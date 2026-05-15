淡路島西海岸の劇場＆レストラン「青海波-SEIKAIHA-」内にある劇場「波乗亭」では、過去2度公演を行い、大好評いただいたミュージカル『淡路の月に誓う』を7月18日（土）より約3年ぶりに再演いたします。 URL：https://awaji-seikaiha.com/naminoritei/lineup/awajitsuki2026/

ミュージカル『淡路の月に誓う』は、淡路島の岩屋・絵島に古くから伝わる、平安時代末期に平清盛が大輪田の泊（神戸港）を修築する際、人柱（犠牲）となることを志願した若武者の伝説上の人物「松王丸伝説」を題材にした過酷な運命に立ち向かう若者たちの絆と誓いを描いたオリジナル公演です。 宝塚歌劇団出身で同劇団や劇団四季の演出等を手掛ける、日本を代表する演出振付家の謝珠栄氏が作・演出・振付を担当し、劇団四季「ライオンキング」初代シンバ役を演じた坂元健児氏、ミュージカル「You’re a Good Man, Charlie Brown」など様々な作品に出演する池田海人氏をゲストに迎え、お届けいたします。 播磨灘の絶景を臨む劇場「波乗亭」で、古来の日本を支えた若者たちの人生を描く、感動のミュージカルを お楽しみ下さい。

■ミュージカル『淡路の月に誓う』概要

日時：7月18日(土)～20日（月・祝）、24日(金)～27日(月)、31日(金) 8月1日(土)～3日(月)、7日(金)～11日(火・祝)、14日(金)～15日(土)、17日(月)、 21日(金)～23日(日) 各回14：00開演（13：30開場） 出演： ◆坂元健児氏 劇団四季では「ライオンキング」初代シンバ役として人気を博し、退団後はその歌唱力と類い稀な身体能力を活かし、「レ・ミゼラブル」「ミス・サイゴン」 「ルドルフ・ザ・ラストキス」を始め数多くのミュージカルに出演。定期的にライブも開催しており、2016年には乃木坂46の楽曲『命の真実』で当時のメンバー生田絵梨花氏とデュエットでLIVEにも参加、話題を集める ◆池田海人氏 俳優、音楽家。安定感と幅のある俳優として定評がある。主な出演作に、ミュージカル『I LOVE YOU, YOU’RE PERFECT,NOW CHANGE』、ミュージカル『You’re a Good Man, Charlie Brown』、劇団東のボルゾイ『イエスと言え』、あやめ十八番『音楽劇 百夜車』ほか4作品、浅利演出事務所『ミュージカル李香蘭』『オンディーヌ』など 上田秀一郎（太鼓）／地方創生エンターテイナー ◆作・演出・振付 謝珠栄氏 57期生として宝塚歌劇団に首席入団。退団後はアメリカに留学。帰国後斬新な振付で劇団四季・宝塚歌劇団・東宝などのミュージカルや映画・TVの各分野で幅広く活躍し、1990年より本格的に演出家へと転向する。1985年にTSミュージカルファンデーションを設立。以後演出、振付、企画でオリジナル作品を作り続け芸術選奨文部大臣新人賞、読売演劇大賞はじめ多数の受賞歴を持つ 内容： 兵庫県淡路島に古くから伝わる「松王丸伝説」を題材にした過酷な運命に立ち向かう若者たちの絆と誓いを描いたオリジナル公演 ＜あらすじ＞ 淡路島、絵島の上で誓った、平清盛が描く新都。それは宋国との交易によって富を得、皇族貴族ではなく武士たちの力で、福原（現在の神戸市）の地に都を築くというものだった。壮大な構想に魅せられ胸を躍らす、名もなき 兵庫の見習い武士たち。彼らは、新都に不可欠な大輪田泊（現在の神戸港）の完成に挑む。ところが、“ちぬの海（現在の大阪湾）” の波は速く、海の竜神が暴れ狂い、埋め立てた堤防を流し去ってしまう。淡路島と神戸を 舞台に、清盛の夢を実現しようと、多くの犠牲を出しながらも進み続ける、不動丸率いる見習い武士と淡路の 水軍衆。そして、松王丸に運命の時が近づく・・ 料金： 一般／4,000円、小中高生／2,000円（税込）※未就学児入場無料 会場： 劇場「波乗亭」（兵庫県淡路市野島大川70） 予約： https://teket.jp/6095/69291 問合わせ： 青海波（株式会社パソナグループ運営）TEL 0799-70-9020（10：00～18：00 ※木曜定休）

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