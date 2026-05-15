株式会社留学ジャーナル（代表取締役社長：横山健一）は、2026年7月1日以降に出発する短期語学留学プログラムの申込みより、従来5万円としていた「留学手配料」を撤廃することを発表しました。 近年、世界的な物価上昇や円安の影響により、留学費用は上昇傾向にあり、多くの方にとって経済的な負担が大きくなっています。こうした状況の中、「費用を理由に留学を諦めてほしくない」という思いから、今回の価格改訂を決定しました。本改訂により、短期語学留学プログラムの包括料金は実質的な値下げとなり、より多くの方が海外留学に挑戦しやすくなります。

■背景

手配料0円に込めた想い

留学ジャーナルは創業55年にわたり、多くの留学生を海外へ送り出してきました。しかし近年、留学を取り巻く環境は大きく変化しています。円安や物価高は一時的な現象ではなく常態化し、費用面のハードルが高まっています。 同社ではこれまでも、パンフレットのデジタル化やオンライン相談・申込み、出発前ガイダンスのオンライン化など、ITを活用した業務効率化を推進してきました。これらの取り組みによりコスト削減とサービス品質向上を両立し、今回の手配料撤廃が実現しました。

※これまでの短期語学留学プログラム定型約款では第6条（諸費用）第1項において「留学費用に含まれるもの」として「留学手配料金」を定めており、その料金は5万円としていましたが、2026年7月1日出発以降の申込み契約からかからなくなりますので、留学費用（包括料金）そのものが減額となります。

WebページURL

https://www.ryugaku.co.jp/short/new-standard/

■サービス内容

変更なし

手配料撤廃後も、以下の充実したサポートは従来通り提供されます。 ・経験豊富な留学カウンセラーによる留学カウンセリング ・厳選された学校・コースの紹介 ・日本語対応の24時間365日緊急サポート

■代表コメント

留学ジャーナル代表取締役社長 横山健一 「留学は人生における大きな一歩です。だからこそ、経済的な理由でその挑戦を諦めてしまう方を一人でも減らしたいと考えています。これからも皆さまの『挑戦したい』という気持ちに寄り添い、安心して留学に踏み出していただける環境づくりに努めてまいります。」

■今後の展望

留学ジャーナルは今後もサービス価値の向上と費用負担の最適化を両立し、より多くの皆様の海外挑戦を支援してまいります。

株式会社留学ジャーナルについて

本社：〒160-0016 東京都新宿区信濃町34 JR信濃町ビル 6階 代表者：代表取締役社長 横山 健一 設立：2003年9月（創業：1971年1月） 電話番号：03-5312-4421 URL：https://www.ryugaku.co.jp/

事業内容：

・海外に関する留学情報提供サービス、邦人及び外国人学生に対する国内外での留学先の紹介並びに留学手続きの代行 ・留学情報誌の制作、販売 ・留学セミナー、会議、講演会等の国内外における企画・設営・運営 ・旅行業法に基づく旅行業 ・損害保険代理業及び自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業 ・人材紹介事業（有料職業紹介事業 許可番号：13-ユ-313679）