



■調査結果のポイント

・医療機関でのセルフヘルプグループの情報提供は、主にソーシャルワーカーの“個別実践”として行われていた

・医療機関でのセルフヘルプグループの情報提供には、「業務上の優先度」と「情報の不確実性」という二つの困難が関係していた

・セルフヘルプグループの医療機関への広報活動には、心理的・時間的・資金的負担が伴っていた

NPO法人Social Change Agency 代表理事 横山北斗様よりコメント

本調査は、医療機関におけるセルフヘルプグループの情報提供が、いかにソーシャルワーカー個人の裁量と熱意に依存しているかを、当事者双方の声から丁寧に明らかにした意義深い調査です。

私が代表を務めるSocial Change Agencyでは、社会保障制度へのアクセス障壁を「申請主義」の問題として捉えてきましたが、セルフヘルプグループもまた、必要な人に届かない「もう一つの制度アクセス問題」であることを本調査は示しています。専門的知識と同等の価値をもつ「体験的知識」が、医療の場で十分に活かされないままでいる現状は、支援の質という観点からも大きな損失です。本調査が、個々の善意に頼らない情報提供基盤を整える議論の起点となることを期待します。

一般社団法人wreath 代表理事 下村真代よりコメント

一般社団法人wreathでは、セルフヘルプグループのプラットフォームの運営のほか、セルフヘルプグループに関する調査・情報発信に取り組んでいます。セルフヘルプグループが活動しやすい社会環境を整えていくため、セルフヘルプグループに関する課題を、調査を通じて可視化し社会に問いかけていくことを大切にしています。

このたび、医療機関におけるセルフヘルプグループの情報提供の実態を明らかにすることを目的とした調査を実施し、調査報告書を公開しました。調査にご協力いただいたすべての皆様に心より感謝申し上げます。本報告会が、調査結果を広く共有するとともに、セルフヘルプグループを必要としたときにつながれる仕組みについて、ともに考える機会となりましたら幸いです。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

一般社団法人wreathについてわたしだけじゃなかったと思える社会に

一般社団法人wreath（リース）は、セルフヘルプグループを必要としたときにつながれる仕組みづくりに取り組む団体です。

セルフヘルプグループのプラットフォームの運営をはじめ、セルフヘルプグループ運営のわかちあいの場の開催やセルフヘルプグループに関する調査・情報発信を行うことで、どのような悩みや生きづらさを抱えたとしても支えあえる社会の実現に向けて活動しています。

・名称：一般社団法人wreath

・代表理事：下村真代

・所在地：兵庫県神戸市中央区磯辺通1丁目1番18号カサベラ国際プラザビル707号室

・事業内容：セルフヘルプグループのプラットフォームの運営など

・設立：2024年4月8日

・URL：https://www.wreath.or.jp/



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