ハワイ州観光局 日本支局（所在地：東京都千代田区 代表：寺本 竜太）は、5月16日（土）の「旅の日」に向けて、夏休み旅行を計画中の皆様に向けた特集ページを、公式日本語サイトallhawaii（https://www.allhawaii.jp/）で順次公開していることをお知らせします。 日本国内でも、ハワイの食や文化に触れる機会が増え、ハワイへの想いを馳せる方が増えている中、ハワイでは夏本番が到来。ハワイらしい青い空と輝く海を満喫できるシーズンです。さらに、ハワイは、アメリカで最も幸せな州1位（出典： World Population Review, Realtor.com/2025年）に選ばれている州。心地良い気候に浸りながらゆったりと過ごしたい大人世代や、三世代での家族旅行におすすめのデスティネーションです。 ハワイ州観光局公式サイト「allhawaii」の特集ページでは、夏休みに向けて、ハワイでしか体験できない感動体験や、ハワイ島の自然の恵みを味わえるテイスティング・ファームツアー、公園ガイド、シニア割引対象施設の紹介などを公開。さらに、アクティブシニアのハワイ旅を後押しするプロジェクト「65歳からのハワイ」と連動した、ホテル・アクティビティ情報も紹介しています。今後も、本場ハワイの今を伝える最新情報を続々とお届けしてまいります。

＜ハワイ州観光局 公式日本語サイト「allhawaii」特集＞

■ハワイでしかできないこと｜感動体験・スポット30選

ハワイには、活火山や満天の星空、手つかずの大自然、ローカルな文化や多民族が生んだ食文化など、現地でしか味わえない体験が満載です。島別に、25の体験・スポットを厳選しています。 URL: https://www.allhawaii.jp/stories/11534

■ハワイ島で体験できるテイスティングやファクトリー、ファームツアーガイド

コーヒーやカカオ、ラムなど、ハワイ島を代表する食文化に触れて、聞いて、食べて楽しめる。単なる試食体験ではなく、土地・文化・人を深く知ることができるツアーをご紹介しています。 URL: https://www.allhawaii.jp/stories/11375

■ハワイの公園おすすめ14選！オアフ島の人気ランキングと治安マナー

旅行者に人気のハワイの公園を、エリア別・目的別に幅広くピックアップ。ローカル流のおすすめの過ごし方や、公園マナー、ルールについても解説しています。 URL： https://www.allhawaii.jp/stories/11430

■ハワイのシニア割引を賢く使って楽しもう｜大人世代にやさしい観光ガイド

日本からの旅行者でも利用しやすい、60歳・62歳・65歳以上を対象とした「シニア割引」が用意されているハワイの施設を、島別・施設別に一挙ご紹介。 URL：https://www.allhawaii.jp/stories/11328

■「65歳からのハワイ」特典を楽しめる、ホテル・アクティビティをご紹介

“年齢を重ねたからこそ楽しめるハワイ旅”を提案し、観光にとどまらず、これからの人生をより豊かにする体験として、ハワイでの過ごし方をご紹介している「65歳からのハワイ」プロジェクト。大人のハワイ旅にはもちろんのこと、三世代旅行としてお子様ともお楽しみいただけるホテルやアクティビティを特集しています。 ・ハワイのホテル｜子どもからシニアまで快適に過ごせる滞在先 URL： https://www.allhawaii.jp/stories/10852 ・ハワイのアクティビティ｜子どもからシニアまで楽しめる施設 URL： https://www.allhawaii.jp/stories/10853 ・「65歳からのハワイ」特設サイト https://hawaii65.jp/

ハワイ州観光局 日本支局（Hawai‘i Tourism Japan） ハワイ州観光局 日本支局は、日本市場におけるハワイへの観光誘致活動を行っています。旅行業界との協力関係を構築しながら、プロモーション、イベント、広告宣伝、広報などのマーケティング活動を実施している他、ハワイ州政府やハワイ関連企業と協力し、日本とハワイの交流を深める活動も実施しています。 【URL： https://www.allhawaii.jp 】