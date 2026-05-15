京極夏彦氏の文庫版「巷説百物語」シリーズ　特装版BOXセット、カドストにて受注スタート！　デザインコンセプト公開！

【完全受注生産】6月30日(火)まで、カドストにて予約受付中！

株式会社KADOKAWA

「巷説百物語」シリーズの文庫版完結を記念した今回の特装版BOXセット。

本日5月15日（金）より、カドストにて予約受付を開始しました！

完全受注生産ですので、この機会をお見逃しなく！

●販売サイト：ＫＡＤＯＫＡＷＡ公式オンラインショップ「カドスト」（https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302603004144/ ）

●価格：44,990円（税込）

●予約期間：2026年5月15日（金）10:00～2026年6月30日（火）23:59

●お届け予定日：2026年10月下旬より順次発送

※本商品はカドスト専売商品です。書店への問い合わせはお控えください。

【カドスト】予約はコチラから :https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302603004144/

本商品のデザインコンセプトが到着！

デザインを担当するのは、ブックデザイナーの坂野公一氏（welle design）。

京極作品を長年手掛けてきた坂野氏から、本商品のデザインコンセプトが到着しました！

〈坂野氏によるデザインコンセプト〉

今回の特装版は、シリーズ全7冊と物語のルーツである『絵本百物語』を特製BOXに収めた、まさに「決定版」です。この大きなプロジェクトにおいて、文庫版の新装幀作成時の経験をベースに「『巷説百物語』シリーズの特装版はどうあるべきか」をじっくりと考え抜きました。

辿り着いた答えは、作品の壮大で緻密な世界観をそのまま函や本の「姿」として描き出すことでした。

江戸から明治へと時代が移り変わっていく長い期間の間に起きた出来事が、時計の歯車のように正確に絡み合いながら進んでいく物語の構造。その精巧な仕組みを手に取れる形へと昇華させ、装幀が作品の一部として機能するようなデザインを目指しました。

この設計の根底にあるのは、京極さんの執筆スタイルに対する圧倒的な敬意です。物語を構成する文字は原稿用紙の升目（グリッド）の然るべき位置に打ち込まれ、連なる文章の群は巧妙に繋がりあい（ブリッジ）、そしてそれらが層（レイヤー）を織り成すように複雑に絡みあっている。

言葉が繋がり重なり合い、必然性を持って織り上げられていくその光景は、私にとって小説というものの捉え方を根本から変えてしまうほどの衝撃だったのです。

今回の装幀では、その深淵な構造を「見える形」にするために心血を注ぎました。

漆黒の紙は「闇」を、銀のインクは「明」を表す。そこに重なり見え隠れする妖怪たち。さらに、表紙全体に設置された格子模様の上に文字を定着させることで、本そのものを物語の「縮図」としています。

京極作品を愛する皆さまとこの機能美のワクワク感を共有できれば、これほど嬉しいことはありません。

文庫版「巷説百物語」シリーズ 特装版BOXセット内容

１.特装版「巷説百物語」シリーズ 文庫判型上製本 全7冊

２.特装版『絵本百物語』 文庫判型上製本（京極夏彦さん直筆サイン入り）

３.コレクションBOX

４.又市の御札

５.【購入者限定】京極夏彦さんオンライントークイベントご招待コード

１.特装版「巷説百物語」シリーズ 文庫判型上製本 全7冊

２.特装版『絵本百物語』 文庫判型上製本（京極夏彦さん直筆サイン入り）

３.コレクションBOX

特装本は角背のハードカバー仕様で、本セットだけのオリジナルデザイン。

総ページ数はなんと驚異の5000ページ越え！

コレクションBOXに収まったビジュアルは圧巻の一言です。『絵本百物語』には京極さんの直筆サインが入ります！

※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が異なる場合がございます。

４.又市の御札

作中に出てくる又市の御札を再現！

５.【購入者限定】京極夏彦さんオンライントークイベントご招待コード

購入者限定で参加いただける、京極さんのオンライントークイベントを実施！

ここでしか聞けないお話が盛りだくさんです。期間限定でのアーカイブ配信も！

開催予定日 2026年11月28日（土）15時～（予定）

※詳細は商品に同封します招待状にてご案内いたします。

著者プロフィール

撮影／森 清京極夏彦（きょうごく・なつひこ）

1963年、北海道生まれ。小説家・意匠家。印刷博物館館長。日本推理作家協会監事。

94年『姑獲鳥の夏』でデビュー。『魍魎の匣』で第49回日本推理作家協会賞長編部門、『嗤う伊右衛門』で第25回泉鏡花文学賞、『覘き小平次』で第16回山本周五郎賞、『後巷説百物語』で第130回直木三十五賞、『西巷説百物語』で第24回柴田錬三郎賞、『遠野物語remix』「えほん遠野物語」シリーズなどで遠野文化賞、『遠巷説百物語』で第56回吉川英治文学賞、功績などに対し第8回桑沢賞、第62回埼玉文化賞、第29回日本ミステリー文学大賞を受賞。

他の著書に『虚実妖怪百物語 序／破／急』『虚談』『死ねばいいのに』『オジいサン』『鵼の碑』『了巷説百物語』『狐花 葉不見冥府路行』『病葉草紙』『書楼弔堂 霜夜』『猿』など、多数。