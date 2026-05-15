消費者による食品・食材評価制度『第99回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』【関東地区】受賞商品決定のお知らせ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349268/images/bodyimage1】
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第99回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』関東地区の受賞商品が、2026年5月15日に決定いたしました。
関東地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】 「最中」が茨城県で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：もち入り 館最中
会社名：有限会社湖月庵
商品概要：「館最中」は皮が歯に付かず食べやすく、最中が苦手な方も喜んで食べられます。北海道十勝産小豆の自家製餡と、あえて白玉粉を使ったなめらか・モッチリ求肥入りの最中は、地元茨城県西地域で半世紀にわたって愛されています。
住 所：茨城県筑西市丙202-13
問合せ：0296-22-2513
https://www.kogetsuan.com/
内容量：1個（70g）
販売価格：259円（税込）
■評価されたポイント■
・皮が歯に付きにくい設計で、香ばしく軽い歯応えで食べやすい
・食べ応えもあり、味と食感ともに完成度が高い
・従来の最中で感じる食べにくさを軽減している点が魅力
・十勝産小豆や白玉粉など、こだわりの素材が素晴らしい
・砂糖の甘さより豆の味、香ばしさが立っている
・求肥が餡になじみ、餡の味を引き立てている
・他社の最中より後味の甘さが早く引き、くどさがない
【2品目】
グランプリ 受賞
ブランド名：ＴＯＨＯシネマズ ポップコーン
審査商品：ポップコーン（塩）Mサイズ、ポップコーン（キャラメル）Mサイズ、パーティーポップ、パーティーポップW
会社名：ＴＯＨＯシネマズ株式会社
商品概要：ＴＯＨＯシネマズポップコーンは、各劇場で豆から高温で一気にポップ。最高グレードのバタフライ型豆に、独自配合のオイルと塩で香ばしさを設計。キャラメルポップコーンは当社独自のレシピで、濃厚な甘さとクリスプ感を強化。無料のバターフレーバーオイルでお好みに仕上げられるほか、ビッグサイズのパーティーポップや、シネマイクポップコーンで味を選ぶ楽しさも魅力。また、国連WFP『レッドカップキャンペーン』を通じて売上の一部を学校給食支援へ寄付しています。
住 所：東京都千代田区有楽町1-1-3 東京宝塚ビル7階
問合せ：03-5512-1234
https://www.tohotheater.jp/
■評価されたポイント（ポップコーン（塩）Mサイズ）■
・食感が良く、食べ出したら止まらないおいしさ
・塩加減のバランスが良く、均等な味付けが良い
・国連WFPレッドカップ商品のため、購入すると社会貢献ができる
・セルフでバターフレーバーオイルをかけられるのが良い
・手頃な価格で購入できるので嬉しい
・中高生や子供向けの無料サービスなど、様々な提供が素晴らしい
・保存料着色料が未使用で、安心安全に食べられる
■評価されたポイント（ポップコーン（キャラメル）Mサイズ）■
・キャラメルの甘塩バランスと香ばしさの完成度が高い
・軽やかな食感とサクサク感で食べ続けやすい設計である
・映画鑑賞中でも食べやすい静かな咀嚼音設計である
・無料バターフレーバーオイルによる味変体験の独自性が高い
・シェアしやすい形状とボリュームで満足感が高い
・映画体験と結びついた特別感のある商品設計
一般社団法人 日本フードアナリスト協会（理事長 横井 裕之）が主催する、日本初の消費者による食品・食材に特化した審査・認証制度 「ジャパン・フード・セレクション」において、『第99回ジャパン・フード・セレクション「食品・飲料部門」』関東地区の受賞商品が、2026年5月15日に決定いたしました。
関東地区
食品・飲料部門【受賞商品詳細】
【1品目】 「最中」が茨城県で初受賞！
グランプリ 受賞
商品名：もち入り 館最中
会社名：有限会社湖月庵
商品概要：「館最中」は皮が歯に付かず食べやすく、最中が苦手な方も喜んで食べられます。北海道十勝産小豆の自家製餡と、あえて白玉粉を使ったなめらか・モッチリ求肥入りの最中は、地元茨城県西地域で半世紀にわたって愛されています。
住 所：茨城県筑西市丙202-13
問合せ：0296-22-2513
https://www.kogetsuan.com/
内容量：1個（70g）
販売価格：259円（税込）
■評価されたポイント■
・皮が歯に付きにくい設計で、香ばしく軽い歯応えで食べやすい
・食べ応えもあり、味と食感ともに完成度が高い
・従来の最中で感じる食べにくさを軽減している点が魅力
・十勝産小豆や白玉粉など、こだわりの素材が素晴らしい
・砂糖の甘さより豆の味、香ばしさが立っている
・求肥が餡になじみ、餡の味を引き立てている
・他社の最中より後味の甘さが早く引き、くどさがない
【2品目】
グランプリ 受賞
ブランド名：ＴＯＨＯシネマズ ポップコーン
審査商品：ポップコーン（塩）Mサイズ、ポップコーン（キャラメル）Mサイズ、パーティーポップ、パーティーポップW
会社名：ＴＯＨＯシネマズ株式会社
商品概要：ＴＯＨＯシネマズポップコーンは、各劇場で豆から高温で一気にポップ。最高グレードのバタフライ型豆に、独自配合のオイルと塩で香ばしさを設計。キャラメルポップコーンは当社独自のレシピで、濃厚な甘さとクリスプ感を強化。無料のバターフレーバーオイルでお好みに仕上げられるほか、ビッグサイズのパーティーポップや、シネマイクポップコーンで味を選ぶ楽しさも魅力。また、国連WFP『レッドカップキャンペーン』を通じて売上の一部を学校給食支援へ寄付しています。
住 所：東京都千代田区有楽町1-1-3 東京宝塚ビル7階
問合せ：03-5512-1234
https://www.tohotheater.jp/
■評価されたポイント（ポップコーン（塩）Mサイズ）■
・食感が良く、食べ出したら止まらないおいしさ
・塩加減のバランスが良く、均等な味付けが良い
・国連WFPレッドカップ商品のため、購入すると社会貢献ができる
・セルフでバターフレーバーオイルをかけられるのが良い
・手頃な価格で購入できるので嬉しい
・中高生や子供向けの無料サービスなど、様々な提供が素晴らしい
・保存料着色料が未使用で、安心安全に食べられる
■評価されたポイント（ポップコーン（キャラメル）Mサイズ）■
・キャラメルの甘塩バランスと香ばしさの完成度が高い
・軽やかな食感とサクサク感で食べ続けやすい設計である
・映画鑑賞中でも食べやすい静かな咀嚼音設計である
・無料バターフレーバーオイルによる味変体験の独自性が高い
・シェアしやすい形状とボリュームで満足感が高い
・映画体験と結びついた特別感のある商品設計