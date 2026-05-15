消費者による食品・食材評価制度『第99回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【中部地区】受賞商品決定のお知らせ
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一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第99回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』中部地区の受賞商品が、2026年5月15日に決定いたしました。
中部地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】
グランプリ 受賞
商品名：もちもち揚げ
会社名：伏見蒲鉾株式会社
商品概要：『もちもち揚げ』は、今までの練り製品にはない、もっちりとした食感が特長の商品です。圧倒的な「もちもち感」を出すために、原材料、配合にこだわり、混合方法や加熱条件を細かく設定し実現しました。また、1枚1枚にボリュームを持たせ、厚みを出すことで食感の特長をより感じていただけます。プレーンタイプで、料理素材としても使用しやすい形状となっており、アレンジ次第で楽しみ方が広がる商品です。たくさんの方に手に取っていただけるよう、原材料の選定から、最終製品のパッケージまで、一つ一つ想いを積み重ねていった商品です。
住 所：新潟県新潟市北区新崎699-12
問合せ：025-258-5111
https://fushimikamaboko.co.jp
内容量：4枚入（標準200g）
販売価格：270円（税込）
■評価されたポイント■
・もちっとした食感が新鮮で、強いインパクトを生んでいる
・「もちもち」は現代の食のキーワードで若年層受けが期待できる
・冷めても硬くならず美味しさが持続するので弁当に最適
・咀嚼回数が増えることで、食べ応えと満足感が高まりヘルシー
・焼くと表面のカリッと感と中のもちっと感の対比が楽しめる
・新食感により総菜だけでなく、間食やおやつとしても楽しめる
・ネーミング、文字デザインが斬新で視覚効果が高い
【2品目】
グランプリ 受賞
商品名：ガブリッチ 魅惑のカニかま
会社名：一正蒲鉾株式会社
商品概要：主にスケトウダラのすり身を使用し、よく摺り上げることで、カニ脚のような細くてしなやかな繊維を再現。香料メーカーと共同で本物のズワイガニの香りを徹底的に分析し、浜ゆでされたカニのようなカニ肉特有の魅惑的な甘い香りを再現しました。鮮やかな赤い色はトマト由来のトマトリコピンで着色し、一つ一つを大ぶりにすることで食べ応えのあるカニかまに仕上げました。
住 所：新潟県新潟市東区津島屋7-77
問合せ：0120-023-773
https://www.ichimasa.co.jp/
内容量：6本 ※2026年9月より5本に変更
販売価格：712円（税込)
■評価されたポイント■
・とにかく美味しく、上質で一流のカニカマだと感じる
・ボリューム感があり、満足感がある
・ネーミングが商品イメージに合致している
・食感の再現度が高く「カニってこんな風にさける！」と、リアルさを感じる
・風味もよりカニに近く、本当のカニを食べているような感覚で素晴らしい
・ガブリッチをキーワードにホタテも含めてブランド化出来ている
・SDGsの取り組みにも積極的で、パッケージも段階的に進化している
【3品目】
グランプリ 受賞
商品名：はまぐりのお吸い物
会社名：アスザックフーズ株式会社
商品概要：はまぐりの身がまるごと入った潮仕立てのお吸い物です。貝のうまみが効いた濃厚なだしに、国産三つ葉とお麩を加え、山椒を隠し味として上品な味わいに仕上げました。
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第99回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』中部地区の受賞商品が、2026年5月15日に決定いたしました。
中部地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】
グランプリ 受賞
商品名：もちもち揚げ
会社名：伏見蒲鉾株式会社
商品概要：『もちもち揚げ』は、今までの練り製品にはない、もっちりとした食感が特長の商品です。圧倒的な「もちもち感」を出すために、原材料、配合にこだわり、混合方法や加熱条件を細かく設定し実現しました。また、1枚1枚にボリュームを持たせ、厚みを出すことで食感の特長をより感じていただけます。プレーンタイプで、料理素材としても使用しやすい形状となっており、アレンジ次第で楽しみ方が広がる商品です。たくさんの方に手に取っていただけるよう、原材料の選定から、最終製品のパッケージまで、一つ一つ想いを積み重ねていった商品です。
住 所：新潟県新潟市北区新崎699-12
問合せ：025-258-5111
https://fushimikamaboko.co.jp
内容量：4枚入（標準200g）
販売価格：270円（税込）
■評価されたポイント■
・もちっとした食感が新鮮で、強いインパクトを生んでいる
・「もちもち」は現代の食のキーワードで若年層受けが期待できる
・冷めても硬くならず美味しさが持続するので弁当に最適
・咀嚼回数が増えることで、食べ応えと満足感が高まりヘルシー
・焼くと表面のカリッと感と中のもちっと感の対比が楽しめる
・新食感により総菜だけでなく、間食やおやつとしても楽しめる
・ネーミング、文字デザインが斬新で視覚効果が高い
【2品目】
グランプリ 受賞
商品名：ガブリッチ 魅惑のカニかま
会社名：一正蒲鉾株式会社
商品概要：主にスケトウダラのすり身を使用し、よく摺り上げることで、カニ脚のような細くてしなやかな繊維を再現。香料メーカーと共同で本物のズワイガニの香りを徹底的に分析し、浜ゆでされたカニのようなカニ肉特有の魅惑的な甘い香りを再現しました。鮮やかな赤い色はトマト由来のトマトリコピンで着色し、一つ一つを大ぶりにすることで食べ応えのあるカニかまに仕上げました。
住 所：新潟県新潟市東区津島屋7-77
問合せ：0120-023-773
https://www.ichimasa.co.jp/
内容量：6本 ※2026年9月より5本に変更
販売価格：712円（税込)
■評価されたポイント■
・とにかく美味しく、上質で一流のカニカマだと感じる
・ボリューム感があり、満足感がある
・ネーミングが商品イメージに合致している
・食感の再現度が高く「カニってこんな風にさける！」と、リアルさを感じる
・風味もよりカニに近く、本当のカニを食べているような感覚で素晴らしい
・ガブリッチをキーワードにホタテも含めてブランド化出来ている
・SDGsの取り組みにも積極的で、パッケージも段階的に進化している
【3品目】
グランプリ 受賞
商品名：はまぐりのお吸い物
会社名：アスザックフーズ株式会社
商品概要：はまぐりの身がまるごと入った潮仕立てのお吸い物です。貝のうまみが効いた濃厚なだしに、国産三つ葉とお麩を加え、山椒を隠し味として上品な味わいに仕上げました。