株式会社JAMSHOPPING(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：遠藤祐一)が運営する日本最大級のエンターテイメント公式商品を取り扱うグッズ・ストア「PGS」( https://www.pgs.ne.jp )は、『トップガン』の、日本国内で初展開となる、世界限定生産の公開40周年記念公式グッズの販売を開始いたしました。





TOP GUN 40周年記念公式グッズバナー





今年公開40周年を迎える『トップガン』。2022年に公開された第2作『トップガン マーヴェリック』では若い世代にも注目され、世代を超えて愛される作品となりました。毎年5月13日は世界的に『トップガンの日』として知られており、今年は40周年記念イベントも企画され、SNS等でも盛り上がりを見せています。





近年はファッションを中心に80年代名作映画のカルチャーやグッズにも注目が集まっており、『トップガン』関連グッズも数多く展開され、ファッション・アイテムや生活の一部として幅広く親しまれており、公開40周年記念グッズにも注目が集まっています。今回はピンバッジやキーホルダーなどファッションの一部に取り込めるものから、栓抜きやコースターといった日常生活で映えるアイテムまで幅広くラインナップ。作中の象徴や名セリフを思い出す「こだわり」の商品となっています。世界限定生産品で完売後は入手困難となる希少なコレクターズ・アイテムとして注目されています。









■商品詳細

【世界限定9,995個、象徴 “F-14 トムキャット” が飛び出すピンバッジ】

商品名： Limited Edition Moving Pin Badge / 世界限定9,995個 / バッジ

価格 ： 4,800円(税込)





・世界限定9,995個

・シリアルナンバー入り

・サイズ：約60×65mm

・エナメル仕上げ





F-14が飛び出すピンバッジ





【F-14 トムキャットが重厚感溢れる栓抜きに！】

商品名： Limited Edition F-14 Bottle Opener / 世界限定 / 栓抜き

価格 ： 3,980円(税込)





・世界限定生産品

・サイズ：約105×51mm

・マグネット付き(背面)





F-14 栓抜き





【世界限定9,995個のキーホルダー、マーヴェリックとアイスマンの名シーンを持ち歩く】

商品名： Limited Edition Maverick Keyring / 世界限定9,995個 / キーホルダー

価格 ： 2,800円(税込)





・世界限定9,995個

・シリアルナンバー入り

・サイズ：約40×70mm(チェーン除く)

・エナメル仕上げ





名シーンのキーホルダー





【ロゴやアイコンを落とし込んだコースター4枚セット】

商品名： Set of Four Printed Coasters / 世界限定 / コースター

価格 ： 4,800円(税込)





・4種デザインセット

・直径：約89mm

・コルク裏地(滑り止め)





コースター4枚セット





■販売サイト

オンラインストアPGS： https://www.pgs.ne.jp/collections/top-gun









■PGSについて

PGSは、映画・音楽・スポーツ・ドラマ・アニメなど、世界中のエンターテインメント公式グッズを取り扱う日本最大級のストアです。作品やアーティストの魅力を商品を通じて届けることで、ファンの日常に新たな価値を提供しています。