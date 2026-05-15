淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」内の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」では、家族みんなで“びしょ濡れ”になって楽しめる夏限定イベント「真夏の大水遁祭2026」の開催が決定いたしました。

第1弾として、『発動させろ！～水遁・水龍弾の術～』を2026年7月10日（金）～9月30日（水）の期間限定で実施いたします。本イベントでは、毎日15時より火影岩前の特設エリアにて開催。忍里スタッフから「水遁・水龍弾の術」の印をレクチャーし、参加者全員で忍術発動に挑戦します！アニメでも、桃地再不斬とはたけカカシが繰り出した、合計44の印を必要とする高難易度忍術に挑みます！ 火影岩前に集った忍たちが、すべての印を結びきったその瞬間――約50Lの水しぶきが一気に大噴射！まるで自分が忍となり、あの名シーンさながらに忍術を発動する “リアル忍術体験”を全身で楽しめます。さらに、参加者には、忍里オリジナルの新作「水遁ステッカー」をプレゼントいたします！

忍となって術を放て！びしょ濡れになって楽しむ、最高にクールな夏がここに！今年の夏は忍里で、“忘れられない水遁体験”を楽しもう！

■真夏の大水遁祭『発動させろ！～水遁・水龍弾の術～』概要

実施期間： 2026年7月10日（金）～9月30日（水） 内容： 「NARUTO＆BORUTO 忍里」にて、夏限定イベント「真夏の大水遁祭2026」を開催。毎日15時より火影岩前で「水遁・水龍弾の術」体験を実施し、参加者全員で忍術発動に挑戦するリアル忍術体験イベントです。成功すると約50Lの水しぶきが発動し、参加者にはオリジナル水遁ステッカーをプレゼントします 時間： 15時00分～ 参加費： 無料 ※別途、入場料が必要となります ※参加希望の方は、開催時間前に火影岩前ステージにお集まりください。 備考： ・施設内に着替える場所はございません ・イベントエリア外でも水しぶきがかかる可能性があります URL： https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr

■「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」について

神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか5分！東京ドーム約28個分もの敷地を誇る兵庫県立淡路島公園の雄大な自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”ニジゲン体験をお届けする新感覚アニメパーク。 日本が世界に誇るアニメ・マンガ・ゲームといった「ニジゲンコンテンツ」を五感で満喫できる、さまざまなアトラクションを展開しています。「ドラゴン クエスト」「ゴジラ」「NARUTO-ナルト-」「クレヨンしんちゃん」といった国内外で大人気のコンテンツを再現した原作さながらの世界観と、大自然の中を全身で遊ぶ体験型アトラクションをお楽しみください。 ※詳細はHP（https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr）よりご覧いただけます。

©岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ