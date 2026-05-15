熱海駅前の仲見世通り商店街にあるヨーグルト専門店「熱海ヨーグルト発酵所」(所在地：静岡県熱海市、運営：株式会社フジノネ)は、熱海銀座商店街に2号店目となる《熱海ヨーグルト&アイス 2 GO.》を、2026年5月30日(土)にグランドオープンします。ヨーグルト専門店「熱海ヨーグルト発酵所」で販売中の人気商品はもちろん、海が近い熱海銀座商店街ならではの立地を生かした《海で食べるヨーグルトアイス》というコンセプトのもと、シャリっと新食感のオリジナルヨーグルトをじっくり時間をかけて凍らせた店舗限定のアイスをご提供いたします。これから訪れる暑い夏、熱海の温泉で心ほぐれるひとときに、海を間近に楽しめるサンビーチで、かもめと一緒にゆるりと寄り添うお店です。

熱海の歴史を感じながらの街歩きにも最適な商品ラインナップとなっております。





《熱海ヨーグルト&アイス 2 GO.》が2026年5月30日(土)にグランドオープン！





■《熱海ヨーグルト&アイス 2 GO.》熱海銀座商店街にオープン！

熱海駅前の仲見世通り商店街にある「熱海ヨーグルト発酵所」の“海からかもめが届けるヨーグルト”というコンセプトとは対象的に、今回新しくオープンする《熱海ヨーグルト&アイス 2 GO.》は、海までの距離が近くなったことで実現可能となった“海で食べるヨーグルトアイス”をコンセプトとしています。閑散としていた熱海銀座商店街も、今や賑わいを見せ活気が戻りつつある中で、もっと活気づけたい、熱海の街の魅力をもっと知ってもらうための街歩きの選択肢を増やす手段として“ヨーグルト専門店”という、まだ熱海銀座商店街にはない新しい魅力で、さらなる賑わいを取り戻すことを目標に掲げ、この場所にオープンいたします。日常を忘れ、特別な時間が流れる熱海の地で、ゆっくりと時間をかけて発酵することでもっちりと、そして酸味の少ないまろやかな味わいが生まれる「熱海ヨーグルト」。その専門店ならではのオリジナルヨーグルトをじっくりと時間をかけて凍らせたアイスを、ぜひご賞味ください。





《熱海ヨーグルト&アイス 2 GO.》外観(イメージ)





■《熱海ヨーグルト&アイス 2 GO.》店舗限定商品をご紹介！

※すべての商品の詳細については、5月22日(金)配信予定の第2弾リリースでご紹介いたします。





～《熱海ヨーグルトアイス》について～

静岡県産「丹那牛乳」に合わせて選んだ2種類の乳酸菌を混ぜて長時間発酵させる独自の製法で、もっちり&まろやかで酸味も少なく、まるでスイーツのようなやさしい甘さを感じられるのが特徴です。

そんな特徴を持つオリジナルヨーグルトを時間をかけて凍らせてアイスに仕上げました。酸味の少ない熱海ヨーグルトならではのまろやかな甘みと、シャリっと、とろける新食感をお楽しみいただけます。





熱海ヨーグルトアイス





●ヨーグルトを“じっくり”凍らせた！「熱海ヨーグルトアイス」

静岡県産「丹那牛乳」から作られた、長時間かけて熟成させたヨーグルトをいちごや、みかんの果肉とあわせた相性抜群のアイスです。コーンの中にも、アイス用に開発したこの店舗オリジナルのフルーツソースを仕込むことで、最後までさっぱりとした味わいでお召し上がりいただけます。





「熱海ヨーグルトアイス プレーン」

ヨーグルトをさらにじっくり凍らせた、シャリとろ食感のヨーグルトアイス。コーンの中には爽やかなヨーグルトクリームとレモンソースをしのばせて、最後までパフェのように楽しめます。





熱海ヨーグルトアイス プレーン





「熱海ヨーグルトアイス いちご」

いちごの果肉や静岡県産紅ほっぺのいちごペーストを混ぜ込んだいちごのヨーグルトアイス。コーンの中には爽やかなヨーグルトクリームといちごソースを入れ、パフェのような満足感です。





熱海ヨーグルトアイス いちご





「熱海ヨーグルトアイス みかん」

静岡みかんの果汁や果肉を混ぜ込んだみかんヨーグルトアイス。コーンの中には爽やかなヨーグルトクリームとみかんソースをいれて、まるでみかんヨーグルトパフェ。





熱海ヨーグルトアイス みかん





●定番商品を“海のすぐ近く”でも！

「熱海ヨーグルト 甘みつき」

12時間以上かけ水切りした、まるでチーズのような濃厚さが特徴です。

もっちり・クリーミーで、心地よい甘さが、また食べたくなるデザートのような味わいに仕上げました。





熱海ヨーグルト 甘みつき





「のめる熱海ヨーグルト」

まるで食べているような、濃厚な飲むヨーグルト。

プレーンのほかに、いちごや静岡みかんのフルーツソースとあわせてさっぱりとお召し上がりいただけます。





のめる熱海ヨーグルト





■《熱海ヨーグルト&アイス 2 GO.》概要

店舗名 ： 熱海ヨーグルト&アイス 2 GO.

所在地 ： 静岡県熱海市銀座町7-7

オープン日： 2026年5月30日(土)









■「熱海ヨーグルト発酵所」について

地元・静岡県東部産の成分無調整「丹那牛乳」を使用し、店内で一つひとつ丁寧に手作りしたヨーグルトをテイクアウトでお届けする、ヨーグルト専門店です。お持ち帰り用のヨーグルトはもちろん、熱海散策にもぴったりな「よーぐるっとパン」などの食べ歩きスイーツもご提供しています。





「熱海ヨーグルト発酵所」外観





●店舗

名称 ： 熱海ヨーグルト発酵所

所在地 ： 静岡県熱海市田原本町7-3

公式サイト ： https://www.atami-yogurt.com

通販サイト ： https://atami-yogurt.shop-pro.jp

公式Instagram： https://www.instagram.com/atami_yogurt/

熱海仲見世通り商店街にある「熱海ヨーグルト発酵所」1号店。「海からかもめが届けるヨーグルト」をコンセプトに、食べ歩きに最適な商品が揃います。





名称 ： 熱海ヨーグルト&アイス 2 GO.

所在地： 静岡県熱海市銀座町7-7

熱海銀座商店街へ新しく進出する「熱海ヨーグルト発酵所」2号店。《海で食べるヨーグルトアイス》をコンセプトに、オリジナルヨーグルトをじっくり時間をかけて凍らせた店舗限定アイスが楽しめます。









■会社概要

商号 ： 株式会社フジノネ

所在地 ： 〒413-0102 静岡県熱海市下多賀777番地

代表者 ： 代表取締役社長 河越 敬仁

設立 ： 2007年10月

事業内容： ブランド商品の企画・開発・卸・販売及び品質管理

ブランド店舗の開発・運営

観光土産品の企画・開発・卸販・販売

資本金 ： 1,500万円

URL ： https://www.fujinone.co.jp/