株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：松岡 祐治）は、新刊「クラシックギターの教科書 改訂版」を、2026年5月25日に発売いたします。

ヤマハが贈るオールカラー入門教科書の決定版「教科書」シリーズ。 現在の使用環境に合わせてアップデートして登場です！ ヤマハがこれまで蓄積してきた初心者のための入門教則本のノウハウを集約し、 最新の音楽や演奏スタイルに対応できるようにカリキュラムを構築します。 クラシックギターの演奏に必要な基礎知識から、演奏の基本、 表現力を豊かにするための応用テクニックまで、定評のあるカリキュラムはそのままに、 模範演奏をスマホやPCで視聴できるように動画を再構築し、より学びやすくなりました。 ＜本書の特徴＞ ★本文はオールカラーで写真や図が見やすくなっています。 ★テーマごとに豊富なエクササイズを収載、つまずくことなく一歩ずつ上達できます。 ★進度ごとにそれまでに学んだ技術や知識を使って演奏する「練習曲」を設けて、達成度を確認することができます。 ★エクササイズや練習曲は動画対応で独学でも安心して学べるようになっています。 【コンテンツ】 Introduction：ギターを弾く前に Chapter 1：右手の基本～正しいフォームから正しいタッチへ Chapter 2：左手の基本～クラシックグリップの利点 Chapter 3：メロディーを弾いてみよう Chapter 4：独奏曲の基本～様々なエチュードで実践 Chapter 5：上行スラーと下降スラーの習得 Chapter 6：セーハの習得 Chapter 7：トレモロとハーモニクス Chapter 8：まとめ～すべてをひとつに Chapter 9：クラシックギター学習法 Appendix：弦交換の手順／楽譜の読み方／楽器のメンテナンスについて／音楽用語辞典 ※本書は2019年発刊の「クラシックギターの教科書 【DVD&CD付】」(GTL01096621)を再編集したものです。 【収載曲】 ちょうちょう／アグアドのエチュード／茶色の小瓶／サンタ・ルチア／家路／大きな古時計／カルッリのエチュード／コストのエチュード／カーノのエチュード／カルッリのアンダンテ／カルッリのポコ・アレグレット／月光／パガニーニのモデラート／カルッリのエチュード／コストのエチュード／サグレラスのマリア・ルイサ -全16曲-

【商品詳細】

クラシックギターの教科書 改訂版

定価：2,200円(10％税込) 仕様：菊倍判縦/112ページ 発売日：2026年5月25日 ISBN：978-4-636-12626-6 商品コード：GTL01103025 https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTL01103025

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817312383

【教科書シリーズ 好評発売中！】

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